PFL: российский полуфинал Гран-при, Хизриев и Умалатов идут за миллионом. LIVE

В ночь с 23 на 24 августа в Вашингтоне (США) состоится очередной турнир PFL 9 Playoffs, который привлекает особое внимание фанатов из России. Сначала наши соотечественники сойдутся в полуфинале Гран-при в полусреднем весе. Шамиль Мусаев встретится с Мурадом Рамазановым.

Затем в полуфинале Гран-при полулегковесов PFL выступит Тимур Хирзиев. 28-летний дагестанец имеет идеальный рекорд 15-0. За путёвку в решающий поединок ему предстоит провести бой с непростым бразильцем Габриэлем Брагой.

Закрывать программу выступлений россиян будет Магомед Умалатов. Он разделит клетку с Нейманом Грейси в полуфинале в полусреднем весе Гран-при PFL.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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