Вырубил крепкого канадца и вышел в финал Гран-при PFL. Рабаданов идёт за миллионом

В ночь с 16 на 17 августа в Голливуде (США) состоялся турнир PFL 8 Playoffs – в самом разгаре Гран-при лиги. Особенный интерес арены «Хард Рок Лайв» вызывало противостояние с участием россиянина. Гаджи Рабаданов выступил в полуфинале, а его соперником стал крепкий канадец Майкл Дюфор. Наш соотечественник набрал мощнейший ход и шёл на серии из восьми побед. Поэтому было понятно, что остановить его поступь будет невероятно тяжело. Но в оппонентах оказался опытный и очень опасный Дюфор, способный навязать сопротивление и в стойке, и в партере. Поэтому расслабляться было нельзя.

Рабаданов попал в PFL после объединения лиг из Bellator. И в 2024 году начал штамповать одни победы. Сначала на пути россиянина пал Соломон Ренфро. Его получилось разобрать единогласным решением. А затем Гаджи перебил Элвина Эспинозу. Дело также добралось до вердикта рефери. И вновь Рабаданов был убедительнее, поэтому судьи приняли его сторону. Но чувствовалось, что сам Гаджи не совсем доволен сложившейся ситуацией. Он намеревался наконец-то победить досрочно, поскольку это существенно могло повысить его значимость в промоушене, проложить дорогу к серьёзным поединкам.

С самого начала боя соперники стали аккуратно присматриваться друг к другу. Было понятно, что никто не станет форсировать события. Оппоненты грамотно работали в стойке, внимательно отражали каждую попытку обострить ситуацию. Канадец пытался воспользоваться своей скоростью, а Гаджи выжидал. Любопытно, что первым свои силы в партере решил попробовать именно Дюфор, хотя этого ждали, скорее, от россиянина. В одном из моментов даже показалось, что Рабаданов оказался в сложном положении. Но это было ошибочное ощущение. Гаджи спокойно выбрался из захвата и уверенно занял доминирующую позицию. После этого оставалось лишь забрать концовку раунда, с чем россиянин справился просто великолепно.

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А второй раунд оказался решающим в этом противостоянии. Сначала показалось, что досрочной развязки ждать не стоит. Соперники вновь попытались работать в стойке. Канадец рискнул и попробовал утянуть дело в борьбу. Но Гаджи очень качественно отзащищался. А затем перешёл обратно в стойку. Дюфор выглядел намного лучше и интереснее, чем во всех своих последних боях. Но тем обиднее было то, что Майкл пропустил сокрушительный удар и оказался на канвасе. После такого оправиться было уже практически невозможно. Гаджи приступил к добиванию и брутально финишировал оппонента.

Главный результат заключается в том, что Гаджи оказался в финале Гран-при PFL. Россиянин продолжает погоню за миллионом долларов и имеет прекрасные шансы завоевать этот призовой фонд. А в решающем поединке на его пути окажется Брент Примус. На пути американца часто вставали россияне. Там были Ислам Мамедов, Александр Шаблий, Усман Нурмагомедов. И каждый раз Примус был вынужден капитулировать. Теперь тот же фокус попытается повторить и Рабаданов.