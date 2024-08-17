UFC 305: Адесанья снова рвётся к поясу, экс-претенденты устроят яркую рубку. LIVE

В ночь с 17 на 18 августа в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт очередной номерной турнир UFC 305. Главным событием вечера станет титульный поединок в средней весовой категории.
Действующий чемпион Дрикус дю Плесси выйдет на первую защиту пояса и сразится с экс-обладателем титула и одной из самых больших звёзд лиги Исраэлем Адесаньей. Между бойцами уже был конфликт, и сейчас противостояние станет принципиальным для обоих.
В соглавном поединке сразятся топовые бойцы в наилегчайшей весовой категории. Недавний претендент на титул Стив Эрцег попытается ворваться в топ-5, сразившись с Каем Кара-Франсом. Также на турнире пройдут бой с участием Матеуша Гамрота и Дэна Хукера и ряд других интригующих встреч.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🏆 К слову, именно в Перте, на этой самой арене Ислам Махачев провёл первую защиту титула
В феврале 2023 года Махачев прилетел в Австралию, чтобы встретиться с Алексом Волкановски. В тяжёлом бою Ислам победил единогласным решением и впервые защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Где смотреть турнир UFC 305
Посмотреть трансляцию турнира UFC 305 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😏 Дю Плесси высказался о возможном переходе Ислама Махачева в средний вес
«Что я могу сказать? Каждый может мечтать, правильно? Я всегда говорю не ограничивать мечты и мыслить по-крупному. Но он мечтает чересчур масштабно. Я слишком большой», — приводит слова дю Плесси Championship Rounds.
Дата и время турнира UFC 305
Турнир UFC 305 состоится в ночь на 18 августа на «RAC Arena» в Перте (Австралия). Предварительный кард стартует в 1:30 по московскому времени, бои основного карда начнутся в 5:00 по мск.
⚔️ Адесанья настроен крайне воинственно
«Многие говорят, что я собираюсь стать трёхкратным чемпионом UFC в среднем весе. Но мне этого не надо. Моя цель — оторвать Дрикусу голову. Больше ничего. На мой взгляд, я стал чувствовать себя иначе. Слушайте, мне нечего терять. И это ощущение позволяет быть свободным от всего. У меня уже был титул на талии», — приводит слова Адесаньи портал Sports Illustrated.
Полный кард турнира UFC 305
Основной кард:
- Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья;
- Кай Кара-Франс — Стивен Эрцег;
- Матеуш Гамрот — Дэн Хукер;
- Тай Туиваса — Жаирзиньо Розенстрайк;
- Ли Джинглианг — Карлос Пратес.
Предварительный кард:
- Джуниор Тафа — Вальтер Уокер;
- Джош Кулибао — Рикардо Рамос;
- Кейси О’Нил — Луана Сантос;
- Джек Дженкинс — Герберт Бёрнс;
- Том Нолан — Алекс Рейес;
- Сонг Кенан — Рик Гленн;
- Стюарт Николл — Хесус Агилар.