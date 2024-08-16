АСА 178: Гончаров и Богатырёв в огненном финале Гран-при, битва бывших чемпионов. LIVE

16 мая в Москве состоится очередной турнир АСА 178. Главным событием вечера станет поединок в тяжёлой весовой категории между Евгением Гончаровым и Адамом Богатырёвым. На кону в этом бою будет победа в Гран-при тяжёлого веса и чемпионский пояс, который принадлежит Гончарову.

В соглавном событии встретятся бойцы из топ-5 полусреднего дивизиона — Анатолий Бойко и Узаир Абдураков. Кроме того, на этом турнире выступит бывший чемпион организации Виталий Слипенко, соперником которого станет бразилец Винисиус Круз. Также пройдёт бой между двумя другими экс-обладателями титула АСА — Тони Джонсоном и Алиханом Вахаевым.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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