PFL — «российская» лига! Наши парни разбили всех в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) завершился турнир по смешанным единоборствам PFL 9. В рамках вечера состоялись три полуфинальных поединка Гран-при с участием российских бойцов, и во всех трёх представители нашей страны одержали победы, пробившись в финал, где будут бороться за $ 1 млн.

Особенно российским получается полусредний вес. В нём настолько высокая конкуренция, что за бортом плей-офф остался Андрей Корешков. Зато три других отечественных бойца вышли в полуфинал, а Шамиль Мусаев и Мурад Рамазанов должны были встретиться друг с другом. Интересно, что бойцы уже делили клетку в текущем сезоне PFL, и к тому противостоянию они подошли с идеальными рекордами. После боя идеальным он остался только у Мусаева, который оформил победу техническим нокаутом и нанёс соотечественнику первое поражение в карьере.

Не удалось Мураду поквитаться в реванше. Полуфинальный поединок получился более конкурентным, чем первый бой, но Мусаев вновь забрал победу. Шамиль был лучше на протяжении трёх раундов, больше и эффективнее бил, перебивал соотечественника с дистанции. Мурад активно пытался затащить соперника в партер, удавались Рамазанову тейкдауны, но развивать успех у Мурада не получалось. Да и Мусаев был неплох в борьбе, Шамиль не только качественно защищался, но и сам атаковал. В итоге поединок прошёл всю дистанцию, какой-то особой интриги не было – непобеждённый Шамиль Мусаев одержал победу единогласным решением судей и вышел в финал Гран-при полусредневесов.

В решающем поединке Мусаев встретится с ещё одним непобеждённым россиянином – Магомедом Умалатовым. У Умалатова в нынешнем сезоне PFL был непростой путь, по ходу которого он одолел в том числе и Андрея Корешкова. В полуфинале изначально Магомед должен был встретиться с Доном Маджем, но тот снялся из-за травмы, а на замену вышел Нейман Грейси. Конечно, россиянин был фаворитом в этом противостоянии, но Грейси на деле дал хороший бой Магомеду. Умалатов контролировал ход поединка, грамотно работал с дистанции, хотя бразилец моментами пытался оказывать давление. Россиянин здорово работал на руках, активно использовал джеб и различные кики, Грейси же действовал более прямолинейно и старался вкладываться в жёсткие одиночные удары. Несколько раз бразилец даже попытался заходить в борьбу, но, конечно, удивить чем-то россиянина не сумел. В итоге бой тоже дошёл до судейского решения, где победа досталась Умалатову. Теперь нас ждёт ещё один российский финал в Гран-при – Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев определят обладателя пояса и $ 1 млн.

Ещё одним россиянином, который пробился в полуфинал Гран-при, стал Тимур Хизриев. В рамках полулёгкого веса ему предстоял бой с непростым бразильцем Габриэлем Брагой. И поединок получился крайне близким. Хизриев хоть и был фаворитом на бумаге, но Брага оказал россиянину мощное сопротивление. В первой половине боя Тимур был активнее и эффективнее, перебивал Габриэля, предпринимал попытки бороться. А вот второй половине боя добавил уже Габриэль, особенно хороший отрезок бразилец провёл в третьем раунде. Тимур подсел физически, отдал инициативу, и Брага был действительно лучше в концовке поединка. Но этого не хватило для победы: один судья отдал предпочтение Габриэлю, два других – Хизриеву. Тимур одержал непростую победу, где встретится с Бренданом Лафнейном.

Российские бойцы устроили настоящую доминацию в этот вечер и забрали три путёвки в финал Гран-при из трёх возможных. Наши спортсмены очень хороши в PFL.