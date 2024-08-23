PFL: российский полуфинал Гран-при, Хизриев и Умалатов идут за миллионом. LIVE

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) состоится очередной турнир PFL 9 Playoffs, который привлекает особое внимание фанатов из России. Сначала наши соотечественники сойдутся в полуфинале Гран-при в полусреднем весе. Шамиль Мусаев встретится с Мурадом Рамазановым.
Затем в полуфинале Гран-при полулегковесов PFL выступит Тимур Хирзиев. 28-летний дагестанец имеет идеальный рекорд 15-0. За путёвку в решающий поединок ему предстоит провести бой с непростым бразильцем Габриэлем Брагой.
Закрывать программу выступлений россиян будет Магомед Умалатов. Он разделит клетку с Нейманом Грейси в полуфинале в полусреднем весе Гран-при PFL.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
🌞 «Горжусь тем, что возвращаюсь на родину». Нганну прокомментировал запуск PFL Africa
Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал запуск региональной лиги PFL Africa, председателем которой он является.
«Я взволнован. Для меня большая честь быть председателем PFL Africa, лиги, которая сформирует саму основу африканского ММА. Как мы уже видели, в Африке есть огромное количество талантов, которые только и ждут шанса продемонстрировать свои навыки на мировом уровне. Очень горжусь тем, что возвращаюсь на родину и предоставляю отличный контент региону с такой страстной и разнообразной аудиторией фанатов», — приводит слова Нганну портал MMAJunkie.
🌴 PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa во главе с Фрэнсисом Нганну
Лига PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa. Об этом организация сообщила в своих социальных сетях.
Согласно информации из пресс-релиза, первый сезон PFL Africa стартует в 2025 году. Председателем данной лиги станет бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну. В поединках примут участие исключительно африканские бойцы, а все турниры будут проходить на территории Африки. PFL Africa станет третьим проектом региональной лиги в PFL. На данный момент уже существует PFL Europe, а также PFL MENA, в рамках которой турниры проходят на территории Саудовской Аравии.
Где смотреть турнир PFL 9 Playoffs
Посмотреть турнир PFL 9 Playoffs можно на ОККО. Также «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🔥 PFL анонсировала следующий бой Фрэнсиса Нганну по правилам MMA
Американская бойцовская компания PFL объявила о следующем поединке бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну.
Камерунец выступит на турнире организации, который состоится 20 октября, и сразится с действующим обладателем титула бразильцем Ренаном Феррейрой.
Дата и время турнира PFL 9 Playoffs
Турнир PFL 9 Playoffs состоится в ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США). Бойцовский вечер стартует в 02:00 по московскому времени.
🚨 Гендиректор PFL: Мухаммад Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в нашей лиге
Генеральный директор PFL Питер Мюррей считает, что британский непобеждённый боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в лиге, если бы такой дивизион существовал в промоушене.
«Я действительно думаю, что в будущем мы, возможно, рассмотрим вариант открытия наилегчайшей категории. Наши парни изучают этот вопрос. Возьмём, к примеру, Мухаммада Мокаева, который выступает в наилегчайшем весе и имеет рекорд 13-0. Он из Дагестана и имеет вторую по продолжительности победную серию в истории UFC в своём весе. Когда я вижу такого бойца, то у меня появляется мысль, что это действительно отличная возможность.
Независимо от того, каким образом присоединится Мухаммад к PFL, думаю, что у нас есть реальная возможность для развития наилегчайшего веса. Мухаммад — настоящий талант, я испытываю к нему большое уважение. Искренне верю, что Мокаев мог бы стать лицом наилегчайшего веса в PFL, если бы мы открыли эту весовую категорию в рамках мировых серий или на нашей платформе в Bellator. Это определённо то, к чему мы стремимся. Этот молодой боец впечатляет», — приводит слова Мюррея портал MMA Mania.
Полный кард турнира PFL 9 Playoffs
- Брендан Лафнейн — Кай Камака;
- Магомед Умалатов — Нейман Грейси;
- Габриэль Брага — Тимур Хизриев;
- Шамиль Мусаев — Мурад Рамазанов;
- Рэй Купер — Мухамед Берхамов;
- Эрик Алекин — Лука Поклит;
- Тайлер Даймонд — Энрике Барсола;
- Джесси Стирн — Хосе Перес;
- Максвелл Джанту Нана — Кент Мафилео;
- Шидо Борис — Тайлер Хилл.