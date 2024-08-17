«Золотая несушка» UFC в безопасности. Перейру опять провели мимо Анкалаева

В конце июня Алекс Перейра экстренно отправился спасать турнир UFC 303, который остался без главного события из-за травмы Конора Макгрегора. Бразилец поставил свой титул чемпиона в полутяжёлом весе на кон и убедительно снял все вопросы относительно своего противостояния с Иржи Прохазкой.

Перейра защитил пояс во второй раз и почти зачистил всю верхушку дивизиона. Кроме одного человека — Магомеда Анкалаева, который тщетно пытается выбить себе титульный шанс. Россиянин даже начал пробовать себя в трэш-токе, периодически напоминая о себе в социальных сетях. И самое главное, Магомед отказался от странных заявлений, что будет биться с чемпионом только на своих условиях, то есть в Абу-Даби. Теперь Анкалаев заявлял, что готов выйти в октагон с Перейрой в любое время.

Однако поздно. Ещё несколько недель назад менеджер Ризван Магомедов сообщил, что в этом году боя Перейра — Анкалаев точно не будет: «Мы ждём бой Анкалаева и Перейры в начале 2025 года. Именно в эти даты этот поединок должен произойти. Я согласен, что Анкалаев уже не должен драться ни в каком бою, кроме титульного. Но у организации сейчас другие планы на Алекса Перейру. Поэтому, чтобы не застаиваться, мы приняли другой бой».

Анкалаев в итоге принял поединок с Александаром Ракичем. А пока болельщики гадали о тех самых планах на Перейру, выбирая между трилогией с Исраэлем Адесаньей и битвой в тяжёлом весе с Томом Аспиналлом, Дана Уайт под шумок анонсировал новый бой чемпиона в полутяжах.

На UFC 307, который состоится в ночь на 6 октября, Перейра будет защищать пояс в поединке с… восьмым номером дивизиона Халилом Раунтри. После такого анонса часть болельщиков просто не поверили, а часть пошли проверять, кто вообще такой Халил Раунтри.

Сейчас Раунтри идёт на серии из пяти побед, при том что до этого он вообще не отличался стабильностью. Халил — крепкий боец, тяжело бьёт, но он в свои 34 года ещё никем толком не протестирован. Серия из пяти побед состоит из поединков с Модестасом Букаускасом, Карлом Робертсоном, Дастином Джейкоби, Крисом Дакасом и Энтони Смитом. Последний — это единственный боец из топ-10 в карьере Раунтри. И при этом все уже понимают, что Смит в последние годы совсем не тот. А ещё Халил проигрывал, например, Марцину Прахнё, Иону Куцелабе, Джонни Уокеру и Михалу Олексейчуку (позже признали бой несостоявшимся).

Халил Раунтри Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Ещё одна интересная деталь — на UFC 303, где выступал Перейра, Раунтри должен был биться с Джамалом Хиллом. По сути, претендентский бой, но Халил с него снялся, признавшись антидопинговому агентству, что принимал запрещённые вещества. За честность его дисквалифицировали только на два месяца, и вот Раунтри здесь — бьётся за пояс.

К бойцу претензий, в принципе, быть не должно. Он получает шанс и, разумеется, он им попытается воспользоваться. Совсем недавно такую возможность дарили Стиву Эрцегу в наилегчайшем весе. Вопросы здесь к руководству UFC и матчмейкерам. Такой матч-ап — настоящее издевательство над Анкалаевым. Кажется, он уже давно заслужил «прощение», но титульный бой не получает. В топ-5 полутяжей Анкалаев остаётся единственным, кто не проиграл свой последний поединок, да он и в принципе не проигрывал больше шести лет. Однако в UFC всё равно умудрились найти другого соперника для Перейры, пусть даже пришлось заглянуть за пределы пятёрки сильнейших.

Даниэль Кормье совсем недавно поднимал тему о том, почему UFC не устраивает бой Анкалаева с Перейрой: «Не понимаю, почему Перейра не дерётся с Анкалаевым. Я не знаю, что происходит. Я не говорю сейчас, что он избегает рисков. И не утверждаю, что Перейра не может побить Анкалаева. Просто я чувствую, что это очень сложный бой, возможно, самый сложный бой для него из всего дивизиона полутяжеловесов. Так что он либо дождётся нужного момента, либо продолжит колотить ударников. Потому что он этих ударников нокаутирует налево и направо, и каждый раз его звезда сияет ещё ярче. Так что, возможно, это с Алексом Перейрой сейчас и происходит. Я редко удивляюсь анонсам боёв. Но помню, как находился в Манчестере, когда анонсировали поединок Анкалаева с Ракичем, и у меня отвисла челюсть. Я подумал: «Они реально это сделали». Понимаете, иногда ты должен чутка защищать свою курицу, несущую золотые яйца — вот такое ощущение у меня появилось в тот момент».

По сути, сейчас именно это и происходит. UFC ведёт чемпиона мимо опасного соперника, который, скорее всего, прервёт правление Перейры. Поэтому бразильцу дают стилистически удобных соперников, которых он может ярко вырубать. Опять же, к нему не может быть вопросов — перед ним ставят соперников, он их вырубает. Все довольны такими боями, но точно не таким матчмейкингом. Если у Кормье отвисла челюсть после анонса боя Анкалаев — Ракич, то после анонса Перейра — Раунтри челюсти поотвисали вообще у всех.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Анкалаев, к слову, очень достойно отреагировал: «Сегодня я получил много сообщений о бое за титул. Моя работа — разбить лицо тем, кого они поставят передо мной. Я уничтожу Ракича в Абу-Даби, и мне никто не откажет. Мне не нужно, чтобы меня кто-то жалел».

Это единственный верный подход к данной ситуации. Анкалаев должен сосредоточиться на том, чтобы убрать очередного соперника. Но, к сожалению, нет гарантий, что потом его в титульной гонке не опередит условный Карлос Ульберг с 10-го места.