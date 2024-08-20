«Величайший боксёр нокаутирует блогера». Тайсон хочет всерьёз биться с Полом

Поединок между 58-летней легендой профессионального бокса Майком Тайсоном и 27-летним блогером Джейком Полом, запланированный на 15 ноября, всё-таки состоится. Во всяком случае всё на это указывает. Изначально бой планировался на лето, но Тайсону пришлось взять самоотвод из-за проблем со здоровьем. В возрасте Майка вообще сложно быть особо здоровым. Вдобавок, учитывая длительный спортивный путь и нездоровый образ жизни, который так долго вёл звёздный боксёр, неудивительно, что ему приходится регулярно лечиться. Однако Железный Майк всё равно хочет драться.

Днём ранее в Нью-Йорке состоялась глобальная пресс-конференция, на которой Пол и Тайсон наговорили друг другу много разного. Блогер-боксёр, по своей традиции, больше полагался на оскорбления: «Мы предложили шикарную сделку этому старому дураку. Так что здесь именно он мой сыночек. И я накажу его как своего сынка. А сейчас, Майк, просто захлопни свой рот! Запомни, это мы предложили тебе бой, а не наоборот. И не забывай об этом! Да, сейчас я антигерой бокса, но скоро вы поймёте, что по своему вкладу в бокс я не уступлю Мохаммеду Али».

Тайсон реагировал спокойно, хотя на битве взглядов и успел толкнуть своего соперника: «Почему я дерусь? Потому что могу! С кем ещё драться этому ютуберу? Блогер встретится с величайшим бойцом в истории бокса. И я нокаутирую Пола».

Майк Тайсон Фото: Steve Eichner/Variety via Getty Images

Кажется, парни настроены серьёзно. В желании Джейка подраться с Майком и так не было никаких сомнений: настолько громкий «скальп» жизненно необходим Полу, который обычно околачивает пусть и знаменитых, но всё-таки стареющих бойцов ММА. Хотя Пол и считает себя крутым боксёром, его достижения в настоящем профессиональном боксе выглядят очень скромно. Бой с Тайсоном поможет Джейку считать себя более «великим», хотя победа над человеком, которому почти 60 лет — сомнительное достижение.

Намного больше пугает решимость самого Железного Майка. Ветеран твёрдо намерен подраться с Полом, причём, по всей видимости, готов устроить полноценный поединок. Но тяжело быть топовым боксёром в 59 лет. Даже просто нормальным боксёром. А вот Джейк Пол, как бы вы к нему ни относились, давно превратился в хорошего боксёра. И если не будет предварительных договорённостей, Тайсона ждёт страшный нокаут. И будет очень хорошо, если при этом Майк не получит непоправимого вреда для здоровья. Этот бой станет избиением.