UFC Fight Night: новое шоу от Славы Клауса, Боевой ботаник продолжает разносить лигу. LIVE

Кард в Лас-Вегасе не изобилует готовыми звёздами, но полон самородками.

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) состоится интереснейший турнир UFC Fight Night. Он будет интересен и для фанатов смешанных единоборств из России. В карде выступит Вячеслав Борщёв, который проведёт свой очередной поединок. Его соперником станет Джеймс Ллонтоп. Россиянин попытается одержать важнейшую победу, чтобы повысить свой статус в глазах организации.

В главном событии вечера будут биться Джаред Каннонье и Кайо Борральо. Боевой ботаник набрал мощнейшие обороты и выглядит великолепно. Он постарается добиться успехов, которые были достигнуты в последних поединках.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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