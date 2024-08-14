Этот сериал не закончится никогда. Макгрегор снова хочет «вернуться»

Мы уже начинаем потихоньку забывать, как выглядел Конор Макгрегор в октагоне. Ирландец провёл свой последний официальный бой больше трёх лет назад, сломав ногу и во второй раз проиграв Дастину Порье. С того времени Конор успел написать сотни скандальных постов в соцсетях, сняться в кино и выступить в роли наставника на шоу The Ultimate Fighter. Там оппонентом экс-чемпиона стал Майкл Чендлер, и, как водится, в итоге наставники должны были провести между собой поединок. Увы, он так и не состоялся.

Макгрегор несколько раз переносил схватку по разным причинам, потом не пришёл на ключевую пресс-конференцию, а позже окончательно отменил бой из-за сломанного пальца на ноге. Конечно, Ноториус заверил, что после лечения обязательно выйдет в октагон, но в это уже мало кто поверил. Расстроенный Чендлер, который ради денежной схватки с Конором простаивает уже очень давно, тоже разразился грустным заявлением: «Ладно, ребята… Думаю, пришла пора признать, что бою конец».

Дана Уайт тоже вынужден на каждой пресс-конференции отвечать на вопросы про Макгрегора. Президент UFC не скрывает, что немного устал от неопределённости ирландца. Вчера Дана со скучающим лицом заявил, что Конор точно не подерётся до 2025 года. Но тут включился уже сам Ноториус, зашумевший в соцсетях.

Конор Макгрегор экс-чемпион UFC «Ах, Дана, декабрь — это подходящая дата! Завершу календарный год победным турниром! В следующем месяце я начну готовиться. Декабрь! Передайте Дане и UFC, что мы все хотим декабрь! Мы заслуживаем увидеться в декабре!»

Верится ли в серьёзность намерений ирландца? Давайте будем честными — нет. Макгрегор уже давно доказал, что его слова ничего не значат: чего стоят только удалённые записи в соцсетях или невыполненные обещания подраться со всеми топовыми бойцами. Ноториус слишком давно не выходил в октагон, у него сейчас другие интересы — кино и бизнес. А главное — Конор окончательно превратился в «сытого льва», которому ничего не надо. Да, Макгрегору выгодно спекулировать на возможном возвращении, но мы вряд ли его увидим. Великий Конор закончился как боец.