«Наши парни такие тупые». Двалишвили разгневал Уайта и получил травму перед титульником

Мераб Двалишвили – один из самых нестандартных бойцов UFC. Он постоянно находится в центре внимания, даже когда не выходит в клетку. Поэтому и теперь грузинский боец шумит, пусть и не со знаком плюс. Сначала он поприсутствовал на турнире Craig Jones Invitational (CJI), где запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы. Уже это стало для UFC тревожным сигналом на фоне того, какая реакция была на проступок Армана Царукяна. А теперь ещё и стало известно, что принять участие в титульном поединке Мерабу может помешать полученная травма.

Очень красноречивой получилась реакция Даны Уайта на скандал, который произошёл на турнире Craig Jones Invitational. Видимо, после кейса Армана босс UFC был уверен, что больше никто не захочет так подставляться. Но в итоге был удивлён тому, что Мераб вляпался в такую неприятность прямо перед долгожданным титульником. А он действительно был буквально выстрадан. Долгое время Двалишвили не претендовал на бой за пояс, поскольку им владел лучший друг грузинского бойца – Алджамейн Стерлинг. И теперь Мераб наконец-то дотянулся до титульного шанса, но прямо перед ним может слететь.

Дана Уайт президент UFC «Наши парни такие тупые, это просто невероятно на следующем уровне. Это глупость следующего уровня».

Но на этом злоключения Мераба не завершились. Двалишвили опубликовал в социальных сетях фотографию с полученным рассечением. На снимке видно, что Мераб получил довольно глубокую сечку над глазом. Поединок с О'Мэлли за чемпионский пояс в легчайшем весе запланирован на середину сентября. Конечно, этого времени вполне может хватить для того, чтобы восстановиться. Но нет никаких сомнений, что это место будет уязвимым. А главное — сам Мераб будет думать, рисковать ли или нет своим шансом. А всё потому, что Дана вновь оказался недоволен своим топовым бойцом.

Двалишвили показал своё рассечение Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

О'Мэлли сначала решил провоцировать Мераба, не давая ему возможности сняться с боя. Он даже оставил Двалишвили послание в своих социальных сетях: «Этой маленькой чёртовой крысе лучше не сниматься [с боя], клянусь богом». Но сам грузинский боец моментально поспешил заверить оппонента – он собирается выйти в клетку и зарубиться с американцем: «Ничего не меняется. 14 сентября я отправлюсь за поясом».

Но, видимо, Шон прекрасно понимает, что травма Двалишвили – это не попытка хайпануть и привлечь к себе внимание. Напротив, это серьёзная проблема для Мераба, которая может перечеркнуть все его шансы добиться мечты – завоевать заветный титул. Поэтому начинает искать нового потенциального соперника. И, видимо, выбор американца пал на брата Хабиба Нурмагомедова – Умара: «Натри воском эту монобровь на всякий случай, если Мераб выйдет из игры».

Россиянин может получить от Мераба фантастический подарок. Он совсем недавно выиграл претендентский поединок. Осталось лишь дождаться победителя в паре О'Мэлли и Двалишвили. Но если Мераб слетит, пойти за поясом можно уже сейчас. И есть ощущение, что таким шансом Умар обязательно воспользуется.