Американский бокс — всё? Изучаем, почему бойцы из США больше не доминируют

В последние годы в профессиональном боксе достаточно серьёзно изменился расклад сил. Если раньше гегемония американских боксёров распространялась практически на все категории, особенно на тяжёлые, то сейчас в мировом боксе география чемпионов очень обширна. Более того, начиная со среднего веса и выше, у США нет ни одного чемпиона мира по ведущим версиям. Почему американские спортсмены больше не доминируют в профессиональном боксе?

В первую очередь нужно сказать, что раньше американская школа бокса была недосягаема, особенно это касается середины прошлого столетия. В целом профессиональный бокс в США развивался значительно быстрее, чем в остальном мире. Были сильные тренеры, которые привносили в этот вид спорта новые техники – чего стоят только Анджело Данди и Кас Д’Амато и их легендарные ученики. Постепенно профессиональный бокс перестал так стремительно развиваться, существующие техники и тактики подробно стали изучаться в других странах, в которых интерес к этому виду спорта стал расти. Американские тренеры начали работать за пределами США, а в Америку стали приезжать на стажировки как тренеры из других государств, так и спортсмены.

Если раньше конкуренция в профессиональном боксе была исключительно между американскими боксёрами, за редким исключением, то сейчас конкуренция с боксёрами из других государств куда выше. Есть физически мощные и крепкие африканские боксёры, есть агрессивные мексиканцы, есть европейцы с отличной техникой и высоким боксёрским интеллектом – всё это сказалось на том, что американцы перестали быть доминантами в профессиональном боксе. В целом сейчас в боксе достаточно сложно удивить чем-то новым. Изучены всевозможные техники, разобраны тактики – поэтому сейчас на первый план выходят талант спортсменов, их подготовка к конкретным поединкам и определённые преимущества.

В «мухачах» сейчас правят азиатские боксёры – из Таиланда, Филиппин, Японии и других стран. Оно в целом и логично – попробуйте найти американца, например, или европейца, весом до 47 кг. Есть, конечно, исключения по типу американского чемпиона Оскара Колласо или Джесси Родригеса, которого считают одним из самых перспективных боксёров-мухачей, но всё же в основном в самых лёгких дивизионах доминируют боксёры из Азии.

В тяжёлых дивизионах, как ни странно, наступила эра умных боксёров. И королевский вес, например, из полностью американского превратился в полностью неамериканский. Да, был Деонтей Уайлдер, который колотил второсортных претендентов, но, как только дело дошло до топовой оппозиции, Бронзовый бомбардировщик посыпался. А на горизонте у американцев никого нет. Нет ни крепких панчеров, ни умных боксёров по типу Усика и Фьюри – сейчас в самом элитном дивизионе правят совсем другие парни. Кажется, со времён Холифилда у США не было достойных претендентов в королевском дивизионе, которые не потерялись бы в эпоху современного бокса.

И это касается не только королевского дивизиона. У американцев в последнее время не так много умных и техничных боксёров в целом – как будто в США просто разучились их производить. Конечно, есть исключения, такие как, например, Теренс Кроуфорд – он, безусловно, один из самых талантливых боксёров современности. Или, например, Джервонта Дэвис, который в совокупности со своей потрясающей нокаутирующей мощью обладает и отличной техникой, и боксёрским IQ. Но это всё же исключительные примеры.

Джервонта Дэвис Фото: Getty Images

В остальном американская школа бокса перестала производить звёзд профессионального бокса, американские боксёры просто начали растворяться в конкуренции, которую стали составлять представители других школ. Европейцы, австралийцы, мексиканцы, азиаты – все они здорово спрогрессировали и вышли на новый уровень. Сейчас в профессиональном боксе нет гегемонии американцев ни в одном дивизионе – даже в королевском, в котором у США было больше чемпионов за всю историю, чем у всех других стран, вместе взятых.

Просматривается ли в этом упадок американской школы бокса? Безусловно. Но просматривается он в совокупности с ростом конкуренции и ростом уровня школ других стран, что, пожалуй, делает бокс лучше и интереснее как вид спорта.