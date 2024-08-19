Тренер Волкановски победил 100-килограммовую женщину. Межгендерные бои станут нормой?

В Лас-Вегасе (США) состоялся бойцовский турнир Craig Jones Invitational. В одном из главных поединков вечера зрители увидели… межгендерный поединок по правилам грэпплинга между тренером экс-чемпиона UFC Алекса Волкановски Крэйгом Джонсом и 100-килограммовой девятикратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу Габи Гарсией. Межгендерные поединки входят в норму в Штатах, но именно этот случай обратил на себя особое внимание.

Конечно, большой резонанс вызвала дуэль взглядов Гарсии и Джонса. Дело в том, что тренер Волкановски решил сделать шоу и внезапно поцеловал будущую соперницу на глазах у журналистов. Габи вышла из себя и даже заявила, что поединок не состоится, но в дальнейшем Джонсу удалось урегулировать ситуацию, и схватка всё-таки состоялась.

«Я больше зла потому, что он повредил мне голову, чем из-за того, что пытался меня поцеловать. Моя голова всё ещё болит, но, послушайте, это же боевые искусства, верно? Не вините клоуна», — сказала Гарсия.

Ничего удивительного в самом поединке не произошло – естественно, Крэйг одержал победу. Да, за Гарсией было преимущество в габаритах, да и опыта у Габи хоть отбавляй, причём и в смешанных единоборствах в том числе, но Джонс – мужчина, и этим всё сказано. Крэйг легко оформил удушающий приём во втором раунде и поставил точку в этом противостоянии.

Бой Крэйг Джонс – Габи Гарсия Фото: B Team Jiu Jitsu

В США раньше подобные поединки были в рамках каких-то определённых развлекательных шоу по типу реслинга, в которых спортивная составляющая стремилась к нулю. Там женщины били мужчин стульями между ног, но все понимали, что это постановка. Примерно такое же шоу периодически устраивает главный промоушен фрик-боёв в России Epic Fighting Championship – помните, как, например, Елена Беркова делила клетку с Николаем Должанским? Зрелище, конечно, на любителя, однако, судя по рейтингам, любителей таких шоу достаточно много.

Но сейчас ситуация выходит за рамки шоу. В США, где много говорят о гендерном равенстве, всерьёз начинают проводить именно межгендерные поединки, в которых спортивная составляющая является приоритетом. То есть женщины стремятся доказать, что они могут на равных противостоять мужчинам в боевых искусствах. Хорошо, стремление женщин ещё как-то можно понять, однако зачем такие бои (если это вообще корректно называть боями, поединками или схватками) нужны мужчинам, остаётся загадкой. Неужели тренеру одного из самых звёздных бойцов UFC больше нечем заняться, кроме как на полном серьёзе проводить схватку по джиу-джитсу с женщиной?

Удивляет парадоксальность ситуации на фоне скандала с олимпийскими чемпионками по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин. Не забыли ещё, как провалившие гендерный текст боксёрши попали под шквал критики болельщиков, спортсменов и тренеров во время Олимпиады в Париже? Женщины-боксёрши бунтовали, протестовали и даже плакали после боёв с Хелиф и Юйтин – драться с Иман и Линь у них не было ни малейшего желания.

А в США, напротив, пытаются сделать межгендерные поединки чем-то обыденным. И это удивляет. Удивляет то, что у кого-то это вызывает зрительский интерес – не со стороны шоу, а с точки зрения спортивной составляющей. Кому-то действительно интересно, как мужчины и женщины будут соревноваться на равных друг с другом. Интересно это и самим спортсменам, что ещё более удивительно.

Вряд ли, конечно, такие поединки и турниры смогут составить конкуренцию традиционным событиям в мире единоборств. Есть ощущение, что лавочка может прикрыться после первого несчастного случая, который произойдёт, если мужчина не рассчитает силу. Но пока, кажется, там никого такие схватки не смущают.