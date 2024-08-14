Трамп и Маск ответят за слова. Скандальная боксёрша Хелиф подала на миллиардеров в суд

В Париже завершились летние Олимпийские игры. Одной из самых обсуждаемых спортсменок прошедших соревнований стала боксёрша Иман Хелиф из Алжира, которая завоевала золото в категории до 66 кг. Однако обсуждали вовсе не спортивные успехи Хелиф, а ситуацию с проваленным гендерным тестом в 2023 году. И эта история находит продолжение уже после Игр.

Во время Олимпиады в Париже появилась информация, что Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в 2023 году во время чемпионата мира провалили гендерный тест (Хелиф не была допущена до соревнований, у Юйтин отобрали завоёванную бронзу). Однако в МОК посчитали, что для отбора на Игры никакой гендерный тест не нужен – и Хелиф с Юйтин оказались в Париже в программе женского турнира по боксу.

Обе завоевали золотые медали в своих весовых категориях, и обе столкнулись с колоссальной критикой в свой адрес. Боксёршам прилетало и от болельщиков, и от соперниц, которые даже придумали специальный символ в знак протеста – скрещённые пальцы, которые многие определили как знак ХХ-хромосом. Соперницы жаловались на невероятную силу ударов Иман и Линь, а некоторые и вовсе называли их мужчинами и отказывались боксировать – как, например, итальянка Анджела Карини. Тем не менее Хелиф и Юйтин продолжали свой путь к золоту.

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«Я знаю, что Олимпийский комитет высказался обо мне в справедливой манере, чем я довольна, ведь это показывает правду. Меня не волнует чьё-либо мнение. Я приехала сюда за медалью и веду борьбу за неё. Безусловно, я буду соревноваться, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Даст бог, у меня получится», — приводит слова Хелиф The Independent.

И Иман, и Линь в итоге забрали золотые медали, и, казалось, что на этом история закончилась. Тем более что обеих очень тепло встретили на родине. Но Иман сама дала продолжение этой теме.

Неожиданно Хелиф подала иск в прокуратуру Парижа из-за травли в интернете. Об этом заявил адвокат алжирской спортсменки Набиль Буди. В иске упоминаются определённые известные личности, которые высказывались в адрес Хелиф и ситуации с проваленным гендерным тестом. Среди них – предприниматель Илон Маск, писательница Джоан Роулинг и даже бывший президент США Дональд Трамп. Все они критиковали Хелиф и утверждали, что алжирке не место на женских соревнованиях.

«В иске упоминаются, например, Маск и Роулинг, — цитирует Буди издание Variety. — Дональд Трамп написал про Хелиф пост в социальной сети X (ранее «Твиттер»), так что независимо от того, будет ли он упомянут в нашем иске или нет, он неизбежно будет проверен в рамках судебного процесса. Просим, чтобы прокуратура провела расследование не только в отношении этих людей, но и в отношении всех, кого сочтёт нужным. Если дело дойдёт до суда, они предстанут перед судом».

Как отметил защитник Хелиф, прокуратура по борьбе с разжиганием ненависти в интернете имеет возможность направлять запросы о взаимной правовой помощи в другие страны. Довольно уникальный иск, который будут рассматривать во Франции. Неизвестно, чем закончится дело, но есть ощущение, что таким поступком Хелиф вызовет ещё больше критики в свой адрес. Во всяком случае, сейчас Иман сама подожгла фитиль, который уже начал затухать – вместе с Играми и про её историю с проваленным гендерным тестом забыли бы довольно быстро. Теперь же Хелиф вновь на слуху, и, кажется, позитивных новостей она о себе не прочитает.