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Джейк Пол на Олимпиаде, заявил о желании выступить на Олимпийских играх, карьера Джейка Пола, бокс на Олимпиаде

«Устал ждать золота для США». Джейк Пол собрался превратить домашние ОИ в цирк
Сергей Сорокин
Джейк Пол
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Дерзкий блогер решил стать суперзвездой спорта любой ценой.

Олимпиада в Париже отгремела, но её отголоски продолжают доноситься. И, что любопытно, некоторые спортсмены уже начинают заявлять о желании попробовать свои силы через четыре года. Например, с громким заявлением выступил американский блогер Джейк Пол. Он довольно давно и очень удачно проявляет себя в профессиональном боксе. Конечно, дерзкий боец выбирает не самых сильных и подкованных в этом плане оппонентов. Но при этом с ними разбирается достаточно уверенно. А ещё собирается пробовать свои силы то в смешанных единоборствах, то в кула́чке. Теперь добавилось ещё одно желание.

Джейк Пол
Джейк Пол
27-летний американский видеоблогер, боксёр

«Я собираюсь участвовать. Устал ждать очередного золота для сборной США. Я собираюсь это сделать, почему бы и нет? 2028 год, Олимпийские игры, вы слышали это здесь первыми — золотая медаль».

Стоит отметить, что в последнее время о желании выступить на Олимпиаде заявляют многие спортсмены, которых там совсем не ждали. Но в случае с Полом это может быть выгодно абсолютно всем. Олимпийские игры притягивают к себе огромное внимание. Особенно – за границей. Там спортсмены получают признание, а также особые почести. А главное — фанаты, без сомнения, будут следить за каждым шагом Джейка. Поэтому его популярность, которая и без того находится на высоком уровне, может взлететь до небес. Олимпиада-2028 пройдёт в США. И на домашних аренах Джейку будут обеспечивать оглушительную поддержку.

До уровня профессиональных боксёров блогеру очень далеко:
Сила есть — техники не надо. Джейк Пол блистает только в боях со сбитыми лётчиками UFC
Сила есть — техники не надо. Джейк Пол блистает только в боях со сбитыми лётчиками UFC

Олимпийские игры получат атлета, который придёт с огромной аудиторией. Джейк – состоявшийся блогер с огромным количеством поклонников. Да и в спорте он успел набить приличную фанатскую базу. Поэтому все эти болельщики совершенно точно будут следить и на аренах, и у телевизионных экранов. Такой подпитке организаторы Олимпиад будут только рады. Поэтому они тоже заинтересованы в том, чтобы Джейк приехал в составе национальной команды США. И прошёл по турнирной сетке максимально далеко.

Джейк Пол

Джейк Пол

Фото: Julio Aguilar/Getty Images

Можно не сомневаться, что Пол подготовится к Олимпийским играм. И золотая медаль, на которую рассчитывает Джейк, не заоблачная мечта, а реальная цель. А всё потому, что уровень олимпийского бокса уже давно нельзя называть запредельным. Напротив, многие спортсмены выглядят совершенно проходной оппозицией. Вызвано это большим количеством стран-участниц, а также разрывом отношений между МОК и IBA. Особенно сильно ударил последний момент, который в этой истории выглядит ключевым. Любопытно, что Пол может стать лицом альтернативной организации, которая соперничает с IBA. Американцы с большим удовольствием сделают его ключевой фигурой.

Подводим итоги боксёрского турнира на ОИ-2024:
Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов
Олимпийский бокс умирает. Гендерный скандал — лишь один из пугающих сигналов

История Пола на Олимпиаде – пока больше про хайп и игру на струнах фанатской любви. Само заявление уже вызвало большой резонанс. А если Джейк действительно отправится на Олимпийские игры, то будет там главной суперзвездой и ключевым действующим лицом. Другой вопрос заключается в том, что будет с самим Полом через четыре года. На тот момент блогеру будет 31. А его интересы стремительно меняются уже сейчас. То он хочет попробовать свои силы в смешанных единоборствах, то вовсю готовится к кула́чке. А ещё готов выйти даже против чемпиона UFC и одного из страшнейших нокаутёров Алекса Перейры. Но, кажется, во всех этих попытках разорваться на части можно лишь потерять здоровье. Поэтому пока желание Джейка выступить на Олимпиаде стоит оценивать осторожно.

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