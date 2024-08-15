Сауль Альварес — Эдгар Берланга: претендент устроит апсет и отберёт титулы у Канело? LIVE

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» состоит большой вечер профессионального бокса, который возглавит одна из самых ярких звёзд этого вида спорта — Сауль Альварес. Канело будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе, а его соперник станет Эдгар Берланга.
Изначально на кону в этом поединке должно было стоять звание абсолютного чемпиона дивизиона, но Альвареса лишили пояса IBF. В этом же карде ветераны Эрисланди Лара и Дэнни Гарсия сойдутся в бою за звание чемпиона мира в средней весовой категории. Кроме того, в шоу запланированы поединки с участием бывших чемпионов мира: Калеба Планта, Роландо Ромеро и Стивена Фултона.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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😀 Макгрегор: Канело — неудачник. Он и близко не стоит денег, которые просит
Высказался об Альваресе и бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
«Канело — неудачник. Его поединки не продают больше 300 тыс. платных трансляций. Он даже близко не стоит тех денег, которые просит за бои. UFC Noche вытеснит его бой с Берлангой. Турки был прав, решив двигаться дальше. Канело ничего не продаёт», — написал на своей странице в социальных сетях Конор, однако позже он традиционно удалил данное сообщение.
Где смотреть турнир с главным боем Канело — Берланга
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😎 «Я буду делать всё, что хочу». Канело не волнует лишение пояса IBF
IBF приняла решение о лишение Канело статуса чемпиона из-за его отказа драться с обязательным претендентом по этой линии — Уильямом Скаллом.
«В боксе есть уровни. Существуют звёзды и суперзвёзды. Кто такой Уильям Скалл? Я никогда не слышал о нём и не собираюсь делать то, что они хотят. Я буду делать всё, что хочу, поскольку заслуживаю этого из-за всего, чего добился», — приводит слова Альвареса журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира с главным боем Канело — Берланга
Боксёрский турнир пройдёт в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Начало основного карда запланировано на 3:00 по московскому времени. Главный поединок вечера стартует не ранее 6:00 мск.
😏 Берланга: на спаррингах я роняю даже супертяжей, а Канело слишком мягкий
«На спаррингах я роняю даже супертяжей. Моя база — инстинкт убийцы. Может, кто-то не в курсе, но у меня в команде много бывших уголовников. Они отсидели серьёзные сроки. Я настоящий киллер в ринге. Я обладаю реальной силой, но Канело это упускает из виду. Он мягкий, слишком мягкий», — сказал Берланга в видео на канале Fight Hub TV в YouTube.
Полный кард турнира с главным боем Канело — Берланга
Сауль Альварес — Эдгар Берланга;
Эрисланди Лара — Дэнни Гарсия;
Калеб Плант — Тревор Маккамби;
Роландо Ромеро — Мануэль Хаймес;
Стивен Фултон — Карлос Кастро.