В боксе решает не только сила. Огромного россиянина легко избили в Канаде

В Канаде состоялся турнир по профессиональному боксу. В карде турнира свой поединок проводил топовый российский супертяжеловес, сейчас представляющий Канаду — Арсланбек Махмудов по прозвищу Русский зверь. Ему предстоял бой против итальянца Гвидо Вианелло.

Махмудов – единственный российский боксёр, который находится в топе королевского дивизиона. По версии WBC, например, Арсланбек занимает 11-ю строчку в рейтинге, обходя Деонтея Уайлдера и Филипа Хрговича.

Арсланбек пришёл в бокс довольно поздно – в 14 лет, до этого он увлекался вольной борьбой. В любительской карьере Махмудов выигрывал чемпионаты Европы и мира среди студентов. В 2015 году пытался отобраться на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, но получить лицензию не сумел и перешёл в профессионалы. Профессиональную карьеру Махмудов начал в Канаде, где за полтора года выиграл семь поединков подряд. Более того, Арсланбек демонстрировал фантастическую нокаутирующую мощь – из семи соперников шесть были нокаутированы в первом раунде, один – во втором.

К сентябрю 2022 года Махмудов имел солидный рекорд 14-0, все победы были досрочными. Первым, кому удалось выстоять с россиянином до судейского решения, стал француз Карлос Такам. Его Арсланбек победил на карточках всех судей и завоевал вакантный пояс WBC Silver. После этого россиянин нокаутировал ещё трёх соперников, не выпуская их за пределы второго раунда, и получил отличный шанс проявить себя на крупном турнире – в декабре 2023 года Махмудов попал в кард турнира в Саудовской Аравии, где выступали Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Дмитрий Бивол и другие топовые боксёры.

Арсланбек Махмудов Фото: Richard Pelham/Getty Images

Однако проявить себя Арсланбек не сумел. Он досрочно проиграл непобеждённому немецкому боксёру Агиту Кабайелу. Это было первое поражение в карьере мощного россиянина, которое он уже успел закрыть. В мае этого года в Канаде Махмудов нокаутировал Мильяна Ровчанина во втором раунде и получил бой с итальянцем Гвидо Вианелло.

Интересно, что боксёры уже встречались между собой в любителях. В том самом 2015 году, когда Махмудов пытался отобраться на Олимпиаду, Арсланбек побеждал итальянца. Но, в отличие от Махмудова, Гвидо на Олимпиаду попал, правда, проиграв там в первом же бою. Затем итальянец был спарринг-партнёром Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и других известных боксёров, после чего и сам перешёл в профессионалы. Как и Махмудов, Вианелло мощно начал карьеру, финишировав четырёх соперников в стартовых раундах. Всего на профессиональном ринге Гвидо провёл 15 поединков, в 12 из которых победил, один свёл вничью и в двух проиграл, в том числе и в последнем поединке против Эфе Аджагбы.

Поединок Махмудова и Вианелло очень напоминал бой Арсланбека против Агита Кабайела. Россиянин сразу же стал напирать на соперника, у Арсланбека было преимущество в габаритах и в физической мощи, и он старался вкладываться в мощные одиночные удары в поисках нокаута. Но то, что работало на старте карьеры россиянина, не работает в поединках на более высоком уровне. Вианелло не просто грамотно уходил с линий атак Махмудова и клинчевал в случае опасности, он ещё и не забывал про свои атаки. Итальянец значительно превосходил Арсланбека в скорости, кружил вокруг него и часто доносил комбинации до цели. Уже в первом раунде серией из апперкота и левого хука итальянец едва не отправил соперника в нокдаун.

Вианелло отлично использовал джеб, постоянно сокращал дистанцию и на ближней отлично использовал хуки и апперкоты. На один мощный удар Арсланбека Гвидо отвечал серией, Махмудов просто не понимал, как ему действовать. Итальянец постоянно опережал его, был подвижнее и гораздо эффективнее, а мощные размашистые удары Махмудова приходились по воздуху.

Арсланбек Махмудов Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Отдельной проблемой для Арсланбека стала гематома под левым глазом, которая с каждым раундом становилась всё больше. Естественно, Гвидо использовал возможности бить именно в эту точку. Постепенно итальянец почувствовал уверенность в своих силах, перестал бояться нокаутирующей мощи россиянина и стал разбирать Арсланбека. Россиянин с каждым раундом стал ещё больше замедляться, что сказывалось на ходе поединка. Вианелло комбинировал, зажимал Махмудова у канатов и очень много бил и попадал. К четвёртому раунду гематома у россиянина была настолько большой, что практически полностью закрыла ему глаз. Ещё три раунда Арсланбек отбоксировал, старался вкладываться в каждый удар, но Гвидо по-прежнему перебивал его и был значительно лучше в ринге.

После седьмого раунда в бой вмешался рефери, снявший Махмудова из-за гематомы, которая выглядела пугающе. Арсланбек проиграл второй бой за последние три поединка, и проиграл их в одной и той же манере. Гвидо справился с физической мощью россиянина, а ничего другого россиянин предложить ему не сумел. К сожалению, в боксе решает не только сила – и Махмудов отличное тому доказательство.