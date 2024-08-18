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Дрикус дю Плесси — Исраэль Адесанья, результаты боя, поражение Адесаньи, победа дю Плесси

Не торопитесь списывать Адесанью. Он всё ещё хорош, но поддался эмоциям
Александр Фролов
Не торопитесь списывать Адесанью
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Иззи отдал бой, который уже выиграл.

Турнир UFC 305 отлично удался главному промоушену на планете. Зрители увидели немало ярких поединков, а вишенкой на торте, как и полагается, стал главный бой вечера между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей. Ожидания от события изначально были высокими: чемпионское противостояние ярких средневесов, да ещё и с длительной историей вражды — что может быть лучше? Парни начали активно подогревать градус уже во время пресс-конференций, где чемпион изображал непробиваемость, а Исраэль плакал и угрожал оппоненту.

В октагоне зрелище началось почти сразу. Ближе к середине первого раунда бойцы окончательно разогнались и начали демонстрировать чемпионский уровень. Первые пять минут получились равными: Иззи красиво работал в стойке на скорости, Дрикус выглядел более медленным, но его размашистые крюки периодически долетали до цели. Зато во втором раунде дю Плесси очень легко поймал претендента тейкдауном, помучил того в партере, вот только получил даже больше проблем — чемпион очевидно устал.

В третьем раунде Дрикус, который ещё и напропускал в корпус, просел ещё сильнее. В стойке он стал вчистую проигрывать оппоненту — Адесанья был попросту легче и быстрее. Уроженец ЮАР регулярно пытался залезть в борьбу, однако Исраэль спокойно блокировал все попытки чемпиона. В концовке раунда претендент зачем-то полез в рубку, но и там оказался точнее стремительно теряющего силы дю Плесси.

Отчёт о поединке:
Дю Плесси остаётся на троне! Чемпион неожиданно финишировал Адесанью приёмом
Дю Плесси остаётся на троне! Чемпион неожиданно финишировал Адесанью приёмом

Казалось, что Адесанья окончательно переломил ход поединка. Он легко переигрывал соперника, вбивал в того одиночные и серийные удары, спокойно уходил от любых атак Дрикуса. Претендент ещё и активно поддразнивал оппонента, явно получая наслаждение от своего доминирования. Иззи демонстрировал выступление высочайшего уровня, разбивая действующего чемпиона. Вот только в какой-то момент Исраэль банально расслабился, слишком поверив в себя: пропустил двойку и улетел на канвас, где легко попался на удушающий приём. Впервые в профессиональной карьере.

Сейчас очень легко списать Адесанью со счетов. Ему 35 лет, он впервые в карьере проиграл дважды подряд и глупо упустил шанс вернуть пояс. Конечно, Иззи не молодеет и вряд ли вернётся к той форме, которая была у него ещё несколько лет назад. Но это по-прежнему боец высочайшего уровня, который дерётся не только эффективно, но и эффектно. В конце концов, даже сегодня Исраэль проиграл только из-за своего желания рубиться даже в те моменты, когда следует быть осторожнее. Возможно, свою роль сыграл и трэш-ток дю Плесси, который сумел залезть под кожу нигерийцу.

Исраэль Адесанья

Исраэль Адесанья

Фото: Getty Images

Вот только болельщики любят Иззи именно за этот бойцовский кураж. У него по-прежнему на месте высочайшие тайминг, скорость и выносливость. Харизмы нигерийцу тоже не занимать. Нет никаких сомнений, что Исраэль вернётся и снова будет претендовать на титулы, будь то средний или даже полутяжёлый вес. Адесанья ещё долго будет оставаться топовым бойцом и суперзвездой UFС.

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