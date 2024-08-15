«Были вопросы к тренеру и менеджеру». Крутые перемены спасут карьеру Чимаева?

Последний год для Хамзата Чимаева выдался крайне непростым. Прошлой осенью он не совсем убедительно отбился с Камару Усманом, вышедшим на коротком уведомлении, и этим практически полностью разрушил свою ауру неуязвимого бойца. Если раньше по умолчанию считалось, что агрессивная борьба Хамзата рано или поздно сломает любого соперника, то теперь появились вопросы. В первую очередь к кардио.

На этом фоне Чимаев неустанно вызывал одного соперника за другим: Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси, Алекс Перейра. И это при том, что уже всем стало ясно — у Хамзата нет американской визы и он не может биться на большинстве турниров UFC. Например, по этой причине он не смог принять поединок с Леоном Эдвардсом на UFC 300.

А потом были срыв боя с Робертом Уиттакером в Саудовской Аравии, чем Дана Уайт явно был недоволен, и максимально странная история с криптовалютой SMASH, которая, по сути, оказалась обычным мошенничеством. И в этой истории проигравшими вышли не только те, кто вложился в сомнительную криптовалюту, но и сам Чимаев, который понёс колоссальные репутационные потери.

Позже Борз попытался объяснить ситуацию: «Мой менеджер глупо поступил, и я тоже ошибся. В этих криптовалютах вообще не разбираюсь. Я доверял своему менеджеру и доверяю. Спросил его: «Этим людям можно довериться?» Он сказал: «Это мои люди, им можно доверять. Сделай это видео». Я не знаю, что такое криптовалюта и как это работает. У меня нет времени смотреть, что это. Я сделал видеоролик, рекламу, как они сказали. Но сейчас эти люди потерялись, ищем. Одного нашли, заставили его сделать видео, что это их вина. И остальных тоже найдём и заставим извиниться за это. Я не разбираюсь — не надо было заходить туда вообще. Я доверял своему менеджеру, это его вина, он тоже без наказания не остался».

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Спустя месяц после скандальной ситуации Асланбек Бадаев, вице-президент лиги АСА, поделился информацией о том, чем в итоге всё закончилось в команде Хамзата: «Сменил ли он менеджера и тренера? Да, насколько я знаю, это так. Он мне говорил, что у него были вопросы к тренеру и менеджеру, который его подставил с биткоинами. Хамзат сказал, что он хочет видеть в своей команде людей, которым может доверять. Он говорил: «Я полностью доверял тренеру в тренировочном процессе и менеджеру в его делах. Получается, меня обманули. Я не могу больше доверять. Для меня важно доверять». Там есть ещё моменты, которые происходят за кулисами. Думаю, Хамзат сам о них расскажет».

До этого момента менеджером Чимаева был Махди Шаммас, он же чаще всего и выступал от имени бойца, объясняя те или иные ситуации. Так было после срыва боя с Уиттакером и злополучной истории с криптовалютой. Тренеры Чимаева — Азамат Дугулубгов, Андреас Михаэль и Алан Насименто. Непонятно, с кем именно разорвал отношения Чимаев, но в любом случае это кардинальные изменения. Для любого бойца такие решения — крайне серьёзный шаг.

И, скорее всего, в данной ситуации Чимаев поступает правильно. Ему нужна перезагрузка и необходимо возвращаться на правильный путь. Если менеджер не справляется с работой и откровенно подставляет бойца, то самый логичный вариант — найти другого специалиста, который позаботится и о репутации своего клиента, и о его правильном продвижении.

Что касается работы с тренером, то в последнее время чаще обычного стали говорить, что у Хамзата частенько проблемы с перетренированностью. Это в том числе работа тренера — проконтролировать и где-то ограничить. Вопросы к кардио после боя с Камару Усманом тоже камень в огород тренерского штаба. Либо не была проведена необходимая работа над этим аспектом, либо не настояли на другом геймплане, чтобы Чимаев более грамотно распределил силы.

Правильная перезагрузка спасёт карьеру Хамзата, к которой становится очень много вопросов. В идеале — вернуть ту самую форму голодного и опасного бойца, который уничтожал всех соперников в Brave CF. Там Чимаев сделал первую весомую заявку, чтобы стать звездой — четыре боя, четыре финиша, и лишь один бой зашёл дальше первого раунда. А потом Борз пришёл и за 10 дней выиграл два поединка в UFC.

Приписка под видео: В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Сейчас у Хамзата намечается, возможно, самый важный бой в карьере. Большое имя, большая возможность и, конечно, сложнейший соперник. Возможно, Чимаев не заслужил такого шанса в лице Роберта Уиттакера, но лига всё ещё ставит на Борза и планирует сделать его главной звездой промоушена в восточных странах. Осталось воспользоваться подарком от промоушена и предпринять все усилия, чтобы после этого поединка к Хамзату не было никаких вопросов.

Первый шаг Чимаев уже сделал, впереди — самое сложное.