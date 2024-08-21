Фанатов UFC бьют и таскают за волосы. Что с безопасностью в главной лиге мира

UFC – лучшая лига на планете практически во всех аспектах. Но есть и моменты, в которых промоушен систематически допускает промашки. На днях случился очередной скандал, связанный с фанатами. Топовый представитель организации Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы. Сообщается, что тот выкрикивал оскорбления в преддверии боя грузинского бойца с Шоном О'Мэлли. Стоит отметить, что это уже не первый такой поступок от Мераба. Двалишвили уже бросался на трибуны, чтобы разобраться с фанатом.

Предыдущий скандал с участием грузинского спортсмена состоялся в марте прошлого года. Тогда Мераб присутствовал на турнире UFC со своим лучшим другом – Алджамейном Стерлингом. Основной кард завершился, а товарищи направились к выходу из арены. Но в этот момент один из фанатов окликнул грузинского бойца. Болельщик в довольно грубой форме упрекнул Двалишвили за отказ драться с Алджо. Сначала перепалка была исключительно словесной, а затем Мераб вспыхнул. Грузинский боец рванул к трибуне, а затем попытался запрыгнуть на высокое ограждение. Он вцепился в него рукой и начал карабкаться вверх. Обошлось без рукоприкладства, но за фаната было страшно.

Самым свежим в памяти остался скандал с участием Армана Царукяна. Его выход на бой с Чарльзом Оливейрой оказался более запоминающимся, чем сам поединок. Спортсмен услышал провокацию со стороны болельщика и сделал в его сторону выпад, нанёс удар. Позже историю получилось замять, хотя речь шла о возможном обращении в суд. При этом Арман всё равно был дисквалифицирован. Основной причиной возмущения стало то, что подобная ситуация вообще возможна. Конечно, фанат сам спровоцировал конфликтную ситуацию. Но вопрос безопасности болельщиков из-за этого встал крайне остро. Любопытно, что Дана Уайт смог найти положительный момент даже в этом.

Дана Уайт президент UFC «Да, возможно, людям перехочется угрожать и хватать людей, когда они выходят на бой. Эти ребята чертовски возбуждены. Скорее всего, на нас подадут в суд».

Стоит отметить, что вопрос о количестве охраны на турнирах от UFC встал довольно давно. И Дана даже обещал увеличить его. Но это лишь разовые акции для самых крупных мероприятий. В основном же количество блюстителей правопорядка – стандартное. И не всегда они успевают вовремя погасить конфликт или оградить фанатов от посягательств.

Стоит отметить, что во время турниров происходят и потасовки между самими бойцами. Но и они могут быть опасны для фанатов. Дело в том, что часто конфликты выходят из-под контроля. В потасовках принимают участие команды, а в некоторых ситуациях под горячую руку попадают и болельщики, которые находятся близко к эпицентру. Одни вынуждены спасаться от давки, которая неизбежно возникает в момент конфликта. Другие попадают под горячую руку, поскольку во время массовой драки не все ориентируются, кого именно они атакуют. А третьи сами буквально влезают в потасовку, но лишь подвергают своё здоровье опасности.

Охрана выводит Хабиба Нурмагомедова Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вопросы вызывает и качество подготовки отдельных охранников. Стоит отметить, что на фотографиях и телевизионной картинке заметно – некоторые из них находятся далеко не в оптимальном физическом состоянии. Поэтому и во время потасовок они не оказывают должного воздействия на бойцов. Да, разнимают и пытаются оттащить друг от друга, да, в некоторых моментах правильно реагируют на ситуации. Но не везде успевают сделать это вовремя.

Охранники UFC в деле Фото: Getty Images

Любопытно, что иногда фанаты сами ищут возможность «получить» от бойцов UFC. Например, в Сеть часто утекают видео, когда болельщики подходят и просят пробить пресс. Или совсем недавно Шон Стрикленд провёл спарринг с видеоблогером. Изначально он должен был носить шуточный характер. Но всё едва не обернулось настоящим избиением. Шон в очередной раз доказал, что с ним лучше не связываться. Он работал в полную силу и буквально разбил стримера.

К сожалению, с безопасностью в UFC действительно есть ощутимые проблемы. Организация пытается с ними справляться, но пока получается не особенно хорошо. Ради отдельных событий выделяются дополнительные силы, но это необходимо держать на постоянном контроле. Иначе зрители продолжат находиться в ситуации, где их здоровье может оказаться в опасности.