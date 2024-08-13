«Деньги решают всё». Супербой Нганну и Джонса организуют в Саудовской Аравии?

На днях стало известно, что один из самых устрашающих тяжеловесов в смешанных едиборствах, экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну возвращается в ММА. После двух боксёрских поединков Нганну всё же дебютирует в PFL в бою против чемпиона организации Ренана Феррейры. Однако француз камерунского происхождения грезит другим поединком, боем за величие – против Джона Джонса.

Сколько уже было всего сказано про так и не состоявшийся супербой. Фрэнсис уходил из UFC в январе 2022 года, будучи чемпионом организации. Дана Уайт неоднократно рассказывал, что предлагал Нганну рекордный контракт в истории промоушена, но Фрэнсис не согласился. Через 12 месяцев в октагон вернулся Джонс Джонс, три года готовившийся к переходу в тяжёлый вес. Что было дальше все знают – декласс Сириля Гана и завоевание титула.

Джон Джонс Фото: Getty Images

При этом разговоры о том, что Джонс специально ждал, пока Нганну уйдёт из организации, не прекращались. Выглядело это действительно странно: Джон высиживал в отставке и вернулся, когда не осталось серьёзной угрозы. При этом любезностями в интернете бойцы наобменивались крепко, хотя на одном из боксёрских турниров вполне тепло пообщались вживую.

Казалось, что история уже позади. У Джонса есть дела в UFC – бой со Стипе Миочичем, да и Том Аспиналл уже устал ждать Боунса. У Нганну есть обязательства перед PFL, где он совсем скоро дебютирует. Но при этом Фрэнсис всё ещё горит желанием подраться с Джонсом.

«Я не раз говорил, что Джон — лучший из всех, кто когда-либо участвовал в боях. И если ты настоящий конкурент, тебе хочется драться с лучшими. Очевидно, Фрэнсис хочет проявить свои лучшие качества. Я очень оптимистичен, когда дело доходит до таких вещей. Думаю, деньги решают всё. У нас хорошие отношения с Саудовской Аравией, и я знаю, что Дана Уайт и UFC также сотрудничают с этой страной. При всём уважении к Дане, но у него тоже есть босс. И ему могут сказать: «Эй, чувак, там можно заработать большие деньги. Мы сделаем этот бой, отбрось своё эго», — сказал тренер Нганну Эрик Никсик на канале MMA Junkie в YouTube.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в OKKO.

И, кажется, сейчас шансы организовать этот поединок куда выше, чем когда-либо. И дело, конечно, в Саудовской Аравии и небезызвестном Турки Аль аш-Шейхе, который за последние два года сумел организовать множество громких боксёрских турниров. Сейчас с Саудовской Аравией активно сотрудничает PFL, к слову, Нганну свой бой против Феррейры проведёт в Эр-Рияде. Да и UFC недавно впервые зашёл на территорию Саудовской Аравии, и, кажется, шейхи нашли общий язык с самим Даной Уайтом. И босс UFC уже не прочь задуматься об организации поединка Нганну с Джонсом, хотя раньше открещивался от этой идеи.

«К Турки Аль аш-Шейху у меня только уважение. Он отличный парень, и за последние пару месяцев у нас сложились крепкие отношения. Меня восхищают его достижения в боксе. Он единственный человек, который смог добиться организации многих крутых боёв. Теперь боксёры не избегают боёв, поскольку им выписывают солидные чеки. То, что он смог сделать за такое короткое время в боксе, просто невероятно. Мы вместе обсуждаем многие варианты и предложения. Я уважаю его и люблю. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

По сути, Фрэнсису и Джону сейчас нужно выполнить основную задачу – победить Феррейру и Миочича соответственно. А дальше – дело саудовской техники. Потенциальный турнир в Саудовской Аравии с участием чемпионов UFC и PFL, да не просто чемпионов, а Нганну и Джонса – такое событие может побить всевозможные рекорды как по проданным билетам, так и по проданным платным трансляциям. У арабских шейхов есть деньги, чтобы удовлетворить потребности как бойцов, так и организаций, так что сейчас в бой Нганну и Джонса больше верится, чем в тот же поединок между Джонсом и Аспиналлом. Если и рисковать Боунсу, то в бою с Нганну, а не с Томом, при всём уважении к британцу, уровни медийности совершенно разные.