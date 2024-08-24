UFC Fight Night: новое шоу от Славы Клауса, Боевой ботаник продолжает разносить лигу. LIVE

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоится интереснейший турнир UFC Fight Night. Он будет интересен и для фанатов смешанных единоборств из России. В карде выступит Вячеслав Борщёв, который проведёт свой очередной поединок. Его соперником станет Джеймс Ллонтоп. Россиянин попытается одержать важнейшую победу, чтобы повысить свой статус в глазах организации.
В главном событии вечера будут биться Джаред Каннонье и Кайо Борральо. Боевой ботаник набрал мощнейшие обороты и выглядит великолепно. Он постарается добиться успехов, которые были достигнуты в последних поединках.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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❌ Стерлинг — об остановке боя Борщёва на турнире UFC: выглядело это не очень хорошо
«Я не думаю, что Борщёв постучал, но выглядело это не очень хорошо. Просто отстойно видеть, что это остановилось раньше времени», — написал Стерлинг в своём телеграм-канале.
Где смотреть турнир UFC Fight Night
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦁 Вячеслав Борщёв оценил перспективы Шары Буллета в UFC
Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв оценил перспективы бойца в среднем весе (до 84 кг) Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в промоушене UFC.
«Шара очень крутой, многим его стиль нравится. Главное, чтобы не было проблем с выездами в Америку. А в остальном, если будет дисциплинирован, то всё у него будет чётко, всё для этого есть», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Дата и время турнира UFC Fight Night
Турнир UFC Fight Night состоится в ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США). Старт бойцовского вечера запланирован на 02:00 по московскому времени. А основной кард начнётся в 05:00 мск.
⚖️ Результаты взвешивания перед турниром UFC Vegas 96
Джаред Каннонье (83,46 кг) — Кайо Борральо (84,37 кг)
Анджела Хилл (52,39 кг) — Табата Риччи (52,16 кг)
Райан Лодер (84,37 кг) — Роб Валентин (83,91 кг)
Каан Офли (65,77 кг) — Майрон Сантос (66,22 кг)
Нил Магни (77,11 кг) — Майкл Моралес (77,56 кг)
Джеральд Миршерт (83,91 кг) — Эдмен Шахбазян (83,69 кг)
Дэннис Бузукья (70,53 кг) — Фрэнсис Маршалл (70,76 кг)
Хосе Медина (84,37 кг) — Закари Риз (83,69 кг)
Вячеслав Борщёв (70,53 кг) — Джеймс Ллонтоп (70,08 кг)
Жаклин Кавальканти (61,23 кг) — Жозиан Нунес (61,69 кг)
Жигимантас Рамашка (66,22 кг) — Натан Флетчер (66 кг)
Ванг Конг (56,7 кг) — Виктория Леонардо (56,7 кг)
Полный кард турнира UFC Fight Night
- Джаред Каннонье — Кайо Борральо;
- Анджела Хилл — Табата Риччи;
- Роберт Валентин — Райан Лодер;
- Каан Офли — Майрон Сантос;
- Нил Магни — Майкл Моралес;
- Джеральд Миршерт — Эдмен Шахбазян;
- Дэннис Бузукья — Фрэнсис Маршалл;
- Хосе Медина — Закари Риз;
- Вячеслав Борщёв — Джеймс Ллонтоп;
- Жаклин Кавальканти — Жозиан Нунес;
- Жигимантас Рамашка — Натан Флетчер;
- Ванг Конг — Виктория Леонардо.