Наш новый супертяж в UFC. Куниев прорвался в лигу после допингового скандала

В ночь с 20 на 21 августа состоялся очередной турнир Dana White's Contender Series. Бойцы сражались за возможность получить контракт с лучшим промоушеном на планете. Особый интерес вызывало противостояние, в котором сошлись россиянин Ризван Куниев и бразилец Уго Кунья. Мотивация бойцов была запредельной, поскольку каждый хотел наконец-то получить возможность попасть в UFC. И поединок прошёл именно так, как этого ожидали фанаты российского бойца.

У Куниева солидный послужной список. В свои 32 года у россиянина профессиональный рекорд 12-2-1-1. Ризван дебютировал как профессионал в 2011 году и имеет опыт выступлений в таких промоушенах, как Eagle FC и PFL. В первом он даже становился чемпионом. А во втором дебютировал в прошлом году. Правда, в итоге всё было омрачено допинг-тестом. В апреле Куниев сразился с действующим чемпионом PFL бразильцем Ренаном Феррейрой и победил единогласным решением по итогам трёх раундов. А затем поединок был признан несостоявшимся из-за проваленного россиянином допинг-теста, в результате чего он был дисквалифицирован на 12 месяцев.

Дисквалификация завершилась, а Ризван решил ещё раз попробовать пробиться в UFC. Он уже выступал в Dana White's Contender Series в 2021 году. Тогда соперником россиянина стал Эдиван Сантос. Его получилось победить досрочно в третьем раунде. Но тогда Дана Уайт так и не подписал Куниева, сделав выбор в пользу других бойцов. Видимо, тот поступок босса UFC не сильно выбил Ризвана из колеи. Наш соотечественник продолжил выступать и ещё качественнее подготовился ко второй попытке.

Уже в первом раунде Ризван полностью завладел инициативой. Он работал более уверенно и напористо. А бразилец, напротив, начал теряться и прижиматься к сетке. Казалось, между бойцами колоссальная разница в опыте. Куниев доминировал и классно работал во всех аспектах. Не возникало особых сомнений, что развязка наступит быстро. В итоге так и получилось. Под самый занавес пятиминутки Ризван поймал свой шанс обрушить соперника на канвас. Громадный бразилец упал, до гонга оставались секунды. Но этого времени россиянину хватило, чтобы брутально финишировать оппонента. Судья был вынужден буквально спасать Кунью. За здоровье Уго было действительно страшно.

Ризван Куниев – Уго Кунья Фото: Chris Unger/Getty Images

Вторая досрочная победа уже не могла оставить Уайта равнодушным. Босс UFC был впечатлён перформансом в исполнении россиянина, поэтому сразу после турнира предложил ему подписать контракт с промоушеном. Теперь там появился ещё один топовый тяжеловес из России, который совершенно точно заходит в лигу с чемпионскими амбициями и желанием побеждать.