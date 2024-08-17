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UFC 305: Исраэль Адесанья — Дрикус дю Плесси, кто фаворит, онлайн-трансляция, когда бой, дата и время, полный кард, лайв

UFC 305: Адесанья снова рвётся к поясу, экс-претенденты устроят яркую рубку. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 305: Исраэль Адесанья — Дрикус дю Плесси
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Турнир в Австралии изобилует топовыми поединками.

В ночь с 17 на 18 августа в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт очередной номерной турнир UFC 305. Главным событием вечера станет титульный поединок в средней весовой категории.

Действующий чемпион Дрикус дю Плесси выйдет на первую защиту пояса и сразится с экс-обладателем титула и одной из самых больших звёзд лиги Исраэлем Адесаньей. Между бойцами уже был конфликт, и сейчас противостояние станет принципиальным для обоих.

UFC 2024. UFC 305, Перт, Австралия
Дрикус Дю Плесси — Исраэль Адесанья
18 августа 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Исраэль Адесанья

В соглавном поединке сразятся топовые бойцы в наилегчайшей весовой категории. Недавний претендент на титул Стив Эрцег попытается ворваться в топ-5, сразившись с Каем Кара-Франсом. Также на турнире пройдут бой с участием Матеуша Гамрота и Дэна Хукера и ряд других интригующих встреч.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вернуть титул будет очень непросто:
Адесанья — всё? Иззи проигрывает середнякам и больше не доминирует в дивизионе
Адесанья — всё? Иззи проигрывает середнякам и больше не доминирует в дивизионе

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Где смотреть турнир UFC 305 Дата и время турнира UFC 305 Полный кард турнира UFC 305
Live Сергей Сорокин

🏆 К слову, именно в Перте, на этой самой арене Ислам Махачев провёл первую защиту титула

В феврале 2023 года Махачев прилетел в Австралию, чтобы встретиться с Алексом Волкановски. В тяжёлом бою Ислам победил единогласным решением и впервые защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

09:51 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 305

Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:49 Сергей Сорокин

😏 Дю Плесси высказался о возможном переходе Ислама Махачева в средний вес

«Что я могу сказать? Каждый может мечтать, правильно? Я всегда говорю не ограничивать мечты и мыслить по-крупному. Но он мечтает чересчур масштабно. Я слишком большой», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds.

09:49 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 305

Турнир UFC 305 состоится в ночь на 18 августа на «RAC Arena» в Перте (Австралия). Предварительный кард стартует в 1:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.

09:49 Сергей Сорокин

⚔️ Адесанья настроен крайне воинственно

«Многие говорят, что я собираюсь стать трёхкратным чемпионом UFC в среднем весе. Но мне этого не надо. Моя цель — оторвать Дрикусу голову. Больше ничего. На мой взгляд, я стал чувствовать себя иначе. Слушайте, мне нечего терять. И это ощущение позволяет быть свободным от всего. У меня уже был титул на талии», — приводит слова Адесаньи портал Sports Illustrated.

09:48 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 305

Основной кард:

  • Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья;
  • Кай Кара-Франс — Стивен Эрцег;
  • Матеуш Гамрот — Дэн Хукер;
  • Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк;
  • Ли Джинглианг — Карлос Пратес.

Предварительный кард:

  • Джуниор Тафа — Вальтер Уокер;
  • Джош Кулибао — Рикардо Рамос;
  • Кейси О’Нил — Луана Сантос;
  • Джек Дженкинс — Герберт Бёрнс;
  • Том Нолан — Алекс Рейес;
  • Сонг Кенан — Рик Гленн;
  • Стюарт Николл — Хесус Агилар.
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