«Боксёры зажрались, это проблема». Наш яркий нокаутёр — о проблемах великого спорта

24 августа российский боксёр Хусейн Байсангуров выступит в Ла-Гуайре (Венесуэла) в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA». Соперником нашего спортсмена станет аргентинец Николас Джара. В интервью «Чемпионату» Хусейн рассказал о своих планах, объяснил, что нужно для продвижения боксёра, а также прокомментировал скандал на ОИ-2024 и инцидент с Дмитрием Двали. Кроме того, Байсангуров высказался о главных проблемах профессионального бокса и возвращении Мэнни Пакьяо в ринг, прокомментировал предстоящий реванш Тайсона Фьюри и Александр Усика и признался, что считает Артура Бетербиева фаворитом в бою с Дмитрием Биволом.

— Вы успешно отбились с Тайво Олову в марте и сейчас будете биться с Николасом Джарой. Как вам соперник?

— Изначально был другой, тоже аргентинец, но у него что-то с весом было. Поэтому поменялся соперник. Я посмотрел, ну, обычный аргентинец. Неудобный, левша, который будет драться. Как и другие аргентинцы, хорошо держит удар. Надо будет поработать головой.

— Везде указывается, что это бой за мировой титул. А по какой линии?

— Скорее всего, WBA.

— Это для вас будет второй подряд бой в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA». Как вам эти турниры с точки зрения организации?

— Честно говоря, это большой вклад в развитие бокса. И профессионального, и любительского. Организаторы и турнир делают, и платят гонорары, и пояс разыгрывают. Условный кубинец получит дома $ 50-100 за Олимпиаду, а на турнире IBA может заработать больше и титул выиграть. Это большой шанс для спортсменов, хорошая мотивация.

— Наверняка в ближайшем будущем вы хотите биться за полноценный пояс. Как реагировали, когда организации дали добро на проведение титульных боёв в России?

— Приятная новость. Буквально недавно многие переживали, думали о смене гражданства, чтобы продолжать карьеру, многие уезжали. Но время прошло, и вот. Там же тоже понимают, что можно потерять клиентов. Как только разрешили проводить бои в России, сразу начали и в Грозном, и в Челябинске, и в нашем карде будут разыгрываться титулы WBO, IBF.

— Вам не предлагали сменить спортивное гражданство?

— Ну, как говорится, каждый мнит себя экспертом, наблюдая со стороны. Очень много советов было, но у чеченцев есть такая пословица: «Каждый сам знает, насколько ему жмёт ботинок». Поэтому я сделал свой выбор.

— У вас нет в планах на будущее попытаться закрыть единственное поражение в профи (от Арама Амирханяна. — Прим. «Чемпионата»)?

— Я открыт в любое время. Даже на тот бой приехал на чужую территорию, без гонорара, со своими титулами. Это был очередной бой, я никогда не избегаю поединков. Сказали — надо, и я полетел. Если на пути к чемпионскому титулу этот бой будет интересен, то вообще без проблем. Я всегда за. Мы и после боя были инициаторами реванша, но, к сожалению, к соглашению не пришли.

Виктор Фархутдинов и Хусейн Байсангуров Фото: Александр Рюмин/ТАСС

— Я смотрел рейтинги всех организаций в полусреднем весе, вас пока нет в топ-15. По какой линии вы бы хотели двигаться или нет предпочтений?

— У меня есть команда, которая этим занимается. Сейчас бой по линии WBA. Я был в топ-10 в нескольких организациях, и если нет активного продвижения, кроме боёв, то можно годами сидеть в топ-10, а толку нет. У тебя должен быть активный менеджер или промоутер, который с каждым боём будет тебя продвигать, делать тебя претендентом. А потом уже через связи с организацией давить на чемпиона, чтобы он бился. Только так. Сейчас, к сожалению, профессиональный бокс изменился.

— Кто сейчас самый сильный боксёр в полусреднем весе?

— Сейчас многие поднялись в весе. Кроуфорд тот же, у него был хороший бой с Мадримовым в первом среднем весе. Вроде об Эннисе разговоры есть, ещё Спенс вроде бы поднимется, Ортис, который дрался сейчас с Богачуком. Тоже очень интересный бой был. В любом случае я знаю, что, помимо тех людей, которых мы видим по телевизору, есть очень много топовых проспектов.

— Кроуфорд сейчас лучший боксёр мира?

— С точки зрения достижений… Есть Канело, есть Иноуэ. Чем они уступают Кроуфорду? По сути, ничем. Канело даже более популярный, более денежный боец. Если Кроуфорд сможет стать и в первом среднем весе абсолютом, то однозначно, его можно назвать одним из лучших боксёров этого века.

— Сейчас ещё возвращается Мэнни Пакьяо. И будет, судя по всему, биться за титул. Насколько это правильный ход?

— Я этого не понимаю. Пакьяо — живая легенда, чемпион мира в восьми весовых категориях, потом в политическом плане у себя в стране стал большой фигурой. Это же мы понимаем, что финансово он хорошо обеспечен. Что его мотивирует, я не знаю. Даже после тяжёлого нокаута от Маркеса. Всё равно здоровье же одно.

— Такие возвращения не влияют на наследие боксёров? Пакьяо знают как чемпиона мира в восьми дивизионах, а если проиграет, то не будет так, что запомнится именно это?

— Ну, а о поражениях Мохаммеда Али кто-нибудь помнит? Все знают, что он великий. Тот же Майк Тайсон. У него немало поражений, но многие помнят только его проигрыши Холифилду, Ленноксу Льюису. Потом уже и денежные моменты сказываются, и популярность, может быть. Я не знаю, что ими движет, потому что любой бой такого уровня — это два с половиной месяца хорошей подготовки, надо пахать в зале утром и вечером. Это вызывает уважение даже. Такой своеобразный менталитет чемпиона.

Мэнни Пакьяо Фото: Ezra Acayan/Getty Images

— Через какое время видите себя в боях с соперниками уровня Кроуфорда и Энниса?

— Опять же, можно большими словами раскидываться, но я так не люблю. Люблю показывать всё на деле. Для начала мне надо выйти на топ-уровень. Планируем дойти до претендента по линии WBA, и там посмотрим, кто будет чемпионом на тот момент. И что планирует организация. Сейчас вот Мадримов стал чемпионом, и сразу же ему определили такой интересный бой с Кроуфордом. И уважение Исраилу, что он принял поединок. Уверен, он мог бы этого не делать. Это был хороший вызов для него, и, наверное, цифры были интересные.

— А есть боксёр, которого можно назвать соперником мечты?

— Нет, такого нет. Вот есть такие соперники, с которыми бы не хотел встречаться. Это новая боксёрская тема, такие скользкие контрпанчеры с американским стилем. Бои с ними не получаются яркими. Как говорил Геннадий Головкин, «биг драма шоу» тут не получится устроить. С такими будет тяжеловато. А те, кто даёт бой, готовы показать зрелище, они интересны. Это в первую очередь и самим боксёрам интересно. Скучных боксёров ведь никто не любит.

— В Париже недавно завершилась Олимпиада. Как вам боксёрский турнир?

— Пару боёв смотрел. Пристально не наблюдал. Знаю, что выделился Узбекистан. Но у них в последнее время, начиная с Рио, идёт скачок. Они молодцы, у них есть конкуренция, есть талантливые ребята, кто-то в профи уже перешёл. И фундамент, заложенный в своё время, даёт успех. Получить пять золотых медалей из семи возможных — что-то из области нереального.

— О скандале вокруг Иман Хелиф и Линь Юйтин тоже наверняка знаете.

— Да, мы это обсуждали в зале с Умаром Назаровичем Кремлёвым. Не знаю, говорят же, что у неё просто что-то не то? Но это всё равно неправильно. Многие удивляются этой ситуации, и это хороший показатель, что люди удивлены тому, что мужчина назвал себя женщиной. Если это действительно так, конечно. Потому что пишут и то, что она девушка. Я не знаю, не вникал в детали. Нужно разобраться в вопросе, прежде чем делать поспешные выводы. Но в целом вот с Хелиф боксировала итальянка. Италия, Европа, Америка, они же сами агитируют и распространяют вот это направление, правильно? И она не должна жаловаться. Люди, которые должны защищать её интересы, сами агитируют и поощряют, чтобы такое было разрешено. Соответственно, они ментально должны быть к такому готовы больше, чем мы. Это для нас дико. А то они говорят одно, на деле сами страдают от этого. Тогда надо менять свои взгляды и подход к таким вопросам.

— Ещё одна резонансная новость из любительского бокса — инцидент с Дмитрием Двали. Есть разные версии произошедшего.

— Я лично с Двали не знаком. На турнирах IBA пересекались, он был в одном карде со мной. Изначально в этой ситуации сказали, что он заступился за кого-то и так получилось. Но что бы там ни было, это очень жестокие люди. Для меня это дико, что толпой нападают на человека, чуть ли не инвалидом его делают, операции ему нужны. Не знаю, что они пытались ему доказать.

— Когда вам приходилось последний раз конфликтовать с кем-то на улице?

— Люди вот иногда рассказывают, что у них на улице тот или иной рекорд. А я нет, я такой сын маминой подруги. И в школе хорошо учился, избегал конфликтов всегда. Отец дал очень правильное воспитание, у меня не было времени шляться по улицам. Знал, что после школы надо на тренировку, там надо выложиться, потом побыстрее покушать, дела сделать, уроки, помолиться и спать лечь. И всё. Сегодня попасть в какой-то конфликт, что-то сделать, какие мы увидим заголовки? Боксёр-профессионал избил, ещё нацию затронут. А на деле сейчас вот даже с Двали говорят то ли пьяная драка, то ли заступился. А то, что он пострадал и в больнице, отходит на второй план. Людям интересно, был ли он пьян или заступился за кого-то? Человек пострадал, какая разница, что было? Я склоняюсь к тому, что он заступился за кого-то. Думаю, были благие намерения.

— Вы работали раньше с Александром Красюком. Удавалось пересечься с его другим клиентом Александром Усиком на тренировках?

— Мы в одном зале были в Америке, да. Были олимпийский чемпион 2016 года Фазлиддин Гаибназаров, и Бахрам Муртазалиев, нынешний чемпион мира, и Ломаченко, и Усик. Пересекались, в общем, знакомы.

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Если бы продолжили работать с Красюком, то был бы ваш путь к титулам быстрее?

— Сейчас такое время в боксе… Возьмём мой вес, в WBA есть регулярный чемпион, литовец Эгидиус Каваляускас. Он за полтора-два года провёл один бой. И он работает с компанией PBC. Они могут делать бои хоть каждую неделю, но, видимо, ситуация в другом. Красюк — профессионал своего дела, умеет правильно и грамотно вести боксёров. Я давно с ним знаком и знаю его ещё по работе с моим старшим братом Заурбеком Байсангуровым, они совместно пришли к титулу. В плане работы с Красюком польза в любом случае была бы. А пока есть планы, позитивные ожидания, остаётся только готовиться, выступать и ждать.

— Бой Усик — Фьюри вам понравился? Чего ожидаете от реванша?

— Изначально ставил на Усика. Вот встречался тебе высококлассный, обученный английский боксёр? Энтони Джошуа выглядел таким, пока не наткнулся на боксёра, который превосходит его в технике. Вот у Фьюри есть габариты, есть неудобный бокс, он правильно использует свои габариты и за счёт всего этого смог стать звездой и чемпионом. Но я был уверен, что Усик сможет навязать свой бокс, и у него хватит выносливости на весь бой. Я знаю, что они делают большой акцент именно на выносливости. И я не понял, как Фьюри мог вести себя так глупо в таком важном для себя и своего наследия бою. За это он и поплатился. Если бы работал так же, как он это делал с третьего по седьмой раунд, то смог бы выиграть. Или если бы не допустил того нокдауна хотя бы. Он мог вписать своё имя в историю рядом с одними из лучших. Но для них это шоу, у нас, скорее всего, менталитет разный. Мы на это всю жизнь отдаём, а они знают, что будет выписан хороший чек. Фьюри после боя говорил Турки Аль аш-Шейху: give me my money, смеялся. Реванш будет интересным. Думаю, Фьюри постарается исправиться, и этот бой будет более тяжёлым для Усика.

— Фьюри могла расслабить оппозиция в последних боях? Нганну тот же.

— К Нганну, мне кажется, он вообще не готовился. Хотел выехать на старом багаже. И Нганну на этом фоне смог себя проявить как-то, денег заработать. А Джошуа подошёл к бою с Нганну серьёзно и показал то, что должен был показать Фьюри.

— На ваш взгляд, главная проблема нынешнего бокса в том, что лучшие не хотят биться с лучшими?

— Как говорят в простонародье — зажрались. Вот в чём проблема. Когда человек обязан драться с претендентом, но понимает, что мало заработает, он начинает петлять. Это больше даже от организации зависит, не от боксёров. Боксёр может принять бой, а организация нет. Условно, бой со мной принесёт чемпиону 10 рублей, а бой с американцем — тысячу. Конечно, они выберут второй вариант. И ведь это всё взаимосвязано. Организации не проблема сказать претенденту «подожди». Они ведь получают процент от боя. Соответственно, все в деле, у всех одна цель — заработать.

— Саудовские шейхи, которые устраивают большие бои, эту проблему решить способны?

— Интересно, насколько хватит этих настроений у шейхов. Их цель — развить Саудовскую Аравию. Придёт день, когда они могут достичь этой цели, и что дальше? Захотят ли они платить больше? Арабы очень любят считать деньги. По крайней мере, так о них отзываются те, кто с ними сталкивался. Но да, то, что они делают — большой плюс. Спортсмены могут заработать, стать чемпионами. Но саудовцам нужны известные боксёры и плюс те, кто будет соглашаться на их условия. Канело почему не может договориться с ними? Потому что он — звезда, у него свои требования и условия. Шейхи не хотят платить ему большие деньги и ещё соглашаться на его условия с соперниками или чем-то ещё. В данном случае повезло Усику, например. У него были пояса и нашлись те, кто может дать большие деньги. И ещё больше повезло Биволу с Бетербиевым. Думаю, оба хорошо заработают.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

— К слову, об этом бое. Артур, на ваш взгляд, полностью готов к возвращению после травмы мениска?

— У Артура уже были две-три операции на мениск, эта проблема мучает его давно. Когда всю сознательную жизнь проводишь в спорте, то всё равно будет что-то сказываться. Думаю, [в подготовке] к этому бою мениск не сыграет особой роли. Их главная задача — поймать пик формы к бою, с этим они справятся. Мениск тут, думаю, большой роли не сыграет. Главное, чтобы никто не травмировался.

— Кому отдаёте предпочтение в этом бою? Всё же столкновение стилей.

— Да, стили делают бои. Предпочтение всегда отдаю сильному удару. Если анализировать, то Канело смог зажимать Бивола у канатов? Канело думал, что к концу боя Дмитрий полностью подсядет и тогда Альварес его легко разобьёт. Они ошиблись со стилем Бивола. И менталитет, опять же. Канело вот дрался со Смитом и бицепс ему порвал ударами по рукам. На нём это сказалось, а Бивол смог перетерпеть, хотя после боя говорил, что не мог нормально руку поднимать. Это на самом деле больно, такие удары практикуются. В бою Бивол — Бетербиев я думаю, что фаворит Артур. Если он будет в той форме, какая у него была, например, с Гвоздиком, и сможет работать по этажам, то сможет выйти победителем. А Бивола мы тоже знаем, он может все 12 раундов грамотно вести бой. Его плюс в этом, он может выдерживать темп, удары и навязывать свой бокс. Очень интересный бой будет.

— Топ-5 боксёров мира сейчас по вашей версии?

— Кроуфорд, Альварес, Иноуэ входят в тройку. Бетербиева поставил бы туда. Всё же быть чемпионом по трём версиям и быть единственным, кто идёт со 100% нокаутов, это хороший показатель. Это то, что нравится американской публике. Может быть, никто не знает, какие у него соперники, но знают, что у него 100% нокаутов, он бьющий, он чемпион мира. И всё же три пояса — это ведь показатель, что он дрался с лучшими. Мы ездили в Top Rank в Лас-Вегасе на спарринги. Там на дверях висели плакаты такие, как тонировка. И на этих плакатах были разные боксёры. Но посередине Артур Бетербиев. Было приятно. И я ещё Бивола включу. А, ещё и Усик, забыл про него. Тогда в четвёрку входят Кроуфорд, Альварес, Иноуэ, Усик. Они были абсолютами в двух весах, это большой показатель. Мы же про спорт говорим, без предвзятости. А пятым будет Бетербиев.

— Когда будете готовы включить в эту пятёрку себя?

— Мне до этого далеко. Просто нужно вариться в этой «топовой» каше, где, даже проиграв, ты можешь показать людям такой зрелищный бокс, что про тебя будут говорить. Сохранить «нолик» в рекорде можно и сидя дома, это ничего не даёт. Есть много людей с огромным количеством боёв и нулём поражений, но они ни с кем именитым не дрались. Мне для начала надо завоевать чемпионский пояс, а дальше будет видно. Биться с другими чемпионами или менять весовую категорию.