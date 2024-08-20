Лучший бой для Фьюри — не с Усиком. Цыганскому королю нужен Джошуа

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри встретится в реванше с Александром Усиком. Они уже встречались на ринге в мае, и всем было понятно, что при любом исходе будет второй поединок. На этом настаивали в том числе и саудовские шейхи, которые и организовывали супербой.

В мае на кону были звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и возможность навсегда войти в историю как первый боксёр в XXI веке, который объединил все четыре пояса в этом дивизионе. Место в истории досталось Усику, но Фьюри с самого начала уверял, что титулы его мало волнуют — нужны хорошие деньги. И он их получил. Согласно ряду разных источников, гонорар Цыганского короля составил около $ 70 млн, а его соперник довольствовался «скромными» $ 34 млн.

В декабре на кону уже не будет звания абсолютного чемпиона мира, так как Усик отказался от одного из поясов. Но это почти никак не скажется на статусности противостояния. И, безусловно, стоит ожидать, что в реванше боксёры получат как минимум столько же, сколько получали в мае. Правда, и это совсем не предел, и если Фьюри хочет заработать ещё больше, то ему нужен другой соперник.

Усик при всём своём высочайшем классе и великих достижениях не считается суперзвездой, которая способна продавать PPV в одиночку. Зато способен на это соотечественник Фьюри — Энтони Джошуа. Этот парень даже без чемпионских титулов способен собрать арену и возглавлять турниры абсолютно любого масштаба. К тому же у Эй Джея внушительные гонорары и им с Фьюри есть что выяснить.

Энтони Джошуа Фото: James Fearn/Getty Images

После того как Тайсон неубедительно отбился с Фрэнсисом Нганну, Джошуа тут же отреагировал: «Я уже говорил, что побью Тайсона Фьюри, и моё мнение только укрепилось после того, как я увидел его выступление в поединке с Фрэнсисом Нганну. Фьюри чуть не подловили. Представьте, что я могу с ним сделать, когда придёт время».

После этого Энтони брутально убрал с пути того самого Нганну и сейчас, как кажется, переживает свой второй пик. Он стал крепче с точки зрения психологии, набил победную серию и в сентябре уже будет биться за титул чемпиона мира. Это сразу же откроет для британца дорогу к ещё более громким противостояниям.

Кроме того, Джошуа — настоящий король в области продаж боёв. С 2016 года Энтони восемь раз пробил миллион продаж PPV. Тот же Фьюри пробивал этот потолок трижды, а с 2018 года лишь раз — в бою с Усиком. И если Тайсон собирал больше миллиона лишь в супербоях, то Эй Джей сумел проделать такой фокус даже в поединках с Чарльзом Мартином, Карлосом Такамом и Джозефом Паркером. При всём к ним уважении, звёздами их назвать сложно.

В последнем бою с Нганну Джошуа заработал больше $ 50 млн. Очевидно, что их потенциальные гонорары с Фьюри будут существенно выше, чем у Усика. Саудовцам придётся раскошелиться, и, скорее всего, ради такого боя они готовы выложить ещё больше денег. А ещё важно то, что Тайсона во многом не беспокоит тема наследия, но при этом у него громкое имя. Значит, всем сторонам будет интересно устроить поединок, независимо от исхода реванша Цыганского короля с Усиком.

Первый бой Тайсон Фьюри — Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джошуа точно готов подраться с Фьюри: «Меня не беспокоит исход реванша Фьюри с Усиком. Тайсон избегает многих соперников, не дерётся со многими топовыми боксёрами. Ему нужно закончить начатое, прийти и подраться со мной».

До этого пути Джошуа и Фьюри уже могли пересечься. В конце 10-х боксёры могли оспорить звание абсолютного чемпиона мира, и это был бы невероятно громкий бой, но тогда вмешался Деонтей Уайлдер и через суд выбил себе право на реванш с Тайсоном. И пару лет назад Фьюри активно зазывал Джошуа в ринг, но в итоге подрался с Нганну. Третью попытку нужно довести до ума любой ценой. И больше всего этот поединок нужен Цыганскому королю. Это шанс устроить самый денежный бой в истории. У Джошуа же, скорее всего, будет побольше опций, если он победит Даниэля Дюбуа и снова станет чемпионом мира.