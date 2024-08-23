Боец UFC обвиняется в похищении. Кейси Кенни может сменить спортивную клетку на тюремную

Очередной скандал разразился в лучшей лиге мира. Один из бойцов UFC – представитель легчайшего веса Кейси Кенни – был арестован полицией Финикса, США. Бойцу предъявили обвинения сразу по шести эпизодам. Кенни обвиняется в похищении и нападении с отягчающими обстоятельствами. Также Кейси обвиняется по трём эпизодам в нападении, а также в нарушении общественного порядка.

Отмечается, что Кенни был арестован полицией после того, как поступило заявление о домашнем насилии. Само происшествие произошло в конце июля.

«Находясь в односемейном доме, подозреваемый Кейси Кенни совершил похищение, удушение и нападение на Жасмин Мендес. Он неоднократно наносил ей удары, пощечины, кусал, бил еë головой и душил в течение нескольких часов, что привело к ссадинам на губе Жасмин, изменению цвета еë рук и появлению кровоизлияний на шее», — говорится в тексте заявления полицейского управления, который приводит издание MMA Junkie.

Кенни удерживал девушку на протяжении 13 часов, не давал ей покинуть дом и сообщить о происходящем. Более того, Кейси угрожал ей, что если кто-то появится в доме и попытается спасти девушку, то он убьёт их.

Прибывшие на вызов медики зафиксировали у Мендес ссадины и гематомы, изначально девушка не хотела писать заявление, однако сейчас, как утверждают в полиции, Жасмин хочет, чтобы судебное разбирательство началось как можно быстрее. Кенни был арестован 16 августа, но вскоре его выпустили на свободу. 26 августа должно состояться слушание по его делу.

Кейси Кенни Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Отмечается, что по самому серьёзному обвинению – второго класса – Кенни может грозить тюремное заключение от 4 до 12,5 года. А у него «в активе» ещё и другие эпизоды – дело может закончиться для бойца крайне печально. Вероятнее всего, о спортивной карьере Кенни придётся забыть – теперь у него начнётся другая жизнь. Интересно, что ранее у Кейси не было проблем с законом и судимостей.

В UFC, естественно, быстро отреагировали на ситуацию и уволили бойца, хотя сам Кенни не выступал с 2021 года. В UFC Кейси оказался в 2019 году в статусе чемпиона лиги LFA с рекордом 11-1-1. Перспективный боец начал с двух побед над Рэем Боргом и Мэнни Бермудесом, после чего вышел на нынешнего главного претендента на пояс – Мераба Двалишвили. Кенни уступил единогласным решением судей, но затем снова вышел на победную тропу. Кейси выиграл у Луиса Смолки, Хейли Алатенга и Натаниэля Вуда, однако последние поединки ему не удались. Он проиграл раздельным решением бывшему чемпиону промоушена Доминику Крузу и Сонг Ядонгу, с которым недавно дрался Пётр Ян.