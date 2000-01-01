Иман Хелиф встретили в Алжире после победы на ОИ
Сборная Алжира вернулась на родину после Олимпиады-2024. Спортсменов в аэропорту встретили с размахом, но особого внимания удостоилась боксёрша Иман Хелиф.
Скандальная чемпионка
Провалившая гендерный тест на ЧМ-2023 Хелиф вызвала скандал на ОИ-2024. Несмотря на давление, Иман сумела завоевать золото в категории до 66 кг.
Тёплая встреча
Фанаты с особой радостью встретили Хелиф в Алжире, поздравив боксёршу с золотом. В аэропорту Иман и других спортсменов ждал министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахмадин Хаммад, сотни фанатов и множество журналистов.
Иман Хелиф с размахом встретили в Алжире после победы на ОИ. Фото
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