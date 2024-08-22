Бетербиев – разрушает, Бивол – изнуряет. Как побеждают суперчемпионы из России

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол – суперзвёзды российского и мирового профессионального бокса. На двоих они успели одержать 43 победы, не проиграв ни разу. Но, видимо, одному из спортсменов всё-таки придётся попрощаться с заветным «ноликом» в графе поражений, а также отдать в руки соперника звание абсолютного чемпиона мира. В Саудовской Аравии официально анонсировали – поединок состоится 12 октября. Он станет настоящим столкновением двух глыб. А особый интерес вызывает то, что в ринге сойдутся две философии. Слишком уж сильно Бетербиев и Бивол отличаются в стилистическом плане.

Артур – классический боксёрский «хищник». Его интересуют только финиши. 20 побед – 20 нокаутов. С такой статистикой россиянин продолжает свой профессиональный путь. Любопытно, что с возрастом Бетербиев не перестаёт побеждать досрочно. Он продолжает сохранять ударную мощь в кулаках, причём разбивает оппонентов даже в поздних раундах. Например, победа над Энтони Ярдом пришлась на восьмую трёхминутку, над Каллумом Смитом – на седьмую. Артур идеально чувствует момент, в который действительно необходимо бросаться на соперника, добивая его.

Бетербиев постоянно агрессивно прёт на соперника. Он старается не останавливаться ни на секунду. А ещё постоянно режет углы и лишает оппонента пространства, не даёт «дышать» в ринге. Артур никогда не станет уходить в глухую защиту и выжидать. Напротив, россиянин всегда старается действовать первым номером. Он готов пропускать, но при этом накрывать соперника таким количеством мощных ударов, что тому с каждым раундом становится всё хуже и хуже. Бетербиев успел доказать, что с «держаком» у него всё в полнейшем порядке. Артур полагается на свою физическую мощь. Однако не каждый удар от него – как по наковальне. Напротив, россиянин очень умно распределяет тоннаж своих атак. На три-четыре обычных панча приходится один мощнейший удар в голову. И именно он заставляет соперника буквально шататься и искать возможность уйти подальше от Артура.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Бивол – полная противоположность Бетербиеву. В последнем поединке он наконец-то одержал победу нокаутом. И это всего лишь 12-й досрочный триумф за 23 боя. Конечно, процент финишей больше 50, но статистика всё равно выглядит не самой впечатляющей. При этом Бивол бьёт даже больше Бетербиева. Он буквально насыпает удары. А особенно сильно это проявляется после экватора каждого поединка. Статистически заметно, что в каждом бою Дмитрий начинает с разведки. Но чемпионские раунды проводит практически безупречно. Поэтому и теперь стоит ждать от россиянина похожей работы.

Такая тактика привела к тому, что Бивол шёл на серии из девяти решений. Даже казалось, что эта череда не закончится. Но слишком уж серьёзной была разница в классе между Дмитрием и Маликом Зинадом. Его россиянин отправил в нокаут в шестом раунде. Близко было к этому и в поединке с Линдоном Артуром. Однако Бивол так и не позволил себе рискнуть и пойти вперёд без оглядки. Он считается одним из самых умных и прагматичных спортсменов в профессиональном боксе. Даже в тот момент, когда соперник, кажется, плывёт, Дмитрий остаётся сосредоточением хладнокровия и спокойствия. И он сам объяснял, с чем связано такое поведение.

Дмитрий Бивол чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе до 79,4 кг «После того как я завоевал титул, стал чуть более осторожным. И особенно не задумываюсь об этом. Понимаю, что нужно выигрывать, делать это максимально грамотно, потому что тебя ждёт кое-что посерьёзнее. По возможности, конечно, буду обострять. Мысли о лаки-панче от соперника всегда есть. Осторожничаешь. Линдон Артур много пассивничал, был в неудобных позициях».

Бой Бетербиева и Бивола – столкновение разных философий. И, что любопытно, практически все эксперты в один голос заявляют, что шансы в этом противостоянии равны. Артур – классический нокаутёр и агрессор. Он совершенно точно не собирается терять свою идеальную статистику финишей. А ещё знает, насколько хорошо оппонент проводит чемпионские раунды, поэтому попытается вообще до них не довести. Дмитрий – игровик и контровик. Теперь же парней рассудит ринг. И один из них должен стать абсолютным чемпионом мира.