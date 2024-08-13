Пимблетт из мема превратился в звезду UFC. С ним готов драться даже Махачев

В среде хардкорных фанатов ММА над Пэдди Пимблеттом зачастую принято снисходительно подтрунивать. Британца со смешной причёской слишком очевидно раскручивает руководство UFC: Дане Уайту необходимы яркие парни именно в Англии, где постоянно проходят турниры, приносящие громадную прибыль. Ради этой цели Пэдди срочно вытащили из крепкой британской лиги Cage Warriors и начали активно лепить новую звезду. Получалось, кстати, с переменным успехом.

Вне октагона смешливый британец выполнял свою задачу на 100%. Пимблетт сразу продемонстрировал шикарный трэш-ток, выдавал громкие заявления и разозлил многих звёзд UFC. А вот в боях Пэдди не особо походил на будущего чемпиона в лёгком весе. Да, первые три поединка в промоушене англичанин выиграл досрочно, но уровень оппозиции вызывал вопросы. Следом состоялся злосчастный бой с Джаредом Гордоном: Пэдди выглядел очень плохо и каким-то чудом забрал победу решением судей. Многие посчитали, что руководство UFC таким образом спасло своего любимчика от поражения.

Пэдди Пимблетт Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Следом британцу скормили Тони Фергюсона, который сейчас вряд ли победит хотя бы одного бойца своего веса. Зато потом весёлого блондина ожидала настоящая проверка: Бобби Грина нельзя назвать пробитым ветераном или, наоборот, неопытным бойцом — американец в полном порядке. И вот тут Пэдди продемонстрировал действительно шикарное выступление, эффектно поймав оппонента на треугольник уже в первом раунде. Победа получилась не только важной, но и красивой.

Можно смеяться над Пимблеттом сколько угодно, но он всё-таки превращается в серьёзную силу. На счету Пэдди шесть побед в UFC, а его навыки яркого шоумена всегда были хороши. Уважение выразил даже Дастин Порье: «Пэдди не кажется слабым, он на правильном пути. Людям нравится его индивидуальность и то, что он говорит. К тому же Пэдди выходит в октагон и побеждает заслуженных ветеранов этого спорта, как Бобби. Конечно, я понимал, что Пимблетт победит, но то, как ему удалось это сделать — впечатляет. То, что Пэдди говорит и как себя ведёт, — всё это не оставляет никого равнодушным к нему».

А чемпион в лёгком весе Ислам Махачев не только похвалил британца, но и выразил готовность с ним подраться! Конечно, россиянин не хочет биться с Пэдди прямо сейчас, но готов проэкзаменовать Пимблетта через годик-другой. Это ли не признак большого успеха англичанина? Будем надеяться, что Пэдди продолжать выступать на том же уровне и как следует встряхнёт лёгкий дивизион UFC. Главное, поменьше налегать на пончики, ведь Пимблетт набирает между боями до 20 лишних килограммов.