Сауль Альварес — Эдгар Берланга: претендент устроит апсет и отберёт титулы у Канело? LIVE

До турнира в Лас-Вегасе меньше месяца.

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» состоит большой вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперник станет Эдгар Берланга.

Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF. В этом же карде ветераны Эрисланди Лара и Дэнни Гарсия сойдутся в бою за звание чемпиона мира в средней весовой категории. Кроме того, в шоу запланированы поединки с участием бывших чемпионов мира: Калеба Планта, Роландо Ромеро и Стивена Фултона.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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