Путь Хабиба 2.0. От Умара Нурмагомедова пытаются сбежать чемпион и претендент

В начале августа на турнире UFC в Абу-Даби Умар Нурмагомедов уверенно разобрался со вторым номером рейтинга легчайшего веса Кори Сэндхагеном в пятираундовом поединке и взлетел на его место с 10-й строчки.

Важно отметить, что это был претендентский поединок. Даже анонсируя бой, Дана Уайт сделал акцент на том, что в нём определится следующий претендент на пояс. Позже это же подтверждал и Хабиб Нурмагомедов, и другие люди из команды российского бойца. И после турнира Уайт ещё раз подтвердил, что теперь Умар будет следующим соперником чемпиона.

Уже через месяц в легчайшем дивизионе пройдёт титульный бой. Действующий чемпион Шон О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с Мерабом Двалишвили. Грузинский боец очень долго шёл к этой возможности, и теперь его очень напрягает, что в спину дышит опасный претендент. Разумеется, Мераб должен рассматривать Умара как соперника, потому что их пути могут пересечься.

Двалишвили ещё до боя Нурмагомедова с Сэндхагеном заявлял, что этот матч-ап — несправедливый подарок россиянину, который не бился ни с кем из топ-15. А после победы Умара грузин вытащил другой козырь: «Его ведут, и мы все знаем почему. Потому что он брат Хабиба. Алджамейн Стерлинг заслужил своё место, я заслужил своё место. То же касается и Кори Сэндхагена. А Шона О’Мэлли и Умара ведут».

Умар Нурмагомедов Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

А вот у нынешнего чемпиона изначально прослеживалось желание подраться именно с Умаром, он даже проводил параллели с боем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Но сразу после победы Умара О’Мэлли начал рассуждения о том, что у него и без россиянина достаточно претендентов.

«О’Мэлли против Нурмагомедова — интересный бой. Фигейреду побил Чито в том же карде. И Фигги бросил мне вызов. Он может стать следующим. А ещё нас ждёт бой Макса Холлоуэя и Илии Топурии, и я бы с удовольствием поднялся в полулёгкий вес. Макс, Илия, Нурмагомедов, Фигги — у меня много вариантов. Думаю, смогу выбирать. Очевидно, в последнем поединке я побил Чито, вызвал Илию, но не получил этот бой. Так что просто факт победы не означает, что ты можешь выбирать. Но если я выйду и выключу Мераба, мой вызов уже будет что-то значить. Это зависит от того, что произойдёт. Может быть, Умар и Фигги проведут бой», — заявил Шон.

Очевидно, Умар стал не самым удобным оппонентом, когда стало ясно, что он более чем конкурентоспособен на высоком уровне. И шансы на то, чтобы стать чемпионом, у Нурмагомедова весьма высокие. Мераб Двалишвили ещё не завоевал пояс, но уже рассуждает о том, заслуживает ли Умар титульный поединок.

«Это был хороший подарок для него от UFC. Он занимал 11-е место в рейтинге, не дрался ни с кем из топ-15 и получил в соперники второго номера. Кори должен был стать следующим претендентом на титул. Однако теперь, извини, Кори, но ты прощаешься с этим шансом надолго. Умар победил, что является хорошим шагом для него. Сейчас я сосредоточен на бое с О’Мэлли. Уже после того, как мы подерёмся, надо будет решать насчёт следующего претендента. Как мне кажется, Фигейреду больше заслужил драться за пояс. На его счету есть победа над бывшим чемпионом этого дивизиона. Кроме того, он доминировал в бою с Верой. Дейвисон является большим именем», — утверждает Двалишвили.

Мераб Двалишвили Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Нравится Двалишвили и О’Мэлли или нет, у каждого из них очень мало шансов избежать встречи с Умаром Нурмагомедовым. В чём-то россиянин повторяет путь своего знаменитого родственника. Правда, Хабиб гораздо дольше шёл к своему титульнику, но зато риторика соперников была примерно той же: «не заслужил», «кого он побил?», «за что ему давать титульный бой?». Орла откровенно избегали, потом так же избегали Ислама Махачева, а теперь соперники точно так же ведут себя уже по отношению к Умару.

Всё идёт к тому, что либо О’Мэлли, либо Мерабу в следующем году придётся биться с Нурмагомедовым. И там есть немалая вероятность лишиться титула.