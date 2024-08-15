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Тимофей Цзю — Бахрам Муртазалиев, дата и время боя, бой за пояс IBF, кто фаворит, когда бой, последний бой Тима Цзю

«Не думаю, что россияне будут за меня». Тим Цзю снова будет биться за титул чемпиона мира
Яхья Гасанов
Тимофей Цзю — Бахрам Муртазалиев
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Сын Кости Цзю встретится с Бахрамом Муртазалиевым.

В начале года Тимофей Цзю получил шанс возглавить важный турнир в Лас-Вегасе и вышел на защиту титула чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO в поединке с Себастьяном Фундорой. На кону была также возможность забрать пояс WBC, но в кровавом бою сын Кости Цзю лишился статуса чемпиона.

Это стало мощным ударом по самолюбию боксёра. Первое поражение в профессиональной карьере поставило под вопрос амбиции Тимофея подраться с такими звёздами, как, например, Теренс Кроуфорд. Поначалу ещё были разговоры о том, что Цзю дадут незамедлительный реванш с Фундорой, но не сложилось, а затем даже анонсировали поединок с опаснейшим нокаутёром Верджилом Ортисом. В итоге и этот бой не состоялся.

Тимофей Цзю и Себастьян Фундора

Тимофей Цзю и Себастьян Фундора

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Зато Тим получил гораздо более интересный вариант с точки зрения титульных перспектив. 19 октября Цзю будет биться за звание чемпиона мира по версии IBF с действующим обладателем титула Бахрамом Муртазалиевым. Ожидается, что этот поединок возглавит турнир в Орландо (штат Флорида, США).

Впервые заговорили о возможности этого боя ещё несколько недель назад, тогда боксёров обязали самостоятельно договориться о поединке, в противном случае были бы устроены промоутерские торги. Надо сказать, что Цзю во многом повезло получить такой шанс, так как сейчас в IBF были проблемы с претендентами. Первая и вторая строчка рейтинга в первом среднем весе сейчас вакантны, а Эриксон Лубин, занимающий третье место, травмирован и не хочет биться до декабря. Так возможность выпала Цзю с четвёртого места рейтинга. К тому же бой будет в США, что пойдёт на пользу обоим боксёрам с точки зрения медийной составляющей.

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Для Муртазалиева это первая защита титула. В апреле этого года россиянин завоевал вакантный пояс, нокаутировав немца Джека Кулкая. В отличие от Цзю, Бахрам ещё не проигрывал в профессиональной карьере и идёт с рекордом 22-0 (16 побед нокаутами). Правда, и оппозиция боксёра с красивым прозвищем KO Artist пока не совсем впечатляет.

Так или иначе, боксёры уже не только договорились о поединке, но и активно раскручивают противостояние. В первую очередь это касается Цзю: «Русская боксёрская школа — это бо́льшая часть моего воспитания, поэтому я очень хочу подраться с русским. Это будет интересный бой… Есть поговорка: «Вы не хотите драться с советскими бойцами, потому что не знаете, чего от них ожидать». У них у всех такие безумно сложные фамилии. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом. Надеюсь, что у меня будет именно такой следующий соперник. За кого будут болеть россияне в моем поединке с Муртазалиевым? Я горжусь своими русскими корнями. Но я родился и вырос в Австралии. Так что не думаю, что они выберут меня».

Бахрам Муртазалиев

Бахрам Муртазалиев

Фото: Hannes P. Albert/picture alliance via Getty Images

А ещё Цзю уколол чемпиона, намекнув, что Муртазалиев может сняться с их поединка: «Есть ощущение, что мои бои постоянно срываются, потому что никто не хочет со мной драться. Но я не виню этих ребят. Пусть это и похоже на оправдание. Я надеюсь, что Бахрам не начнет выкидывать подобные трюки. У меня плохое предчувствие, что он тоже сольётся с боя из-за травмы. Но что есть, то есть. Я уже даже привык к этому».

А вот Муртазалиев не сильно настроен на трэш-ток и раскрутку: «Мне разговоры вообще неинтересны. Он раскручивает бой. Пусть делает свою работу. В любом случае он, я думаю, знает, что можно говорить, а что – нет».

Радует, что Цзю не отсиживается после поражения и готов снова пробовать себя против лучших боксёров мира. В случае успеха у него снова будет возможность заговорить о самых громких боях. Некоторые источники уже сообщают о далеко идущих плана Тима. Якобы сын Кости Цзю после победы в титульнике будет защищать пояс с Эриксоном Лубином, а затем постарается реваншировать поражение от Фундоры.

Промоутер Джордж Роуз, ведущий дела Тима, и вовсе считает своего подопечного королём первого среднего веса и в будущем нацеливается на Теренса Кроуфорда. Это всё выглядит отлично, но сейчас перед Цзю будет стоять очень серьёзная задача. С Муртазалиевым легко не будет. А второе поражение подряд серьёзно подкосит позиции Тимофея в гонке за титулами.

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