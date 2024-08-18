Легенда UFC одной ногой за решёткой. Веласкес уже признался в преступлении

Кейн Веласкес – легенда смешанных единоборств. Бывший чемпион UFC продолжает испытывать огромные проблемы с законом. Причём тянутся они очень давно. Бойца обвиняли в нападении на Гарри Гуларте. Тот, судя по имеющейся информации, проходил по делу о растлении малолетнего сына Кейна. Разъярённый Веласкес преследовал автомобиль, в котором находился Гуларте, а также стрелял по нему. Своей цели боец не добился, но ранил пассажира автомобиля. И после этого в жизни Кейна начались очень тяжёлые времена.

Изначально сообщалось, что, если суд присяжных признает вину Веласкеса даже в половине этих обвинений, экс-чемпион UFC окажется за решёткой более чем на 20 лет. Напомним и о том, что в штате Калифорния практикуется смертная казнь, которая в теории также могла грозить Кейну. Но в итоге ситуацию смягчало то, чем именно были вызваны действия бойца. За него моментально вступились коллеги по цеху, которые требовали максимально мягкого наказания. А история приобрела серьёзнейший резонанс.

Кейн Веласкес Фото: Rey Del Rio/Getty Images

Позже Веласкес был арестован и провёл восемь месяцев в заключении. В конце 2022 года экс-чемпион вышел под залог в размере $ 1 млн. Но история на этом не закончилась. Правда, постепенно ситуация всё-таки начинает выправляться. Но совсем безболезненного разрешения проблем ждать уже не стоит. Веласкес признал себя виновным в покушении на убийство, теперь ему грозит тюремное заключение. Отпираться от предъявленных фактов было попросту бесполезно, доказательств слишком много.

Фактически Веласкес пошёл на сделку с обвинением и не предстанет перед судом за стрельбу, которая произошла в 2022 году в Санта-Кларе. Эта сделка позволит ему избежать потенциального пожизненного заключения. Тем не менее Веласкесу, как ожидается, придётся отбыть определённый срок в тюрьме. Вынесение приговора предварительно запланировано в середине октября. Конечно, тюремное заключение окончательно поставит крест на попытках Веласкеса реанимировать карьеру. Он попробовал свои силы в WWE и показал, что способен здорово проявить себя в реслинге. Конечно, сам Кейн относился к себе довольно критично. Но при этом фанаты остались довольны тем, как проявил себя боец.

Спортивная карьера, безусловно, окончена. Скорее всего, тюремное заключение получится длительным. Да, пожизненного наказания Веласкес должен избежать. Но совершённое им деяние очень опасно для общества. Поэтому особенного снисхождения для бойца ждать не стоит. Кроме того, Кейн сам помогает следствию и полностью признаёт всё, что ему вменяется. Поэтому избежать наказания уже не получится. Стоит рассчитывать лишь на сокращение срока. И будет очень важно, какой вердикт будет вынесен судом.

Карьера Веласкеса – славный путь, который боец пытался реанимировать до самого конца. Но теперь в его жизни начинается другой поединок. И его результат намного более важен чем всё то, что происходило раньше в клетке. Возможно, когда-нибудь фанаты снова увидят Кейна в клетке или ринге для реслинга. А пока поклонникам его таланта остаётся лишь ждать решения, которое вынесет суд. И надеяться на его максимальное снисхождение.