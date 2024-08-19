Россияне окончательно завоюют PFL, новое шоу Борщёва. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много ярких турниров и поединков. Особое внимание российских болельщиков будет приковано к PFL, где пройдут полуфинальные поединки Гран-при с участием наших бойцов. В США состоится очередной турнир UFC, в котором выступит россиянин Вячеслав Борщёв. Ну и, конечно, не обойдётся без профессионального бокса.

23 августа. Магомед Умалатов – Нейман Грейси

В полуфинале полусреднего веса Гран-при PFL выступит российский боец Магомед Умалатов. Он разделит клетку с Нейманом Грейси. Изначально Умалатов должен был провести бой с Доном Мэджем, однако американец выбыл из-за травмы, и на замену вышел бразилец Грейси. Нейман долгое время выступал в Bellator, а после слияния лиг принял участие в Гран-при PFL. Конечно, непобеждённый Магомед Умалатов, выигравший в этом сезоне в том числе и у Андрея Корешкова, является явным фаворитом в предстоящем поединке, но недооценивать бразильца тоже не стоит.

23 августа. Шамиль Мусаев – Мурад Рамазанов

В другом полуфинале полусреднего веса Гран-при PFL состоится российский поединок – Шамиль Мусаев встретится с Мурадом Рамазановым. Мусаев, как и Магомед Умалатов, не имеет поражений в профессиональной карьере. Единственный бой, который он не выиграл, состоялся в 2021 году – тогда была ничья с Михалом Пьетржаком. Интересно, что Мусаев и Рамазанов уже встречались в нынешнем сезоне PFL, и Шамиль одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Сможет ли Мурад взять реванш в плей-офф?

23 августа. Тимур Хизриев – Габриэль Брага

Полуфиналы Гран-при полулегковесов PFL также не обойдутся без российского представительства. В одном из полуфиналов выступит Тимур Хирзиев. 28-летний дагестанец имеет идеальный рекорд 15-0, в нынешнем сезоне PFL он одержал две победы судейским решением и пробился в полуфинал. За путёвку в решающий поединок ему предстоит провести бой с непростым бразильцем Габриэлем Брагой с рекордом 14-1, на счету которого две досрочные победы в регулярном сезоне – просто Тимуру точно не будет.

Тимур Хизриев Фото: Cooper Neill/Getty Images

В ночь с 24 на 25 августа. Вячеслав Борщёв – Джеймс Ллонтоп

После номерного турнира UFC 305 в прошедшие выходные предстоящий турнир промоушена не будет пестрить громкими именами. При этом интересные бои всё равно будут. В карде турнира свой очередной поединок проведёт российский боец Вячеслав Борщёв. В шести боях в UFC Вячеслав победил всего дважды, но при этом каждый раз Борщёв закатывал яркий бой, за что его и любят в промоушене. Но поражение от Ллонтопа может поставить крест на дальнейшей карьере Вячеслава в сильнейшей лиге мира, поэтому для него предстоящий поединок крайне важен.

24 августа. Роман Фресс – Ясин Басар

В Германии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге встретятся два немецких боксёра – Роман Фресс и Ясин Басар. Фресс входит в топ-15 первого тяжёлого веса практически по всем основным версиям и, конечно, является фаворитом в предстоящем поединке. Однако непобеждённый Басар будет мотивирован, ведь победа откроет для него новые двери. Тем более что на кону будет стоять пояс WBC Silver.