В PFL внезапно «переобулись». Мокаев превратится из изгоя в звезду лиги?

Мухаммад Мокаев хотел стать самым молодым чемпионом UFC в истории. Но теперь находится в очень непростом положении. Видимо, продолжить свой путь в лучшей лиге на планете он уже не сможет. Поэтому теперь уроженцу Дагестана придётся искать варианты для продолжения карьеры. Изначально велись разговоры даже о том, что Мокаеву придётся рассмотреть возможность возвращения на родину. Но сам боец совершенно точно рассчитывает и дальше развиваться за рубежом. Правда, сначала организации не особенно стремились ввязаться в переговоры с Мухаммадом. Однако теперь нашёлся реальный вариант, причём в PFL демонстрируют заинтересованность именно со своей стороны.

Мокаев сначала столкнулся с негативной реакцией от UFC. И лично Дана Уайт заявил, что продолжать сотрудничество с бойцом больше не намерен. У Мухаммада были попытки договориться с промоушеном. Он даже предлагал провести один поединок без гонорара – бесплатно. Но Дана воспринял эту идею в штыки. Было понятно, что именно раздражало Уайта так сильно. Босс UFC привык диктовать свои условия всем. И поэтому наотрез отказался идти на поводу у Мокаева. Стало понятно, что история набирает серьёзные обороты.

А затем стало совсем страшно. А всё потому, что от Мокаева начали открещиваться ведущие лиги. Например, в PFL заявили, что вообще никогда не рассматривали кандидатуру бойца. Об этом заявил вице-президент организации Рэй Сефо: «Я говорил с людьми, которые имели с ним дело, и выяснилось, что он просто заноза. Поэтому нет, мы не заинтересованы».

Мухаммад Мокаев Фото: PA Images via Getty Images

Вот только, видимо, единства мнений в самой организации по-прежнему нет. Да и нужно понимать, что лига намерена во всём конкурировать с UFC. Переход такого бойца может стать одним из рычагов дальнейшего давления. Особенно если Мухаммад раскроется и начнёт выдавать яркие бои. Поэтому генеральный директор PFL Питер Мюррей выступил с противоположным мнением: «Я действительно думаю, что в будущем мы, возможно, рассмотрим вариант открытия наилегчайшей категории. Наши парни изучают этот вопрос. Возьмём, к примеру, Мухаммада Мокаева, который выступает в наилегчайшем весе и имеет рекорд 13-0. Он из Дагестана и имеет вторую по продолжительности победную серию в истории UFC в своём весе. Когда я вижу такого бойца, то у меня появляется мысль, что это действительно отличная возможность.

Независимо от того, каким образом присоединится Мухаммад к PFL, думаю, что у нас есть реальная возможность для развития наилегчайшего веса. Мухаммад — настоящий талант, я испытываю к нему большое уважение. Искренне верю, что Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в PFL, если бы мы открыли эту весовую категорию в рамках мировых серий или на нашей платформе в Bellator. Это определённо то, к чему мы стремимся. Этот молодой боец впечатляет».

Мухаммад Мокаев Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Видимо, постепенно дела Мокаева начинают налаживаться. Он становится лакомым кусочком для промоушенов. И в PFL уже продемонстрировали заинтересованность. Складывается ощущение, что это лишь первая весточка, а предложения продолжат поступать. И тогда уже Мокаев сможет выбирать, как именно продолжать профессиональную карьеру.