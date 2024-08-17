UFC 305: Адесанья снова рвётся к поясу, экс-претенденты устроят яркую рубку. LIVE

В ночь с 17 на 18 августа в городе Перт (Австралия) на «RAC Arena» пройдёт очередной номерной турнир UFC 305. Главным событием вечера станет титульный поединок в средней весовой категории.

Действующий чемпион Дрикус дю Плесси выйдет на первую защиту пояса и сразится с экс-обладателем титула и одной из самых больших звёзд лиги Исраэлем Адесаньей. Между бойцами уже был конфликт, и сейчас противостояние станет принципиальным для обоих.

В соглавном поединке сразятся топовые бойцы в наилегчайшей весовой категории. Недавний претендент на титул Стив Эрцег попытается ворваться в топ-5, сразившись с Каем Кара-Франсом. Также на турнире пройдут бой с участием Матеуша Гамрота и Дэна Хукера и ряд других интригующих встреч.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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