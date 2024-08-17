Тренер Волкановски против женщины весом 100 кг. Фрик-бои любят не только в России

В последнее время фрик-бои набирают особенную популярность и получают огромное внимание от болельщиков. Фанаты с большим удовольствием наблюдают за схватками, которые просто не вписываются в принятые нормы и стандарты. Известный австралийский джитсер и тренер Крэйг Джонс, а также многократная чемпионка мира по БЖЖ Габи Гарсия собираются провести схватку по грэпплингу. Эксперимент сам по себе является очень любопытным. Особенно если учесть, что принимает участие в нем наставник экс-чемпиона UFC Александра Волкановски.

Стоит отметить, что Гарсия имеет довольно серьёзный опыт выступлений. Девушка по прозвищу Халк и весом в 100 кг выступала в RIZIN. Она провела там свой первый поединок 31 декабря 2015 года на турнире Rizin Fighting Federation. И смогла нокаутировать соперницу уже в первом раунде. С тех пор девушка билась семь раз, одержала шесть побед, а один поединок был признан несостоявшимся. Оксана Гаглоева не смогла продолжать бой после травмы глаза. А затем Гарсия начала пробовать себя в шутбоксинге. Она провела бой с Мегуми Ябуситой на турнире Shoot Boxing Girl’s S-Cup 2017. Поединок был объявлен несостоявшимся после того, как она дважды пнула соперницу, лежавшую на полу.

В 2023 году объявила, что вернётся в профессиональные соревнования ММА. Есть ощущение, что её будут с большим удовольствием ждать в RIZIN. Там даже самым ярким турнирам откровенно не хватает участия девушек. И Гарсия вполне может стать тем самым лицом, которое станет символом женского дивизиона. Другой вопрос заключается в том, что ей будет крайне сложно найти потенциальную соперницу. Девушка славится своей брутальностью. Поэтому она никому не давала спокойной жизни в октагоне. Но теперь Габи готова вновь соревноваться на высоком уровне. И фрик-бои для неё становятся лишь развлечением.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Любопытно, что поединок с Джонсом уже был близок к тому, чтобы сорваться. И причина – удивительная. Прямо во время стердауна Крэйг поцеловал соперницу. Гарсия оказалась сильно раздражена случившимся и не скрывала своего возмущения. Она пыталась сначала наброситься на самого Джонса, а затем начала ругаться и отталкивать камеру. Сразу было заметно, что девушка очень сильно удивилась тому, что произошло. Она совсем не ожидала того, что Крэйг совершит такой поступок.

Какое-то время предполагалось, что бой между Габи и Крэйгом может сорваться. Но, по актуальной информации, он всё же состоится. Противостояние должно пройти в ночь с 17 на 18 августа мск в Лас-Вегасе (США). Панику о возможной отмене навёл сам Джонс, который объявил об этом в социальных сетях. Он отметил, что теперь оппонентка, скорее всего, не захочет с ним биться. Но после этого Крэйг заявил, что поединок по-прежнему в силе. А сама Габи это подтвердила.

Конечно, такая ситуация вполне может рассматриваться как попытка хайпануть и лишний раз подогреть интерес к бою. Но по Габи было видно, что она точно не знала, что такой перформанс готовится, даже если это была спланированная акция. Тем интереснее будет посмотреть на то, как именно соперники поведут себя во время поединка.