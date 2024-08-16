Дивизион однодневных чемпионов. Что происходит со средним весом в UFC

В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) пройдёт турнир UFC 305, где действующий чемпион промоушена в среднем весе Дрикус дю Плесси сойдётся с бывшим королём дивизиона Исраэлем Адесаньей.

Для дю Плесси это первая защита титула, и он постарается преодолеть «проклятие», под которое попал средний вес UFC в последние пару лет. Уже почти два года ни один чемпион в весовой категории до 84 кг не может защитить пояс, и тот постоянно переходит от бойца к бойцу. Напоминает недавнюю ситуацию с полутяжёлым весом, где после ухода Джона Джонса чемпионы тоже менялись с пугающей скоростью и ни один не мог оформить хотя бы одну защиту против другого полутяжеловеса. Там конец этой чехарде положил Алекс Перейра, который уже дважды расправился с претендентами и остаётся полноправным владельцем пояса.

Тем забавнее, что в среднем всё сломалось как раз на Перейре. В 2022 году он за три боя добрался до титульника с Адесаньей и нокаутировал своего закадычного врага, отобрав у него титул. До этого поединка Иззи завоевал временный пояс, потом – полноценный и оформил пять защит, полностью зачистив дивизион: Гастелум, Уиттакер, Ромеро, Коста, Веттори, снова Уиттакер и Каннонье. Всё это титульные бои, и во всех Адесанья побеждал.

Пришёл Перейра и завершил доминирование Адесаньи в дивизионе, где уже тогда наметился серьёзный застой из-за отсутствия претендентов. Но сам Алекс тут же лишился пояса, проиграв Адесанье в реванше. Перейра сразу же ушёл в полутяжёлый дивизион, и казалось, что Иззи снова подомнёт всех претендентов под себя, но он сенсационно проиграл Шону Стрикленду, которого вообще никто не считал бойцом чемпионского уровня. Более того, американец выходил на коротком уведомлении.

Шон Стрикленд с поясом Фото: Mark Evans/Getty Images

Поражение выбило Адесанью из колеи, он впервые за долгое время заявил о желании взять длительную паузу, всё переосмыслить и вернуться. Экс-чемпион даже сказал, что снова выйдет в октагон лишь в 2027 году, но потом признался, что пошутил. Зато за время отсутствия Адесаньи в дивизионе опять сменился чемпион. Стрикленд недолго проходил с поясом на талии и уже в начале 2024 года лишился титула, проиграв Дрикусу дю Плесси.

Итого — четыре разных чемпиона менее чем за два года. И ни один не смог хотя бы раз защитить пояс (в случае с Адесаньей речь лишь о втором пришествии на трон). Проблема во многом в том, что до титулов доходят бойцы, которые, на первый взгляд, не тянут этот уровень и прорвались на вершину из-за застоя в дивизионе. Стрикленд в других условиях вообще не получил бы титульный бой и остался бы гейт-кипером на подступах к топ-5, а дю Плесси «хоронят» перед каждым боем, но каким-то образом у него 7-0 в UFC.

Но при этом нет гарантий, что дю Плесси сможет удержать титул. Высока вероятность, что он не справится с Адесаньей и дивизион опять пойдёт по кругу. Из «свежей крови» в топ-5 лишь Нассурдин Имавов, но, судя по всему, его пока не готовы вести выше, и он уже получил соперника ниже себя в рейтинге — Брендана Аллена. Оба тоже являются хорошими бойцами, однако пока не выглядят доминирующими чемпионами. Есть Роберт Уиттакер, но он проигрывал и дю Плесси, и Адесанье. Нужен ли реванш в этих случаях? Пока точно нет. И остальные ребята уже тоже бились друг с другом.

Расшевелить ситуацию мог бы резкий взлёт Хамзата Чимаева, который будет биться как раз с Уиттакером. UFC явно хочет отправить Борза в титульник, но ему нужна победа над топом. Если справится, то застой получится уже менее заметным — хотя бы в силу того, что с Чимаевым в среднем весе ещё никто не бился, есть возможность собрать неплохие поединки с тем же Адесаньей, дю Плесси, Стриклендом, Имавовым.

Хамзат Чимаев Фото: James Gilbert/Getty Images

Если Чимаев не справится, то дивизион так и будет очень медленно двигаться в ожидании человека, который сможет растрясти «болото» и дать новую жизнь всей весовой категории. Либо же дю Плесси удивит мир, убрав с пути Адесанью, и начнёт свою эпоху в среднем весе. Это может стать спасением для дивизиона.

Но пока средний вес UFC кажется самым странным и в чём-то даже скучным.