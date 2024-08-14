«Весит 105 кг и бьёт как грузовик». Адесанья вернёт пояс и поднимется к Перейре?

В ночь с 17 на 18 августа в Австралии состоится турнир UFC 305. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в среднем весе между действующим обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом организации Исраэлем Адесаньей.

Безусловно, к поединку дю Плесси и Адесаньи внимание будет приковано из-за возвращения Иззи в октагон. В период с 2012 по 2022 год Исраэль не проигрывал в среднем весе на протяжении 10 лет и стал настоящим кошмаром дивизиона. Он победил всех, кого только было можно: Роберта Уиттакера — дважды, Йоэля Ромеро, Пауло Косту, Андерсона Силву. Адесанья перебил весь дивизион и даже предпринял попытку залезть в полутяжёлый вес. Правда, попытку неудачную, однако в среднем весе равных Исраэлю не было. Пока за ним не пришёл Алекс Перейра. Чем всё закончилось вы помните – Исраэль проиграл первый бой, но в реванше победил и вернул пояс.

Казалось, Адесанья вновь будет доминировать в дивизионе – Перейра ушёл в полутяжёлый вес, проблем не осталось. Однако Иззи в неожиданно одностороннем поединке проиграл Шону Стрикленду, который и титульный бой-то получил довольно случайно. Поражение выбило Адесанью из колеи. Иззи заявил, что берёт паузу на три года, чем шокировал бойцовское сообщество. Даже Алекс Перейра после своей очередной победы обратился к непримиримому сопернику и призвал его не тратить талант попусту.

Исраэль Адесанья Фото: Mark Evans/Getty Images

В итоге Исраэль сократил паузу с трёх лет до одного года. Этого времени экс-чемпиону хватило, чтобы восстановиться в первую очередь ментально. Два поражения в трёх последних боях, и это после 10 лет доминирования в дивизионе – конечно, с таким тяжело смириться, и сложно принять подобное. Но, кажется, Иззи справился.

Адесанья перезагрузился не только ментально. Известный боец лёгкого веса Дэн Хукер поделился своими впечатлениями от формы экс-чемпиона.

«Исраэль… Сейчас я даже не хожу с ним на спарринги. Потому что он размазывает меня, думаю, он весит не меньше 105 кг. Он лечил свои травмы, и у него было много времени, чтобы поработать над силовыми показателями. Теперь он бьёт как грузовик. Поэтому я не встаю с ним в пары – это слишком жестко для меня», — рассказал Хукер в одном из интервью.

Теперь Адесанье придётся возвращать себе чемпионский пояс. Никто не сомневался, что Иззи получит титульный бой после любого простоя – всё-таки он главная звезда дивизиона. А поединок с дю Плесси для Адесаньи особенный. Эти два парня выясняли отношения ещё в прошлом году, подогревая интерес к очному поединку. Спорили, кто из них больше африканец, упражнялись в оскорблениях – в общем, было действительно жарко.

«Он неоднократно пытался дискредитировать «Трёх королей» и сказать, что только он настоящий африканский чемпион. Это странное мышление, ребята. Когда он только пришел в UFC, я немного знал, кто он такой, но не стал говорить: «О, что за фальшивка пришла?» Я просто сказал: «Круто, что ещё один африканец пришёл в UFC». Однако потом он начал дискредитировать меня, Фрэнсиса Нганну и Камару Усмана. И это немного разозлило. С этого всё началось», — говорил Адесанья.

Дрикус свою задачу выполнил, нокаутировав Роберта Уиттакера, а вот Адесанья со Стриклендом не справился. И поединок с дю Плесси был отложен. Спустя год Иззи и Дрикус всё же встретятся в октагоне и выяснят отношения. Правда, теперь уже дю Плесси в статусе чемпиона, Адесанья же лишь претендент. Возможно, это придаст Исраэлю дополнительной мотивации — ему необходимо вернуть свой пояс и доказать всем, и себе в том числе, что он лучший средневес мира. А потом можно сменить дивизион и снова подраться с Перейрой.