Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: опасный британец на пути Эй Джея к величию. LIVE

21 сентября на стадионе «Уэмбли» нового чемпиона по версии IBF выявят два британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Соотечественники будут оспаривать пояс, который освободил Александр Усик. Он обладает остальными чемпионскими титулами в этой весовой категории. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2. Победитель, скорее всего, получит возможность провести поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Всего же на турнире пройдут четыре титульных поединка разного статуса. В соглавном событии будут выяснять отношения Тайлер Денни и Хамза Шираз. Они сразятся за пояс EBU European в среднем весе.

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