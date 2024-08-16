Фьюри и Усик точно подерутся вновь. Каким будет реванш суперзвёзд?

Председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где подтвердил дату реванша между топовыми супертяжеловесами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Второй бой боксёров состоится 21 декабря 2024 года.

Фьюри и Усик очень долго шли к первому очному поединку. Команды больше года не могли найти точки соприкосновения, пока в профессиональный бокс не ворвались шейхи Саудовской Аравии. За последние полтора-два года они вывели индустрию на новый уровень, провели множество ярких и громких турниров и даже свели в ринге Александра и Тайсона, что казалось невозможным. Бой, как и многие ожидали, продлился всю дистанцию и получился максимально близким. Фьюри выиграл первую половину, его план на поединок работал, он не давал украинцу навязывать ему свой бокс.

Первый бой Александр Усик — Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

После семи раундов Тайсон вёл на всех судейских записках, но после этого Усик сумел взвинтить темп, стал чаще прорываться на ближнюю дистанцию, а в девятом раунде и вовсе едва не финишировал Фьюри – крайне тяжело пришлось британцу, который побывал в нокдауне. Тем не менее судейское решение было раздельным: двое судей отдали победу Усику, один – Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, а Тайсон сразу после боя, конечно, заговорил о реванше.

Естественно, когда такой громкий поединок завершается близким судейским решением, в большинстве случаев следует незамедлительный реванш – пункт об этом был в контрактах боксёров, и в декабре они его проведут.

Для Фьюри это поражение было первым в карьере. Мог бы Тайсон выиграть бой с Усиком? Вполне. В первой половине поединка британец выглядел лучше, использовал свои сильные стороны и перебивал украинца. Но во второй половине боя Усик добавил в активности, а Фьюри, напротив, подсел. И проиграл.

Изменилось ли что-то в раскладах перед вторым поединком британца и украинца, с учётом того, как прошёл первый бой? Особо нет. Как и перед первым боем, шансы на победу приблизительно равны. Да, Тайсон, возможно, считался чуть бо́льшим фаворитом в первом бою, всё-таки он природный супертяж, в отличие от Усика. Александр доказал, что может боксировать со всеми лучшими представителями королевского дивизиона, и теперь уже он является незначительным фаворитом. Но всё, опять же, «на тоненького».

Многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут боксёры к поединку. Если Александр в этом плане всегда отличался ответственным подходом, всегда был готов к своим поединкам, то вот Фьюри славится характером разгильдяя. В бою с Нганну у Тайсона отсутствие тренировок, режима и плохой настрой на бой не сказались на итоговом результате, хотя Фьюри прошёл с дебютантом в боксе всю дистанцию и даже побывал в нокдауне, а вот Усик ошибок не простил. Тайсону не хватило физической подготовки, Александр оказался лучше в этом компоненте и во многом за счёт этого забрал победу. Кажется, Тайсон наконец взял себя в руки и уже начал подготовку к реваншу. Фьюри отправил украинцу видеообращение, в котором британец был после кросса – и это правильный подход.

Каким же будет реванш Усика и Фьюри? Кажется, что особо ничего не изменится. Оба прекрасно друг друга знают, особенно после очного противостояния, вряд ли они сумеют друг друга удивить. Каждый знает собственные сильные стороны, сильные стороны соперника. Фьюри будет работать с дистанции за счёт преимущества в габаритах, активно использовать джеб и свои фирменные нестандартные удары, много двигаться и не давать Усику сближаться. Ну и, конечно, грязный клинч на ближней дистанции, во время которого Фьюри всей массой виснет на сопернике – важный компонент, которым Тайсон не всегда пользовался в первом бою. А Усик будет много финтить, раздёргивать, залетать на ближнюю и держать высокий темп. Тайсона хватило на семь раундов в первом бою – и этого оказалось почти достаточно для победы, даже невзирая на нокдаун. Если Фьюри сумеет выдержать темп украинца дольше и бой дойдёт до судейского решения, то велика вероятность, что Тайсон заберёт пояса Александра. В этом, к слову, не сомневается промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Тайсон понимает, что ему нужно будет сделать. Это очень умный боец. Их первый поединок получился очень упорным, кто бы что ни говорил. Усик победил раздельным решением. Тайсон действительно умён, и он осознаёт, что ему надо будет сделать в следующий раз. Сейчас это все говорят, и мне это очень нравится, Усик — лучший боец этого поколения. И раз Усик лучший боец этого поколения, если Тайсон побьёт его — то уже он будет лучшим бойцом этого поколения», — сказал Уоррен на канале Boxing Social в YouTube.

Здесь ещё стоит сказать про мотивацию. Теперь уже Фьюри должен быть максимально настроен на поединок, ведь теперь он находится в положении претендента. Кажется, в первом бою британец недооценил украинца, за что в итоге поплатился. Сейчас такой недооценки быть не может, поэтому предстоящий поединок обещает быть ещё интереснее первого. Кто знает, может быть, в 2025 году мы увидим трилогию?