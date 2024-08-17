Богатырь из ACA рвётся пошуметь за рубежом! Гончаров готов уронить Аспиналла в UFC

17 августа в Москве прошёл очередной турнир АСА 178. Главным событием вечера стал поединок в тяжёлой весовой категории между Евгением Гончаровым и Адамом Богатырёвым. На кону в этом бою была победа в Гран-при тяжёлого веса и чемпионский пояс. Евгений победил единогласным решением судей и защитил свой титул. Поединок получился очень непростым для Гончарова, пришлось продемонстрировать все свои лучшие качества. При этом боец всё-таки оказался сильнее в доминирующем стиле, при вынесении вердикта особенной интриги не было.

Стоит отметить, что Евгений имеет очень приличный профессиональный рекорд – 22-3. Конечно, набивалось это всё преимущественно в российских лигах. Но уровень оппозиции был довольно неплохим, поэтому можно отметить высочайшее мастерство Гончарова. А ещё россиянин выдал серию из семи побед, набрал фантастические обороты. Поэтому, конечно, сам боец хотел бы попробовать свои силы где-то за океаном. Проблема заключается в возрасте – Евгению уже 38 лет. Но сам Гончаров полон оптимизма и желания принимать самые серьёзные вызовы.

«Думаю, я ему во втором раунде сломал нос апперкотом. Я ему ещё до боя говорил, что удар решит. Вот я донёс этот свой удар. Да, я его не нокаутировал, но, чтобы нокаутировать оппонента, нужно догнать соперника. А он не хотел останавливаться. Первый раунд был эмоциональным с его стороны, а далее я контролировал ход встречи. Я вообще ничего тяжёлого с его стороны не пропустил. На спаррингах было больше опасности, чем в этом поединке. Вот так получилось.

Кто-то может меня критиковать, но я бы мог подраться с Аспиналлом в UFC. Нет ничего сверхъестественного. Мой бокс не хуже его бокса. А так я слышал, что в АСА могут подписать Йоэля Ромеро. Дайте мне, пожалуйста, с ним бой», — сказал Гончаров на пресс-конференции после турнира.

Евгений Гончаров Фото: ACA MMA

Евгений действительно славится своим умением работать в стойке. Но нокаутирующую мощь Гончарова стоит оценивать достаточно осторожно. За 25 поединков он лишь 10 раз побеждал досрочно. А нокаутов и вовсе было всего восемь, поэтому сложно говорить, что россиянин действительно готов вырубать соперников. Но стоит учитывать то, в какой лиге Евгений выступал на протяжении длительного времени. Дело в том, что ACA довольно давно упрекают в том, что поединки получаются скучными и вязкими. Чаще всего соперники уходят в борьбу и методично пытаются завладеть преимуществом там. А вот на рискованные действия решаются лишь единицы.

Гончаров действительно мощно выступал на протяжении всей карьеры, а под её занавес набрал мощнейший ход. Но при этом слова о переходе в заграничные промоушены, скорее всего, лишь попытки привлечь к себе внимание. На такой эксперимент, конечно, было бы любопытно посмотреть. Однако в 38 лет приехать в UFC и быть там конкурентоспособным без достаточного опыта практически невозможно.