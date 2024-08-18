Дю Плесси остаётся на троне! Чемпион неожиданно финишировал Адесанью приёмом

В Австралии завершился номерной турнир UFC 305. В главном событии вечера зрители увидели титульный поединок в среднем весе между действующим чемпионом организации Дрикусом дю Плесси и бывшим обладателем пояса Исраэлем Адесаньей.

Адесанья вернулся в октагон после годового простоя. На протяжении 10 лет, с 2012 по 2022 год, Исраэль не знал поражений в среднем весе и буквально зачистил дивизион, победив всех, кого только можно, причём некоторых не по одному разу. Доминация Иззи завершилась с приходом в ММА его главного соперника из кикбоксинга – Алекса Перейры, которому он дважды проигрывал. Проиграл Адесанья и в третий раз, уже в смешанных единоборствах, но в реванше вернул себе пояс. Казалось, Иззи вновь надолго на троне, но в последнем поединке он неожиданно уступил Шону Стрикленду и взял длительную паузу.

Интересно, что Стрикленд вышел на бой вместо Дрикуса дю Плесси – именно он должен был стать следующим претендентом на пояс. В UFC южноафриканец оказался в 2020 году, одержал пять побед, четыре из которых нокаутами, и получил хороший шанс заявить о себе – бой с Робертом Уиттакером. И Дрикус этим шансом воспользовался сполна, нокаутировав Роберта. Дю Плесси стал главным претендентом на пояс, Иззи и Дрикус начали раскручивать потенциальный бой – помните эти странные споры о том, кто из них больше африканец?

Бойцы старались залезть друг другу под кожу, и этот поединок стал чем-то личным для обоих. Подраться в прошлом году они не сумели, так как Исраэль проиграл Стрикленду, зато Дрикус победил Шона и забрал чемпионский пояс. Теперь на бой уже именно дю Плесси выходил в качестве короля дивизиона, но, конечно, Адесанья вернулся за своим титулом.

Адесанья начал поединок с прессинга и работой джебом, дю Плесси отвечал лоу-киками, которые в основном приходились по воздуху. Исраэль постоянно поддавливал чемпиона, Дрикус отвечал редкими взрывами с сериями на руках. Иззи контролировал дистанцию, чемпион попытался пройти в борьбу, но тейкдаун был заблокирован. Ближе к концу первого раунда поединок стал раскрываться, дю Плесси отметился хорошими попаданиями, несколько раз заряжался на хай-кик. Адесанья менял стойки, работал разнообразно по этажам. Довольно близкий стартовый раунд выдали бойцы — другого, наверное, никто и не ожидал.

В начале второго раунда дю Плесси поймал Иззи на движении и прошёл в ноги. Адесанья сумел встать, однако Дрикус снова перевёл соперника на землю. Исраэль оказался в невыгодном положении, но сумел подняться в стойку. После этого Иззи стал работать первым номером в стойке, донёс несколько неплохих попаданий и, казалось, чемпион устал, но Дрикус вновь совершил тейкдаун. Правда, Адесанья быстро сумел подняться в стойку. Долго Дрикус контролировал соперника в клинче у сетки, но каких-то активных действий от него не было.

Третий раунд претендент начал с прессинга. Активнее работал в стойке Исраэль, разбивал соперника с дистанции, хорошо пробивал руками по этажам, бросал разнообразные кики. Дю Плесси замедлился, его взрывные серии стали более медленными, и Иззи их видел. Заметно устал чемпион, ничего не получалось у него в стойке, и даже заходы в борьбу Адесанья тоже контролировал. В концовке раунда Дрикус попытался затащить соперника в размены, обменялись жёсткими попаданиями бойцы, но концовка осталась за Иззи, который был точнее в своих ударах.

Исраэль на старте четвёртого раунда выбросил несколько неплохих атак на руках, в том числе и по печени, дю Плесси попытался пройти в ноги, но неудачно. Адесанья здорово работал на ногах, не застаивался, и никак Дрикус не мог поймать соперника своими размашистыми взрывными сериями. Иззи раз за разом доставал чемпиона джебом, хуками и апперкотами, буквально разбирал на части своего соперника.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Видео можно посмотреть на странице UFC во «ВКонтакте».

Но затем случилась кульминация, и не в пользу Исраэля. Заигрался Иззи, и чемпион всадил несколько мощных ударов. Повело Адесанью, и этим воспользовался чемпион. Дю Плесси моментально перевёл соперника на землю, забрал спину и тут же поймал шею Адесаньи. Иззи был вынужден сдаться — бой, который он выигрывал, завершился не в его пользу. Исраэль выдал неплохое выступление, но потерял концентрацию и проиграл. И стоит отдать должное Дрикусу: тяжело приходилось чемпиону, но он свой шанс дождался и воспользовался им. Дрикус дю Плесси остаётся действующим чемпионом UFC в среднем весе.