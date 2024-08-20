В UFC уволили судью во время турнира. Почему подсчёт очков в промоушене — полный провал?

В минувшие выходные в Австралии прошёл турнир UFC 305, во время которого разгорелся судейский скандал. На турнирах промоушена часто бывают не совсем логичные судейские решения, которые трудно объяснить, но чтобы руководство лиги сняло рефери прямо во время турнира – это, безусловно, нонсенс.

Инцидент произошёл после поединка топовых тяжеловесов Тая Туивасы и Жаирзиньо Розенстрайка. Жаирзиньо выдал отличный бой, перебивал соперника и, казалось, уверенно забрал поединок. Два судьи отдали победу Жаирзиньо (29-28 и 30-27), а вот ещё один судья – Хоуи Бут – углядел победу Туивасы. Причём отдал Таю все три раунда – 30-27.

Недоумение такое решение вызвало у всех – начиная с болельщиков и, конечно, Розенстрайка, и заканчивая самим Туивасой. 91 на 37 по акцентированным ударам в пользу Жаирзиньо, преимущество Розенстрайка абсолютно во всех статистических показателях. Как в таком поединке можно было увидеть победу Тая – знает только Хоуи Бут. Возмущение инцидент вызвал и со стороны руководства – Бут был моментально снят с турнира, хотя должен был судить соглавный поединок между Каем Кара-Франсом и Стивеном Эрцегом.

Да, в этот раз действия Хоуи Бута были замечены, и последовала незамедлительная реакция руководства. Но давайте начистоту – судейские скандалы для UFC уже дело обыденное. И руководство лиги почти никогда не вмешивается в эти ситуации. Максимум Дана Уайт может сказать на пресс-конференции, что он не согласен с судейским решением. На этом – всё. Есть ощущение, что эти решения только на руку промоушену. Пожалуй, один из ярчайших примеров – бой Петра Яна и Шона О’Мэлли, в котором судьи отдали победу проспекту, на которого делал ставку Дана Уайт. Можно много рассуждать, что ставка сработала и теперь Шон – одна из главных звёзд лиги, но ту победу ему однозначно подарили судьи.

Вообще, судейские записки и подсчёт баллов в UFC – это провал. Не зря говорят, что, если хочешь победить – не доводи до решения. Судейские карточки сейчас – это слишком субъективная история, в которой есть место для человеческого фактора. А в этом случае произойти может всё что угодно – каждый отдельный судья может увидеть бой по-своему, как, собственно, вышло в ситуации с Бутом.

Ещё одна проблема заключается в том, что критерии для оценивания слишком расплывчатые. Даже не критерии – для судей просто существует свод рекомендаций, согласно которым они должны оценивать конкретный эпизод, конкретные действия бойцов, из чего складывается оценка за раунд. И каждый судья может интерпретировать эти рекомендации совершенно по-разному. В них нет, например, такого – кто нанёс больше ударов, тот и победил. Тогда бы и судьи не были нужны – смотрели бы статистику, и всё. Судьи должны оценивать урон, акцентированность удара и другие параметры, и каждый может оценивать это по-разному.

Дана Уайт Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

То же самое касается и борьбы, и контроля в партере. Оценивается не только сам тейкдаун, например, но и то, как в дальнейшем развивается ситуация. Контроль в партере могут отдать и бойцу из положения снизу, если, например, он наносит больше ударов и атакующих действий.

Безусловно, всё это должно учитываться. Но при этом человеческий фактор отменяет объективность – всё на усмотрение судьи. Конечно, не должно быть такого, как в ситуации с Бутом, потому что насчитать три раунда в пользу Туивасы – это перебор по всем параметрам. Но в близких боях вполне логично, что мнение судей может расходиться.

Есть вопросы и к самим баллам. Победа в раунде оценивается 10-9, победа с явным преимуществом или с нокдауном, например – 10-8. Всё. Всего два счёта. Могут ещё ничейный раунд присудить, что бывает редко. Но такая система подсчёта очков является далеко не идеальной. Можно уверенно забрать первый раунд – 10-9, ни у кого сомнений не будет, а во втором, крайне близком отрезке, судьи насчитают 10-9 в пользу соперника. И по факту перед решающим раундом на карточках будет ничья, хотя для победы ты сделал гораздо больше, чем оппонент.

Можно долго обсуждать неидеальность судейской системы в UFC, но она такая, какая есть. И зависит она от судей, которым, как и всем людям, свойственно периодически ошибаться. Конечно, Хоуи Бут был отстранён от работы вполне заслуженно, теперь ему нужно объяснить свою логику, хотя сделать это будет крайне сложно. Возможно, этот пример отразится на работе других рефери, которые будут внимательнее и тщательнее подходить к судейству, но, кажется, глобально это ничего не поменяет.