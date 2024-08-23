«Доходят слухи, что Миочич травмирован». Джонсу придётся драться с Аспиналлом?

В UFC с огромным нетерпением ждут поединка Джона Джонса и Стипе Миочича. Но с каждым днём его вероятность, кажется, становится всё меньше. Первая попытка организовать бой закончилась тем, что снялся Костяной. Он выбыл на длительный срок, но наконец-то восстановился после повреждения. Правда, теперь ведутся активные разговоры о том, что в клетку не сможет выйти Стипе Миочич. Ветеран смешанных единоборств и раньше был очень подвержен травмам. А теперь в свои 42 года ещё больше рискует, готовясь к поединкам.

Стоит отметить, что о снятии Стипе буквально мечтает один из бойцов UFC. И это Том Аспиналл, который является обладателем временного чемпионского титула дивизиона. Британец давно начал нападать на Джонса, поскольку хочет получить поединок с ним до того момента, как Костяной примет решение завершить профессиональную карьеру. А после разговоров о том, что Джон уйдёт сразу после боя с Миочичем, Тому пришлось активизироваться. Аспиналл бил всю топовую оппозицию дивизиона, но с Джонсом не встречался. И потенциальная победа над одним из самых легендарных бойцов UFC сделает его путь по-настоящему великим.

ТОМ АСПИНАЛЛ Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Сначала нападки носили характер оскорблений, пусть и без особенного перехода на личность. А теперь Аспиналл поделился очень любопытным инсайдом. Он практически уверен, что Миочич не сможет принять участия в поединке. И готов занять его место: «До меня доходят слухи, что Стипе, возможно, травмирован. Я это услышал из близкого окружения. Кажется, вчера у него был день рождения. Ему исполнилось 42 года. Парень подвержен травмам. Что касается меня, то я готов. Я ещё даже не в расцвете сил. Я жажду поединка. Я не уверен, что эти двое готовы, а я готов. Буду драться с любым из них за бесспорный титул. В любое время. Я готов».

Аспиналл всё делает совершенно правильно, грамотно пользуется своей возможностью. Британец прекрасно понимает, что прямо сейчас нужно оказывать эмоциональное давление, выбивать из колеи, атаковать. И UFC совершенно точно оценит такие старания от Тома. Вот только проблема сейчас является более глобальной. С 31-летним Аспиналлом не особенно хочет драться возрастной Джонс. Поединок с Миочичем вряд ли таил в себе огромную опасность для американца. А вот Том – один из самых универсальных и сильных бойцов дивизиона. Поэтому рассчитывать на лёгкую прогулку там было бы просто невозможно.

ДЖОН ДЖОНС Фото: Chris Graythen/Getty Images

К сожалению, Джонс действительно собрался на пенсию. И собирается уходить красиво, что будет крайне сложно устроить в противостоянии с Аспиналлом. Мощный британец способен катком пройтись по любому оппоненту, что он и доказывал на протяжении длительного времени. Поэтому Джон закономерно опасается сталкиваться с Томом. Он рассчитывает покинуть UFC и завершить карьеру «на своих условиях». Это победа в прощальном поединке и красивый уход. Поэтому вряд ли Джонс согласится биться с британцем. Конечно, можно размышлять о том, как отреагирует сама лига. Но Джон уже настолько заслужен, что может играть с промоушеном по своим правилам.

К слову, такая ситуация может сыграть лишь на руку Аспиналлу. А ещё – российским претендентам: Александру Волкову и Сергею Павловичу. Если Джонс покинет промоушен без боя, титул станет вакантным. И тогда за него смогут зарубиться ближайшие претенденты. Первый понятен – тогда никто не сможет лишить Тома такой возможности. А вот по поводу второго могут быть вопросы. Сириль Ган проявляет себя не так ярко в последнее время, чтобы считать его безусловным претендентом на такой бой. Волков набрал обороты и будет сражаться именно с французом, получит возможность решить всё напрямую. А за спинами уже притаился Павлович, который горит желанием вернуться на ведущие позиции в дивизионе.