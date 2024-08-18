Не торопитесь списывать Адесанью. Он всё ещё хорош, но поддался эмоциям

Турнир UFC 305 отлично удался главному промоушену на планете. Зрители увидели немало ярких поединков, а вишенкой на торте, как и полагается, стал главный бой вечера между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей. Ожидания от события изначально были высокими: чемпионское противостояние ярких средневесов, да ещё и с длительной историей вражды — что может быть лучше? Парни начали активно подогревать градус уже во время пресс-конференций, где чемпион изображал непробиваемость, а Исраэль плакал и угрожал оппоненту.

В октагоне зрелище началось почти сразу. Ближе к середине первого раунда бойцы окончательно разогнались и начали демонстрировать чемпионский уровень. Первые пять минут получились равными: Иззи красиво работал в стойке на скорости, Дрикус выглядел более медленным, но его размашистые крюки периодически долетали до цели. Зато во втором раунде дю Плесси очень легко поймал претендента тейкдауном, помучил того в партере, вот только получил даже больше проблем — чемпион очевидно устал.

В третьем раунде Дрикус, который ещё и напропускал в корпус, просел ещё сильнее. В стойке он стал вчистую проигрывать оппоненту — Адесанья был попросту легче и быстрее. Уроженец ЮАР регулярно пытался залезть в борьбу, однако Исраэль спокойно блокировал все попытки чемпиона. В концовке раунда претендент зачем-то полез в рубку, но и там оказался точнее стремительно теряющего силы дю Плесси.

Казалось, что Адесанья окончательно переломил ход поединка. Он легко переигрывал соперника, вбивал в того одиночные и серийные удары, спокойно уходил от любых атак Дрикуса. Претендент ещё и активно поддразнивал оппонента, явно получая наслаждение от своего доминирования. Иззи демонстрировал выступление высочайшего уровня, разбивая действующего чемпиона. Вот только в какой-то момент Исраэль банально расслабился, слишком поверив в себя: пропустил двойку и улетел на канвас, где легко попался на удушающий приём. Впервые в профессиональной карьере.

Сейчас очень легко списать Адесанью со счетов. Ему 35 лет, он впервые в карьере проиграл дважды подряд и глупо упустил шанс вернуть пояс. Конечно, Иззи не молодеет и вряд ли вернётся к той форме, которая была у него ещё несколько лет назад. Но это по-прежнему боец высочайшего уровня, который дерётся не только эффективно, но и эффектно. В конце концов, даже сегодня Исраэль проиграл только из-за своего желания рубиться даже в те моменты, когда следует быть осторожнее. Возможно, свою роль сыграл и трэш-ток дю Плесси, который сумел залезть под кожу нигерийцу.

Исраэль Адесанья Фото: Getty Images

Вот только болельщики любят Иззи именно за этот бойцовский кураж. У него по-прежнему на месте высочайшие тайминг, скорость и выносливость. Харизмы нигерийцу тоже не занимать. Нет никаких сомнений, что Исраэль вернётся и снова будет претендовать на титулы, будь то средний или даже полутяжёлый вес. Адесанья ещё долго будет оставаться топовым бойцом и суперзвездой UFС.