АСА 178: Гончаров и Богатырёв в огненном финале Гран-при, битва бывших чемпионов. LIVE

16 мая в Москве состоится очередной турнир АСА 178. Главным событием вечера станет поединок в тяжёлой весовой категории между Евгением Гончаровым и Адамом Богатырёвым. На кону в этом бою будет победа в Гран-при тяжёлого веса и чемпионский пояс, который принадлежит Гончарову.
В соглавном событии встретятся бойцы из топ-5 полусреднего дивизиона — Анатолий Бойко и Узаир Абдураков. Кроме того, на этом турнире выступит бывший чемпион организации Виталий Слипенко, соперником которого станет бразилец Винисиус Круз. Также пройдёт бой между двумя другими экс-обладателями титула АСА — Тони Джонсоном и Алиханом Вахаевым.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Результаты взвешивания перед турниром АСА 178
Бой в тяжёлом весе: Евгений Гончаров (120,6 кг) vs Адам Богатырёв (116,05 кг);
Бой в полусреднем весе: Анатолий Бойко (77,55 кг) vs Узаир Абдураков (77,45 кг);
Бой в тяжёлом весе: Алихан Вахаев (120,45 кг) vs Тони Джонсон (119,9 кг);
Бой в наилегчайшем весе: Анис Екубов (57,1 кг) vs Сайгид Абдулаев (57,2 кг);
Бой в полусреднем весе: Виталий Слипенко (77,6 кг) vs Винисиус Круз (77,5 кг);
Бой в среднем весе: Абдул-Рахман Джанаев (84,35 кг) vs Ибрагим Магомедов (84,04 кг);
Бой в полулёгком весе: Глеб Хабибуллин (66,3 кг) vs Бехруз Зухуров (66,05 кг);
Бой в тяжёлом весе: Кирилл Корнилов (119,15 кг) vs Руслан Меджидов (120,3 кг);
Бой в наилегчайшем весе: Имран Букуев (56,4 кг) vs Анатолий Кондратьев (59,2 кг)*;
Бой в полусреднем весе: Николай Алексахин (77,6 кг) vs Ренато Гомес (79,35 кг)*;
Бой в среднем весе: Тилек Машрапов (84,4 кг) vs Руслан Шамилов (84,35 кг);
Бой в среднем весе: Гаджимурад Хирамагомедов (84,35 кг) vs Рене Пессоа (83,95 кг);
Бой в полулёгком весе: Джихад Юнусов (68,4 кг)* vs Хафиз Сакибеков (66,2 кг);
Бой в полулёгком весе: Давлат Чупонов (68,15 кг)* vs Алишер Асамов (65,8 кг);
Бой в наилегчайшем весе: Оятулло Муминов (57 кг) vs Абдул-Карим Бадахши (57,05 кг);
Бой в полутяжёлом весе: Арби Агуев (92,95 кг) vs Степан Горшечников (93,4 кг);
Бой в наилегчайшем весе: Данияр Тойчубек Уулу (57,2 кг) vs Александро Прайа (59,55 кг)*.
🔮 Тони Джонсон дал прогноз на бой Гончарова и Богатырёва на АСА 178
«Гончаров наверняка победит в поединке с Адамом Богатырёвым. В его послужном списке есть более тяжёлые бои. Ну и я действительно ещё раз хочу провести бой с Гончаровым», – сказал Джонсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Где смотреть турнир ACA 178
Трансляция всего турнира ACA 178 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🫡 Слипенко: по уровню и по боям АСА ничем не уступает UFC
«В России нет лиги круче, чем АСА, это точно. Сейчас АСА переживает лучшие годы, пик популярности, потому что и арены собирают, много людей приходит, ажиотаж есть. В UFC хорошо работает медиамашина, картинка другая, раскрутка, другие совсем персонажи. Здесь в АСА больше кавказский менталитет, и всё равно это тяжелее раскрутить, чем в Америке. Но по уровню, по боям АСА ничем не уступает», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Когда начало турнира ACA 178
Турнир ACA 178 состоится 16 августа в Москве. Его старт запланирован на 16:30 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 21:30.
❌ В карде был ещё один поединок, который в итоге отменили
Открывать турнир должны были Халид Сатуев и Владислав Мишкевич. Но Мишкевичу стало плохо во время весогонки и его доставили в больницу, а поединок отменили.
Полный кард турнира АСА 178
Главный кард:
Евгений Гончаров — Адам Богатырев;
Анатолий Бойко — Узаир Абдураков;
Тони Джонсон — Алихан Вахаев;
Анис Екубов — Сайгид Абдулаев;
Виталий Слипенко — Винисиус Круз.
Предварительный кард:
Абдул-Рахман Джанаев — Ибрагим Магомедов;
Бехруз Зухуров — Глеб Хабибуллин;
Кирилл Корнилов — Руслан Меджидов;
Имран Букуев — Анатолий Кондратьев;
Ренато Гомес — Николай Алексахин;
Руслан Шамилов — Тилек Машрапов;
Гаджимурад Хирамагомедов — Рене Пессоа;
Джихад Юнусов — Хафиз Сакибеков;
Давлатманд Чупонов — Алишер Асамов;
Оятулло Муминов — Абдул-Карим Бадахши;
Степан Горшечников — Арби Агуев;
Данияр Тойчубек — Александро Прайя.