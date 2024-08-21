Александр мог стать японцем, Фёдора рвали на части. Как Емельяненко завоевали Японию

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В конце 1990-х и в начале 2000-х главным центром смешанных единоборств были не США. В противовес UFC в 1997 году в Японии появился легендарный промоушен Pride, который стал гораздо популярнее американского конкурента.

Дело в том, что лига UFC изначально не имела успеха, не была так популярна, как сейчас, не могла договориться с продажей трансляций турниров на ТВ и испытывала серьёзные проблемы, пока в 2001 году в состоянии клинической смерти её не возглавил Дана Уайт. А вот Pride, что называется, «зашёл» японской публике и стал местом притяжения сильнейших бойцов мира. И, конечно, японский промоушен вплотную связан с фамилией Емельяненко.

Сначала был Rings

Фёдор начинал свой путь в смешанных единоборствах в небольшом японском промоушене Rings. В 2002 году он стал чемпионом в абсолютной весовой категории, после чего лига закрылась, а Последний Император был приглашён в Pride. Фёдор мгновенно стал любимцем местной публики. Нужно сказать, что японцы в целом крайне уважительная и воспитанная нация и с большим уважением относились ко всем бойцам, которые выступали у них в стране, в том числе и к иностранцам. Но любовь к Фёдору была особенной.

Скромный россиянин мгновенно покорил сердца японской публики. Фёдор не болтал, не показушничал, не использовал трэш-ток – ему всё это было не нужно. Он просто выходил и вырубал всех своих соперников. Емельяненко не был наделён спортивной фигурой, грудой мышц – напротив, на других бойцов, которые в том время легально и плотно сидели на стероидах, Фёдор вовсе не был похож, и, возможно, в этом тоже кроется секрет успеха Емельяненко в Японии. Он напоминал обычного человека из народа, который заходил в ринг и творил чудеса.

Фёдор разбил всех топов своей эпохи

В молниеносные удары Фёдора, в его навыки борьбы, в его отличную для тяжеловеса скорость влюбились поклонники смешанных единоборств со всего мира, фанаты разрывали Емельяненко буквально на части, чуть ли не каждый житель Японии – от первоклассников до пенсионеров. В стране начался настоящий бум, Фёдора обожествляли и носили на руках, а он радовал публику новыми победами. Емельяненко брутально вырубал молодого и горячего Андрея Орловского, выживал после слэма от Кевина Рэндлмана и побеждал американскую груду мышц болевым, крушил аномально огромных Чхве Хон Мана и Зулузиньо.

Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон Фото: Masashi Hara/Getty Images

Ну и особняком стоит поединок Фёдора с Мирко Филиповичем, который позже был признан боем десятилетия. Емельяненко разобрал опасного КроКопа на его территории – в стойке и вышел на пик своей популярности.

Александр тоже неплохо блеснул

К слову, Фёдор, как только перебрался в Японию, забрал с собой и младшего брата – Александра, с которым на тот момент у него были хорошие отношения. Емельяненко-младший, конечно, в плане результатов отставал от брата, однако любовь японских болельщиков ощутил в полной мере. У Феникса, безусловно, были яркие бои и победы в Pride, которыми он запомнился азиатской публике, но, конечно, популярность появилась и благодаря фамилии, и благодаря тому, что в углу был легендарный брат. Япония даже предлагала молодому Александру гражданство, лишь бы он стал выступать под её флагом.

После того как Pride перестал существовать, пути братьев Емельяненко с Японией разошлись. Александр вернулся в Россию, Фёдор отправился покорять Америку. Но той популярности, что была в Японии, у Последнего Императора не было нигде. Есть ощущение, что Фёдор в Японии даже более популярен, чем на родине. Неудивительно, что старшего Емельяненко тянуло обратно, он возвращался в Сайтаму и в 2011 году, и в 2015 году после возобновления карьеры, и даже во время выступлений в Bellator в 2019 году.

Новогодний Фёдор

Отдельной историей для Фёдора стали его новогодние бои. Емельяненко был настолько популярен в Японии, что непременно выступал 31 декабря – его поединки были настоящим праздником для местных жителей. Вместо новогодних огоньков и развлекательных программ японцы наблюдали за яркими поединками Последнего Императора – и это в канун Нового года. Если это не признание, то что? Емельяненко раздавал соперникам новогодние подарки в виде нокатутов и болевых – и это стало для него настоящей традицией.

Братья Емельяненко начали историю любви российских бойцов и Японии. Позднее Фёдор завозил в Rizin, который является преемником Pride, не только себя, но и других бойцов своей команды. В том числе нынешнюю звезду ММА Вадима Немкова. А сейчас в главном японском промоушене есть другой последователь традиций Фёдора – 28-летний Виктор Колесник.

В нынешнем сезоне трансляции Rizin доступны в ОККО.

Россиянин уже одержал три победы в Японии, также влюбляет в себя местную публику и заставляет ностальгировать опытных японских болельщиков, которые при виде российского флага в ринге, конечно, сразу вспоминают легендарного Фёдора – и на душе становится тепло.

Не пропустите следующие турниры Rizin, PFL, Brave и других промоушенов, которые эксклюзивно показывают в ОККО

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