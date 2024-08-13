В боксе на ОИ-2024 было что-то хорошее? Приятные открытия Парижа

Скандальные истории сопровождают каждые большие соревнования, и Олимпиада в Париже не стала исключением. В частности, боксёрский турнир оставил немало вопросов: гендерный скандал с Иман Хелиф и Линь Юйтин, проблемы с организацией, судейство. Практически стандартный набор.

Но были и приятные моменты и эпизоды, которых в итоге тоже накопилось немало, и на них нужно обращать внимание.

В первую очередь это тотальное доминирование узбекистанских боксёров. Пять золотых медалей — это мощный результат. Последний раз так уничтожать соперников получалось у Кубы (те же пять золотых медалей в 2004 году). Но в те времена было 11 весовых категорий у мужчин. В этот раз у мужчин было семь весовых категорий. Узбекистан показал, что очень сильно прибавил в любительском боксе. Раньше их максимумом были три золота в 2016 году, а теперь Хасанбой Дусматов, Абдумалик Халоков, Асадхуджа Муйдинхуджаев, Лазизбек Муллажонов и Баходир Джалолов впечатляюще проехались по всем соперникам. На сегодняшний день у Узбекистана однозначно одна из сильнейших школ любительского бокса.

Особняком тут стоит огромный супертяжеловес Баходир Джалолов. Он становился чемпионом на прошлой Олимпиаде и уже успешно выступает на профессиональном ринге (14-0, все победы нокаутами). Но Баходир совмещал всё с любительскими соревнованиями. Всё ради того, чтобы добраться до второй для себя Олимпиады и завоевать золото. Цель была выполнена, и Джалолов объявил о полноценном уходе в профи. Баходир — единственный супертяж в истории, ставший двукратным олимпийским чемпионом. Ушёл красиво.

Баходир Джалолов Фото: Richard Pelham/Getty Images

Если в мужском боксе всех уничтожал Узбекистан, то женском боксе доминировал уже Китай. Девушки взяли пять медалей из шести возможных — три золота и два серебра. Суммарные пять медалей принесли им вторую строчку в неофициальном медальном зачёте среди боксёров. На прошлой Олимпиаде у китаянок, к слову, были всего две серебряные награды.

Ну и куда без красивых и добрых историй на большом турнире?

Возможно, самая добрая история — спасение тренера сборной Узбекистана, который перенёс сердечный приступ, празднуя победу Хасанбоя Дусматова в финале. Неподалёку от команды Узбекистана оказались медики из Великобритании. К счастью, они смогли спасти Тулкина Киличева с помощью искусственного дыхания и дефибриллятора. Специалиста доставили в больницу, его состояние стабильно и жизни уже ничего не угрожает. Спасшие его британцы даже намеревались навестить Киличева.

А самая красивая история боксёрского турнира на Олимпиаде, безусловно, связана с кыргызстанцем Мунарбеком Сейитбеком. История вышла не только красивой, но и кинематографичной. Кыргызстанский боксёр квалифицировался на Игры в последний момент через отборочный турнир. Причём он стал единственным представителем своей страны на боксёрском турнире на Олимпийских играх. Тренер Мунарбека не смог получить аккредитацию и не прилетел со спортсменом в Париж. В итоге его секундировал тренер из Узбекистана Акмаль Хасанов.

Интересная деталь — спортивный департамент Кыргызстана купил своему боксёру обратный билет из Парижа после 1/4 финала. Но Сейитбек прорвался по очень сильной сетке до самого конца и не воспользовался билетом. Мунарбек победил всех на пути к финалу раздельным решением, буквально каждый бой был очень тяжёлым. На решающий поединок не хватило ни сил, ни мастерства — Абдумалик Халоков очень уверенно разобрал кыргызстанского спортсмена.

Мунарбек Сейитбек Фото: Mauro Pimentel/Getty Images

Тем не менее, Сейитбек Уулу взял серебро и стал первым первым боксёром в истории своей страны, который привёз домой олимпийскую медаль.

У девушек тоже была свой красивый сюжет, который был завязан вокруг беженки из Камеруна Синди Нгамба. Она с 11 лет живёт в Великобритании, однако пока добилась лишь статуса официального беженца — в получении гражданства ей неоднократно отказывали. В своё время Нгамба едва не депортировали в Камерун, но ей повезло. Синди осталась, продолжила заниматься боксом и стала звездой локального значения.

На Олимпиаду она отправилась в составе сборной беженцев и дошла до полуфинала в весовой категории до 75 кг. В финал Нгамба выйти не смогла, но всё равно вошла в историю как первая беженка, ставшая призёром Олимпийских игр.

Олимпиада в Париже подарила миру бокса и громкие скандалы, и запоминающиеся истории. Турнир уже завершён, но уже через четыре года в Лос-Анджелесе снова будет что обсудить. Правда, сейчас главная задача — сохранить бокс на Олимпиаде. Для этого придётся потрудиться.