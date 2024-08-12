Поражение подкосило Тима Цзю? Огорчил крутого промоутера и не может найти соперника

В карьере Тимофея Цзю наступила чёрная полоса. В марте этого года он неожиданно проиграл Себастьяну Фундоре, утратив титул чемпиона мира, и это его подкосило.

До встречи с Фундорой карьера Цзю развивалась стремительно. Тима грамотно вели к вершине рейтинга, он набил неплохой рекорд в Австралии, после чего отправился покорять США. Да, бой за звание абсолютного чемпиона мира с Джермеллом Чарло он так и не получил – у Чарло были другие планы. Однако Джермелла лишили всех поясов, два из которых Тим сумел забрать себе: сначала снёс Карлоса Окампо в первом раунде и стал чемпионом по версии WBO, а следом разобрался с Брайаном Мендосой и завоевал временный титул WBC. Казалось, всё идёт как нельзя лучше, на горизонте замаячил великий Теренс Кроуфорд, который думал о смене весовой категории, и бой с Цзю казался ему привлекательным.

Но Кроуфорда Цзю не дождался, согласившись на защиту поясов против Себастьяна Фундоры. Себастьян проигрывал Брайану Мендосе, и ожидалось, что никаких проблем Тиму он доставить не сможет. Однако злосчастная сечка на лице Цзю во втором раунде перевернула весь план на бой. Тим оставшийся поединок боксировал в крови, практически ничего не видя. Фундора грамотно довёл дело до победы, воспользовавшись сложившейся ситуацией – так долговязый американец забрал титулы у Цзю, а вместе с тем стёр и заветный «нолик» в графе поражений. Тим воспринял поражение стойко.

Тим Цзю Фото: Steve Marcus/Getty Images

«Я почти не мог видеть, – сказал после боя Тим Цзю. – Бой разгонялся в первых двух раундах, а затем – бум, и я ослеп. Но все заслуги отходят человеку, который выиграл. Надо признать, что в боксе такие вещи случаются, это часть спорта. Поздравляю Фундору, он новый король в первом среднем весе».

Правда, после этого было несколько интервью, в которых Тим говорил, что по-прежнему считает себя королём дивизиона и готов к громким боям. Вот только прошло почти полгода, а Цзю по-прежнему без соперника. Весной Тиму хотели организовать бой с непобеждённым Вёрджилом Ортисом, который в минувшие выходные завоевал временный пояс чемпиона WBC, победив Сергея Богачука. Но вариант с Ортисом слетел, как и вариант с реваншем против Фундоры. Тиму никак не могут подобрать оппонента, и постепенно его имя выпадает из мировой повестки. Цзю довольно долго шёл к вершине, выходил из тени отца, однако поражение от Фундоры знатно ударило по его карьере.

Вдобавок ко всему прочему Тим умудрился впасть в немилость к главному организатору всех громких боёв последнего времени — Турки Аль аш-Шейху.

«Я не собираюсь работать с Тимом Цзю. Желаю ему идти своим путём, но с ним работать не буду», – заявил Аль аш-Шейх в эфире Fight Hub TV.

Тим не остался в стороне и сказал, что не имеет представления, с чем связано такое заявление Турки.

«Со своей стороны я никак не могу это прокомментировать. Моя команда будет в Саудовской Аравии на этой неделе. Надеюсь, что здесь имело место какое-то недопонимание с обеих сторон. Но верю, что они сядут за стол переговоров и обсудят планы на будущее», — сказал Цзю в интервью No Limit Boxing.

Тим довольно долго не может найти соперника, поссорился с мировым промоутером, сам того не зная. В карьере сына Кости Цзю действительно наступила чёрная полоса, хотя сам Тим открыт к вызовам и готов к возвращению на вершину. Он, к слову, побывал в Лас-Вегасе на поединке Ортиса и Богачука и всё ещё надеется встретиться с Вёрджилом, вопрос, правда, в том, нужен ли Тим американцу в данный момент, когда в перспективе есть Кроуфорд? Турки Аль аш-Шейх намекнул, что постарается организовать бой Теренса и Вёрджила, и Цзю в его планы не входит.

А Тиму, похоже, предстоит провести поединок против российского чемпиона IBF в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева. Для Цзю это отличный шанс завоевать пояс, тогда он вновь будет интересен при организации крупных поединков. При этом такой бой и большой риск – поражение от не самого популярного боксёра дивизиона, хоть и непобеждённого, может и вовсе поставить крест на глобальных амбициях Тима. Правда, и этот бой пока только на уровне слухов, а простой Цзю с каждым днём увеличивается и точно не сказывается положительно на его карьере.