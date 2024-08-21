Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: опасный британец на пути Эй Джея к величию. LIVE

21 сентября на стадионе «Уэмбли» нового чемпиона по версии IBF выявят два британских боксёра – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Соотечественники будут оспаривать пояс, который освободил Александр Усик. Он обладает остальными чемпионскими титулами в этой весовой категории. У Джошуа профессиональный рекорд 28-3, у Дюбуа – 21-2. Победитель, скорее всего, получит возможность провести поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
Всего же на турнире пройдут четыре титульных поединка разного статуса. В соглавном событии будут выяснять отношения Тайлер Денни и Хамза Шираз. Они сразятся за пояс EBU European в среднем весе.
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🚨 Диллиан Уайт объяснил, почему Дюбуа может проиграть Джошуа на старте боя
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.
«Если Джошуа активно начнёт бой и будет попадать справа… Дюбуа не выдержит его правый прямой, как он выдержал его в поединке с Хрговичем. Больше всего меня в этом бою беспокоит, разобралась ли команда Дюбуа с правым прямым. С Хрговичем он «съедал» удары справа», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.
🍺 Конор Макгрегор объяснил, почему напоил пивом Джошуа, когда тот победил Хелениуса
Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком весе (до 70 кг) ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему напоил пивом известного британского боксёра Энтони Джошуа, когда тот победил финна Роберта Хелениуса.
«Я не заставлял Джошуа делать что-либо. После того как он нокаутировал того парня, Энтони спустился к зрителям, подошёл прямо ко мне и спросил: «Где моё пиво?» Я отдал ему своё. Это был первый случай, когда такое произошло после поединка. Это пиво действительно вкусное и невероятно освежающее, лучше не придумаешь! Я его ни капельки не виню и уверен, что после боя ему очень понравилось. Настолько, что он заказал несколько бочонков этого напитка в свой местный паб! Лучший человек, лучший боец, лучшее пиво!» — приводит слова Энтони портал Bloody Elbow.
Где смотреть бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
5️⃣ Британский экс-чемпион: Джошуа побьёт Усика в 5 случаях из 100
Бывший чемпион мира британец Джонни Нельсон высказался о потенциальном третьем поединке между супертяжеловесами Александром Усиком и Энтони Джошуа.
«Версия Джошуа, которую мы видели в последних боях, выходит на ринг с уверенностью. Сохранит ли он уверенность в бою с Усиком, зная, что этот парень дважды его победил?
Если он выйдет на ринг таким, это может быть другая история, но я не знаю. Джошуа победит Усика в 5 случаях из 100. Усик его просчитал. Хотя у Джошуа по-прежнему остаются шансы, он способен победить нокаутом», — сказал Нельсон в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
Дата и время турнира с боем Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Турнир состоится 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Бойцовский вечер начнётся в 20:00 по московскому времени.
🥊 Атлас объяснил, почему Дюбуа рискует досрочно проиграть Джошуа
Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.
«Дюбуа не замечал удары [в бою с Хрговичем]. Они брызгами разлетались от его головы. Впечатлило ли меня это? Ещё как! Особенно впечатлила его команда. Люди, которые вывели его на этот уровень. Но я считаю, что он не может позволить себе это с Джошуа. Думаю, это уже не пройдёт. Джошуа слишком сильно и точно бьёт.
«Дюбуа подтянули ментально. Но теперь необходимо во что бы то ни стало улучшить его технически. Он должен научиться избегать этих ударов. Особенно на старте поединка», — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Stomping Ground.
Полный кард турнира с главным боем Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
- Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа;
- Тайлер Денни – Хамза Шираз;
- Энтони Какейс – Джош Уоррингтон;
- Лиам Смит – Джош Келли;
- Джошуа Буатси – Вилли Хатчинсон;
- Марк Чемберлейн – Джош Падли.