Мяснику дали очередную жертву в Австралии. Никита Цзю повторяет ошибки брата

28 августа в Австралии состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира пройдëт очередной поединок младшего сына Кости Цзю – Никиты. Мясник разделит ринг с австралийцем Коэном Мазудье.

Для Никиты это будет уже 10-й поединок на профессиональном ринге, где он дебютировал в 2022 году. Парень, в отличие от Тима, любит яркий стиль ведения поединка, не стесняется идти в жёсткие размены. И зрителям это нравится.

«Моего брата называют хирургом в ринге. Я больше похож на мясника. Мы делаем одну и ту же работу, но по-разному. В этом смысле я немного более грязный», – сказал Никита после одного из поединков.

Во всех 10 своих поединках Никита одержал победы, причём в семи из них он оформлял досрочные финиши. В своём последнем бою Цзю-младший защищал пояс чемпиона Австралии в первом среднем весе против Данило Креати, и хоть и уверенно победил, но в шестом раунде в одном из разменов пропустил короткий хук и едва не оказался на полу. Это к вопросу о стиле Никиты – ярко, но рискованно.

Тем не менее свой «0» в графе поражений, в отличие от старшего брата Тима, Никита сохраняет. Хотя наступает на те же грабли, что и брат в своё время. Команда Цзю продолжает делать из него домашнего чемпиона – все бои Никиты проходили в Австралии, в привычных условиях, в зоне комфорта. Да и соперники, давайте будем честны, не самого высокого уровня. Да, были среди оппонентов и непобеждённые боксёры, но они до Цзю с нормальной оппозицией тоже не встречались. С одной стороны, Цзю-младшего грамотно ведут, как и в своё время Тима. С другой – если долго засиживаться в Австралии и бить второсортных соперников, которых Мяснику подают на блюдечке, то никакого прогресса не будет. Тим и вовсе провёл 20 поединков в Австралии, прежде чем отправиться покорять США. Помните, чем это закончилось? В первом же раунде Тим оказался в нокдауне в поединке против Террелла Гуше. Чужой стадион, более-менее крепкий соперник – это не джорнименов в Австралии бить.

НИКИТА ЦЗЮ Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Никита пока тоже отсиживается дома, завоевал титул чемпиона страны и даже успел защитить его. На очереди – ещё один поединок в родных стенах против австралийца Коэна Мазудье. Коэн звёзд с неба не хватает, имеет рекорд 12-3-1, уже неоднократно проигрывал, в том числе и техническим нокаутом. В общем, идеальный клиент для Мясника. На кону – два новых для Цзю пояса — IBF Australasian и WBO Inter-Continental. Оба являются вакантными, и оба вполне могут оказаться в коллекции Никиты. Международные пояса – шаг вперёд в рейтингах и, конечно, намёк на то, что пора идти дальше. Профессиональный бокс Австралией не ограничивается – нужно выходить из зоны комфорта, если есть цель стать лучшим.