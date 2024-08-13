«У меня чёткая ситуация». Мокаева не берут в топ-лиги, но он грезит поясом UFC

В конце июля в Манчестере прошёл очередной номерной турнир UFC 304. Одним из самых ожидаемых поединков ивента стало противостояние Мухаммада Мокаева и Манела Капе. Причём изначально этот бой таким не был, его даже переместили из основного карда в прелимы, но бойцы сделали всё, чтобы о них говорили. В случае с Мокаевым раскрутка поединка делалась для того, чтобы заполучить новый контракт с UFC.

Правда, сам поединок выдался полной противоположностью того, что было до него. Минимум ударов и максимум осторожности. А после турнира Дана Уайт ошарашил всех — контракт Мокаева действительно истёк и продлевать его не собираются. Босс UFC даже намекнул на конкурентов: «PFL, вероятно, получит отличного непобеждённого парня Мокаева. Удачи им».

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images

Сразу пошло множество теорий о причинах увольнения, ведь случай на самом деле беспрецедентный. У Мокаева было 7-0 в UFC, и он был если не следующим претендентом на титул, то как минимум в шаге от этого статуса. И тут его просто выбрасывают из рейтингов. Разговоры о том, что Мухаммада не продлили из-за стиля — бред. Это подтвердил Дана Уайт, да и в ростере полно бойцов, которые действуют куда более скучно. Тут проблема была в том, что Мокаев добавил головной боли своей дракой в отеле и у него были не очень хорошие отношения с матчмейкерами. Плюс ко всему поползли слухи, что команда уроженца Дагестана вела переговоры с PFL и хотела этим надавить на UFC, попытавшись выбить более «жирный» контракт.

Правда, в PFL от этого быстро открестились. Вице-президент лиги Рэй Сефо дал понять, что Мокаев им не нужен: «У меня были разговоры с людьми, которые в курсе положения дел, и, похоже, Мокаев настоящая головная боль, с ним трудно иметь дело. Так что нет, мы не заинтересованы».

Мокаев в то же время шутил над своим статусом безработного и всеми силами давал понять, что хочет биться именно под эгидой UFC: «Я сказал Хантеру Кэмпбеллу, что готов провести следующий бой бесплатно. Моё поведение было непрофессиональным. Хочу сказать, что вся ситуация была воспринята мной близко к сердцу, но уже сейчас мне удалось отпустить её. Я усвоил урок и хочу вернуться в лигу».

Даже позднее Мухаммад отметил, что настроен сделать всё ради возвращения в UFC: «Спасибо всем организациям, связавшимся со мной: Brave CF, Rizin, PFL, Karate Combat и ACA. Я благодарен за веру в меня. Со своей командой выберу лучший вариант, и не с точки зрения денег, а с точки зрения возможности скорейшего возвращения в UFC».

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images

В PFL, к слову, тут же открестились от этого. А Мухаммад уверен, что, несмотря на «изгнание» из лучшего промоушена мира, у него всё отлично: «У меня чёткая ситуация в данный момент. После победы над Капе мне каждая организация в мире пишет, контракты предлагают. UFC я сказал, что если они считают мою драку в отеле неправильной, то я готов провести следующий бой бесплатно, с любым бойцом. Мне не нужны гонорары. Думаю, что пока уйду в другую организацию. Если в UFC захотят, то подпишут меня. Унижаться не собираюсь. Как мне кажется, я вернусь туда – это моя мечта. Со стороны профессионализма — драка была ошибкой. Но если говорить с точки зрения характера, то у меня нет сожаления. Но, как мне кажется, через один-два боя вернусь в UFC. Они сказали, что не закрывают дверь передо мной».

А ещё Мокаев в социальных сетях дал понять, что уже подписал контракт с новой организацией. Вопрос — с кем? В PFL всеми силами стараются обозначить дистанцию и, похоже, действительно не заинтересованы в непобеждённом бойце. С UFC ситуация понятна. А эти два промоушена сейчас с отрывом лидируют в индустрии ММА. Есть ещё АСА, но тут уже сам Мокаев не заинтересован в выступлениях в России.

Складывается тяжёлая ситуация — топ-лигам Каратель не нужен, а организации поменьше не особо подходят для роста Мокаева как бойца. К тому же он продолжает мечтать о поясе UFC. В Сети предполагают, что следующий пункт назначения Мухаммада — Brave CF. Выглядит наиболее логично из оставшихся вариантов.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Да, в One Championship, например, есть потенциальный бой с Деметриусом Джонсоном, и это неплохая вывеска, но в Brave CF плюсов явно больше. Знакомая лига, где Мокаев уже выступал и неплохо там себя зарекомендовал. К тому же однажды Brave CF выступила трамплином для него. Скорее всего, в промоушене не будут против такого расклада и сейчас. Как ни крути, а Мокаев за время выступлений в UFC стал достаточно популярным бойцом, так что в лиге будут довольны его возвращением. Плюс есть возможность укрепить свою фан-базу на Востоке.

Мухаммаду всего 24 года, это очень юный возраст для профессионального бойца, и у него, скорее всего, будут шансы вернуться в UFC. Правда, для этого ему нужно привлечь их внимание правильным образом — боями в клетке, а не потасовками за её пределами. На данный момент пояс лучшего промоушена — несбыточная мечта Мокаева, но всё в его руках.