Вышел один против восьми. Тренера по боксу жестоко избила банда подростков

К сожалению, криминальные скандалы всё чаще сотрясают наш любительский бокс. Ещё не успела затихнуть ситуация с Дмитрием Двали: недавно молодого чемпиона Европы жестоко избили в Крыму, поставив под угрозу не только карьеру, но и жизнь. Теперь — очередное избиение, на этот раз в Белгородской области. Пострадавший — тренер по боксу Эдуард Солошенко, который стал жертвой озверевшей банды подростков. Сейчас тренер в больнице, он может потерять зрение.

Несколько дней назад юные воспитанники пожаловались Эдуарду на пьяных подростков, которые им угрожают. Тренер решил поговорить с наглыми ребятами, постучался в квартиру, где они выпивали — но не получил ответа. Когда Солошенко возвращался к машине, на него напали сразу восемь человек, вооружённые битами и другим оружием. Конечно, у тренера не было никаких шансов. Его жестоко избили: повезло, что Эдуард вообще выжил. Но теперь он может остаться инвалидом.

Федерация бокса России уже заявила, что следит за происходящим: «Федерация держит на особом контроле ситуацию с Эдуардом Солошенко. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Ответственные лица Федерации бокса России связались с Эдуардом Солошенко и его представителями, ему оказываются максимальная поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества».

Будем надеяться, что Солошенко сохранит здоровье. Тренер поступил мужественно, решив защитить своих воспитанников. Важно, чтобы все виновные были сурово наказаны, невзирая на их юный возраст. Увы, дело не только в здоровье или справедливости. Эдуард строил вместе с компаньоном спортивный зал в Волоконовке, но после драки компаньон покинул область. Хочется верить, что мужественный тренер не только сохранит здоровье, но и успешно достроит спортивный зал. И пусть таких скандалов в боксе становится меньше.