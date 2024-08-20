«Анкалаев не нужен UFC». На Магомеде отыгрываются в Америке — пора ехать в Россию

Российские бойцы в UFC практически во все времена были на ведущих ролях. Наших парней любят в лучшей лиге на планете, многие добираются до высоких позиций в рейтингах и получают статусные поединки. Но не у всех ситуация настолько радужная. Продолжаются мучения Магомеда Анкалаева, которого по-прежнему «маринуют» вдалеке от титульного боя. Наш соотечественник, кажется, сделал абсолютно всё, для того чтобы получить возможность побороться за пояс. Однако вместо этого вынужден смотреть на чемпионские разборки со стороны.

Магомеда действительно откровенно «душат» в Америке. Достаточно напомнить, что после поражения в дебютном поединке в UFC россиянин никому не уступал. Был ноу-контест, случилась ничья… Но поражений не было. Поэтому очень удивляет, что Анкалаев остаётся в стороне, а за пояс будет драться человек, который далёк от топа дивизиона. Алекс Перейра будет защищать титул в противостоянии с Халилом Раунтри. Считать его самой топовой оппозицией для бразильца довольно сложно. Напротив, многие предрекают чемпиону лёгкую прогулку с отсутствием реальных проблем.

А вот Анкалаева начинают откровенно сливать. Понятно, что он не вписывается в концепцию UFC, причём на протяжении длительного времени. Но есть же и спортивная составляющая вопроса. Россиянин побеждает соперников всё убедительнее. По Джонни Уокеру он прошёл буквально катком, памятна и победа над Энтони Смитом. Однако вместо заслуженного титульника в UFC заставляют Магомеда биться за «воздух», выбирая менее достойных претендентов.

Камил Гаджиев топовый российский промоутер «Это явный слив Анкалаева. Я давно говорю, что Магомед не нужен UFC. Причин много. Во-первых, он скучен в плане медийности, во-вторых, он неудобный соперник для Перейры. Он может его перевести за счет доминирования в борьбе, а Перейра – одна из звёзд UFC. Ну и плюс в весовой категории до 77 кг есть Ислам Махачев, и зачем ещё один чемпион для России. Тем более ещё один дагестанец. Анкалаева будут держать как можно дальше от титула».

Кажется, Анкалаеву нужно срочно искать варианты дальнейшего развития карьеры. Конечно, приоритетным является продолжение выступлений в UFC. Но долго страдать без титульного поединка россиянин вряд ли сможет. Скорее всего, он попытается перейти в другой промоушен. Благо всегда есть PFL, где с большим удовольствием примут нашего бойца. Там уже комфортно ощущает себя Вадим Немков. Именно он мог бы стать главной преградой на пути Анкалаева к поясу PFL. Но Вадим устал гонять вес и решил перебраться в тяжёлый дивизион. К слову, там Немков уже успел дебютировать, причём сделал это действительно триумфально.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko

Есть и ещё один вариант – ACA. Конечно, возвращение в Россию в 32 года не самый очевидный шаг. Но при этом Анкалаев совершенно точно станет суперзвездой промоушена. Там он будет получать только самые топовые бои на своих условиях. А ещё лига стала выписывать спортсменам большие гонорары, поэтому Магомеда могут просто озолотить. Другой вопрос заключается в том, захочет ли сейчас сам Анкалаев возвращаться на родину. Со спортивной точки зрения – это шаг назад. Но и продолжать пытаться расположить к себе UFС довольно сложно. Слишком уж странное отношение сейчас к Магомеду в лиге.