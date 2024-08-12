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UFC 305, Исраэль Адесанья — Дрикус дю Плесси, кто фаворит, онлайн-трансляция, когда бой, дата и время, полный кард, лайв

UFC 305: принципиальный поединок для Адесаньи и бой двух экс-претендентов на пояс. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 305: Исраэль Адесанья — Дрикус дю Плесси
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До большого турнира в Австралии меньше недели.

В ночь с 17 на 18 августа в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт очередной номерной турнир UFC 305. Главным событием вечера станет титульный поединок в средней весовой категории.

Действующий чемпион Дрикус дю Плесси выйдет на первую защиту пояса и сразится с экс-обладателем титула и одной из самых больших звёзд лиги Исраэлем Адесаньей. Между бойцами уже был конфликт, и сейчас противостояние станет принципиальным для обоих.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья
17 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Дрикус Дю Плесси
Не началось
Исраэль Адесанья

В соглавном поединке сразятся топовые бойцы в наилегчайшей весовой категории. Недавний претендент на титул Стив Эрцег попытается ворваться в топ-5, сразившись с Каем Кара-Франсом. Также на турнире пройдут бой с участием Матеуша Гамрота и Дэна Хукера и ряд других интригующих встреч.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Почти год назад доминирование Адесаньи прервалось:
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