«Не думаю, что россияне будут за меня». Тим Цзю снова будет биться за титул чемпиона мира

В начале года Тимофей Цзю получил шанс возглавить важный турнир в Лас-Вегасе и вышел на защиту титула чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO в поединке с Себастьяном Фундорой. На кону была также возможность забрать пояс WBC, но в кровавом бою сын Кости Цзю лишился статуса чемпиона.

Это стало мощным ударом по самолюбию боксёра. Первое поражение в профессиональной карьере поставило под вопрос амбиции Тимофея подраться с такими звёздами, как, например, Теренс Кроуфорд. Поначалу ещё были разговоры о том, что Цзю дадут незамедлительный реванш с Фундорой, но не сложилось, а затем даже анонсировали поединок с опаснейшим нокаутёром Верджилом Ортисом. В итоге и этот бой не состоялся.

Тимофей Цзю и Себастьян Фундора Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Зато Тим получил гораздо более интересный вариант с точки зрения титульных перспектив. 19 октября Цзю будет биться за звание чемпиона мира по версии IBF с действующим обладателем титула Бахрамом Муртазалиевым. Ожидается, что этот поединок возглавит турнир в Орландо (штат Флорида, США).

Впервые заговорили о возможности этого боя ещё несколько недель назад, тогда боксёров обязали самостоятельно договориться о поединке, в противном случае были бы устроены промоутерские торги. Надо сказать, что Цзю во многом повезло получить такой шанс, так как сейчас в IBF были проблемы с претендентами. Первая и вторая строчка рейтинга в первом среднем весе сейчас вакантны, а Эриксон Лубин, занимающий третье место, травмирован и не хочет биться до декабря. Так возможность выпала Цзю с четвёртого места рейтинга. К тому же бой будет в США, что пойдёт на пользу обоим боксёрам с точки зрения медийной составляющей.

Для Муртазалиева это первая защита титула. В апреле этого года россиянин завоевал вакантный пояс, нокаутировав немца Джека Кулкая. В отличие от Цзю, Бахрам ещё не проигрывал в профессиональной карьере и идёт с рекордом 22-0 (16 побед нокаутами). Правда, и оппозиция боксёра с красивым прозвищем KO Artist пока не совсем впечатляет.

Так или иначе, боксёры уже не только договорились о поединке, но и активно раскручивают противостояние. В первую очередь это касается Цзю: «Русская боксёрская школа — это бо́льшая часть моего воспитания, поэтому я очень хочу подраться с русским. Это будет интересный бой… Есть поговорка: «Вы не хотите драться с советскими бойцами, потому что не знаете, чего от них ожидать». У них у всех такие безумно сложные фамилии. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом. Надеюсь, что у меня будет именно такой следующий соперник. За кого будут болеть россияне в моем поединке с Муртазалиевым? Я горжусь своими русскими корнями. Но я родился и вырос в Австралии. Так что не думаю, что они выберут меня».

Бахрам Муртазалиев Фото: Hannes P. Albert/picture alliance via Getty Images

А ещё Цзю уколол чемпиона, намекнув, что Муртазалиев может сняться с их поединка: «Есть ощущение, что мои бои постоянно срываются, потому что никто не хочет со мной драться. Но я не виню этих ребят. Пусть это и похоже на оправдание. Я надеюсь, что Бахрам не начнет выкидывать подобные трюки. У меня плохое предчувствие, что он тоже сольётся с боя из-за травмы. Но что есть, то есть. Я уже даже привык к этому».

А вот Муртазалиев не сильно настроен на трэш-ток и раскрутку: «Мне разговоры вообще неинтересны. Он раскручивает бой. Пусть делает свою работу. В любом случае он, я думаю, знает, что можно говорить, а что – нет».

Радует, что Цзю не отсиживается после поражения и готов снова пробовать себя против лучших боксёров мира. В случае успеха у него снова будет возможность заговорить о самых громких боях. Некоторые источники уже сообщают о далеко идущих плана Тима. Якобы сын Кости Цзю после победы в титульнике будет защищать пояс с Эриксоном Лубином, а затем постарается реваншировать поражение от Фундоры.

Промоутер Джордж Роуз, ведущий дела Тима, и вовсе считает своего подопечного королём первого среднего веса и в будущем нацеливается на Теренса Кроуфорда. Это всё выглядит отлично, но сейчас перед Цзю будет стоять очень серьёзная задача. С Муртазалиевым легко не будет. А второе поражение подряд серьёзно подкосит позиции Тимофея в гонке за титулами.