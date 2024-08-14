«Весят 90 кг, а дерутся в 70». Звезда АСА — про весогонки и читеров

16 августа в Москве пройдёт турнир АСА 178. В рамках ивента, помимо прочих, состоится поединок экс-чемпиона организации Виталия Слипенко, который возвращается в клетку после неудачной попытки выступить в среднем весе. В интервью «Чемпионату» Виталий рассказал, почему любит весогонку, высказался о формате Гран-при в АСА и отметил, что хотел бы провести лагерь в команде Дмитрия Бивола. Кроме того, Слипенко оценил перспективы Ислама Махачева в полусреднем весе и объяснил, почему не видит ничего страшного в том, что между Сергеем Павловичем и Александром Волковым случилось недопонимание.

— Вы возвращаетесь в полусредний вес. Весогонка не будет тяжёлой?

— Весогонку я люблю на самом деле, она помогает мне сконцентрироваться на поединке. Это, наверное, часть моей игры. Мне нравится весогонка. Просто были определённые проблемы со здоровьем. Когда шёл к титулу, много срывалось поединков и весогонка почти до боя доходила, они срывались, их переносили на месяц. Поэтому организм чуть сдал. Сейчас всё наладил, всё нормально. Готов к полусреднему весу опять.

— Если бы бой в среднем весе получился более успешным, остались бы там?

— Нет, не думаю. Вряд ли. Я себя чувствую комфортнее, когда бьюсь в полусреднем весе. Это мой вес. Когда держишь диету, то более сконцентрирован на поединке.

Виталий Слипенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

— По ощущениям после боя с Дипчиковым не казалось, что соперники в среднем весе покрупнее?

— Я до этого же карьеру вообще начинал в среднем весе. В АСА уже начал в полусреднем весе биться, а так карьера до восьмого профессионального боя, по-моему, была в среднем весе. Нормально себя ощущаю. Понятно, что кто-то там бьёт пожёстче, кто-то физически помощнее. Полусредний вес сейчас более насыщенный стал за год. Много людей новых подписали, вес стал более динамичный. Я просто думал ещё уходить оттуда, потому что застой такой был в дивизионе. Я с одними и теми же практически дрался бы, сейчас там много новых людей. И интересно побиться.

— Вы затронули тему весогонки. Как можно в целом объяснить то, что в АСА очень часто бойцы не укладываются в вес?

— Это дисциплина, мне кажется. Я всегда укладывался в вес. Если не смогу уложиться, то лучше в 84 кг подерусь. А так, мне кажется, бойцы много набирают в межсезонье, расслабляются. Всегда нужно держать себя в ограничениях. Можно там после боя недельки две разъесться, а потом уже брать себя в руки. В организме же идёт гиперкомпенсация, потому что мы гоняем вес, даём большой стресс и разъедаемся. И ты буквально раздуваешься как шар. Мне кажется, из-за этого многие не контролируют этот момент, потом уже тяжело. И чем меньше вес, тем больше люди гоняют. Кто дерётся в 70 кг, те весят 90 кг, кто в 66 кг — тоже 90 кг. И многие слишком много гоняют. Максимум, я думаю, нужно гонять 10-13 кг. Сейчас я диетой согнал до 87 кг и оставшиеся 10 кг буду водой убирать.

— Винисиус Круз, ваш следующий соперник, тоже идёт после поражения. Чего ждёте от него в этом бою?

— Жду его агрессивного стиля, затянутого движения. Моя задача — своим стилем подавить его стиль и заставить его убегать от меня, чтобы он искал спасение. Я буду резать углы, постоянно поддавливать, пытаться уложить на канвас. Либо нокаутировать, либо уложить на канвас.

— Круз считается нокаутёром. Нет тревоги, что вы идёте после поражения нокаутом, а соперник хорошо бьющий?

— Нет, на самом деле. Понятно, что опасения есть всегда и переживания. Просто держать руки повыше, быть более сконцентрированным на ударах. Главное, руки у подбородка и быть начеку. Важна концентрация. То, как ты будешь ощущать себя в поединке. Это и даёт успех.

— В 2023 году вас называли сенсацией года в российских ММА. Готовы сейчас вернуть это звание?

— Да, я уже говорил это. Сегодня приезжала съёмочная команда, я им говорю: «Вы стали про меня забывать». И это меня бесит. Я мотивирован, чтобы всем напомнить, что я здесь есть и я здесь король. Я сейчас в таком расположении духа… Голоден, как будто заново вдох карьеры такой, ощущаю себя очень хорошо в данный момент. Это самое главное, мне кажется. Буду удивлять, буду работать. Не просто говорить, а пытаться доказать всё делом.

Виталий Слипенко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

— Есть в АСА соперники, бои с которыми станут для вас принципиальными?

— Таких принципиальных нет. Мне сейчас главное — дойти до титула, и я понимаю, что смогу забрать пояс. Сейчас чемпион Туменов, и мне с ним интересен бой. Мне нужно провести яркие поединки, хорошо себя зарекомендовать. Этот бой многие ждут, и он сам ждёт, говорил об этом в интервью. Так что это интересный поединок, мне сейчас нужно хорошо вернуться.

— В АСА есть Гран-при. Как относитесь к формату? Часто бывают замены, рушится сетка. Нет такого, что формат себя не оправдывает?

— Да, многое тормозится, слетают бои. Даже сейчас сколько поменялось поединков. Чуть-чуть рассчитывали на другое, я думаю, но это очень тяжело контролировать. Мне кажется, удобнее делать не во всех весах, а один вес. Тогда можно как-то всё проконтролировать. А во всех весах если бойцы слетают, быстро травмируются, то тяжело очень сохранить эту идею. Думаю, в АСА определённо хотели пораньше закончить Гран-при. Но это всё равно новая какая-то движуха, сделали Гран-при. Какой-то вес зайдёт больше, какой-то — меньше. Всё равно какое-то внимание привлечёт.

— У вас оригинальное прозвище — Жинкин лев. Всё еще получаете возмущённые комментарии по этому поводу или все смирились?

— Я к этому нормально отношусь. Ничего постыдного нет. Всё равно это мой определённый образ. То, что пишут в интернете, я не переношу слишком на личное. Я знаю, кто я, родные знают, кто я, а то, что пишут в интернете — не важно. Я кайфую. Если бы не хотел этого, то и не говорил бы.

— Вы спарринговали в своё время с Никитой Крыловым. Как это выглядело? Он всё же полутяжеловес.

— Да, мы давно работали с ним. Я начинал только свой путь тогда, в Москве мы тренировались. Всё нормально, он работал не на всю силу, но нормально позарубались. С ним всегда интересно работать. Он весит примерно 103 кг, я вешу 93-94 кг. Так что разница не такая большая, однако удары тяжёлые прилетают. Интересно попробовать свои силы с разными бойцами. Я такому опыту рад.

— Есть определённые бойцы, с кем вам хотелось бы провести лагерь, поспарринговать?

— В межсезонье думал поговорить со знакомыми и попробовать залететь на какой-нибудь межсезонный лагерь к Дмитрию Биволу. Попробовать себя в боксёрском лагере. Я за ним в интернете наблюдаю, в YouTube. Залетел бы попробовать, подвигаться с боксёрами. Я бы хотел, чтобы это была не основная моя подготовка, а, например, если бой у меня через четыре месяца, то поехать туда на месяц, подвигаться. Это, мне кажется, даст хороший опыт. У его тренера методика интересная.

— На кого бы ставили — на Бивола или Бетербиева?

— Тяжело. Когда они сойдутся, то будет война стилей. Два разных стиля, там мы увидим в первых раундах, кто будет забирать поединок. Если Бивол навяжет свой стиль, то Бетербиев не сможет подстроиться — и, соответственно, наоборот. Тяжеловато делать прогноз. Все ждём этого боя.

— Вы когда-то работали охранником в ночном клубе. Правда, что это лучшее место для того, чтобы собрать кучу интересных историй?

— Да, лучшее место, чтобы собрать истории, и тяжёлое место психологически. Особенно когда ты парень, тебе 20 лет и тебе там ножом угрожают, пытаются нанести какое-то увечье, потому что ты самый негативный персонаж для тех, кто отдыхает. Но потом ты по опыту можешь составить психологический портрет людей. Какие он может совершить действия и так далее. В какой-то момент жизни этот опыт работы мне даже помог и меня закалил.

— АСА часто противопоставляет себя UFC. В чём лига уже лучше и в чём нужно подтянуться?

— В России нет лиги круче, чем АСА, это точно. Сейчас она переживает лучшие годы, пик популярности, потому что и арены собирают, много людей приходит, ажиотаж есть. В UFC хорошо работает медиамашина, картинка другая, раскрутка, другие совсем персонажи. Здесь в АСА больше кавказский менталитет, и всё равно это тяжелее раскрутить, чем в Америке. Но по уровню, по боям АСА ничем не уступает.

— На какое место поставили бы себя в рейтинге полусреднего веса UFC, если бы там выступали?

— Тяжело сказать. Не могу, на самом деле. Когда буду выступать в UFC, тогда скажу. Есть ли такая цель? Жизнь такая штука, я ставлю перед собой самые высокие цели, и всякое может произойти. Всё возможно.

— Следите за своей весовой категорией в других лигах? Насколько внимательно?

— В UFC смотрю, в PFL нет. Не слежу за ними, не знаю, как они проводят бои. У них именно раскрутку не понимаю. И бои тяжело посмотреть. А в UFC смотрю бои, просматриваю свою весовую категорию. Интересно представить, как бы я подрался с определённым соперником из своей весовой. Люблю бои смотреть, обзоры смотрю с интересом.

— В UFC как раз прошёл титульник в 77 кг. Как вам исход, ожидали такого?

— Не ожидал. У Эдвардса какой-то меланхоличный характер. Если что-то не то или он без настроения выходит, то просто может сдать бой. Понятно, что Белал навязал свою игру, давление, борьбу, но Эдвардс просто ходил без ударов, прижимался к сетке. Он вышел без эмоций, может, что-то произошло, может, как-то эмоционально не настроился. Просто бой отдал. И я этого не ожидал. Даже ставки не сыграли. Я так, люблю немножко поставить для интереса, для анализа.

— Белал сейчас выиграл и перекрыл дорогу Исламу Махачеву в 77 кг. Насколько Ислам был бы конкурентен в этом весе?

— Мне кажется, вот как раз с Белалом было бы интересно посмотреть, чья борьба сыграет. Но на самом деле было бы тяжело Исламу. Потому что габариты другие, да и Мухаммад тот же может перехватить инициативу в борьбе. По Исламу было видно в бою с Волкановски, что у него не такая борьба, как у Хабиба, не ложится плитой на соперников. У него такая, пластичная борьба. Поэтому я думаю, что было бы тяжеловато переходить в полусредний вес. В лёгком весе ему нормально.

Ислам Махачев с поясом UFC Фото: Getty Images

— Менеджер и тренер Ислама сейчас заговорили про средний вес.

— Ну средний вес точно вряд ли. Там такие гориллы. Ударами Ислам вряд ли сможет там что-то сделать, ну побороться раунд ещё получится, но потом будет уже тяжело.

— Сейчас главный конкурент Ислама это Царукян. Вы спарринговали с Арманом, насколько я знаю. Какие бы вы дали ему шансы на пояс?

— Арман очень грамотный боец. У нас с ним были пятнашки, такого спарринга прямо не было. Он очень умный и грамотно строит подготовку, и у него есть все шансы на пояс. Он умеет правильно построить тренировочный процесс, правильно разобрать поединки. Это будет очень интересный поединок, и у него есть все шансы забрать пояс.

— Если ставить будете, то на кого?

— На Армана, наверное, поставлю, хотя не знаю на самом деле. Всё-таки Ислам в большей степени фаворит, но я, может, даже буду болеть за Армана.

— Вы когда-то говорили про бой Хабиба и Конора, что ничего не ждали так, как этот поединок. Есть сейчас бойцы, за которыми вы так же следите внимательно, или бои, которые вас привлекают?

— Сейчас нет такого. Когда-то бывают какие-то противостояния, но сейчас таких нет. Может, их анонсируют, однако сейчас я больше жду своего поединка, ни о чём сильно не думаю.

— Как реагируете на новости о Хабибе и налогах? Сейчас все новости про Хабиба связаны с этим.

— Ну как реагировать. Всякое бывает, разберётся. Сейчас такое время, что всё достаточно серьёзно и нужно быть аккуратным.

— Много критических высказываний было вокруг поединка Волкова и Павловича. Вы нормально отнеслись к тому, что их свели между собой?

— Конечно, нормально. Ничего страшного в этом нет. Они же уже бились больше за путь к титулу. Волков, я думаю, нормально залез в голову Павловичу и обыграл его грамотно. Александр отключил его нокаутирующую мощь.

— Павлович должен извиниться перед Волковым за то, что случилось после боя?

— Да нет, за что им извиняться. Не девочки же. Это мужское, тут подрался, там толкнул, ничего страшного в этом нет. Даже если бы ударил, ничего страшного. Как говорится, мужики могут так разобраться.

— Вы говорили про ставки. Можете сказать, кто из бойцов принёс вам самый большой выигрыш?

— Да нет, я так много никогда не ставлю. Крупное ничего не выигрываю. Ставлю 100, 200, 300 рублей на экспрессы. Тысячи 2-3 могу поднять.

— Если я буду ставить на ваш бой с Крузом, какую ставку мне делать?

— Можно выбрать, что бой не продлится больше двух раундов.

— Будет ли вызов кого-нибудь после боя с Крузом?

— Главное — выиграть, и потом всё узнаете. Я хочу вернуться и буду говорить после боя.